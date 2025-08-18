You are Here
আকপাবিও লন্ডন থেকে ফিরে আসে, অসুস্থ স্বাস্থ্য জল্পনা -কল্পনা খারিজ করে

সিনেটের প্রেসিডেন্ট গডসুইল আকপাবিও লন্ডনে একটি সংক্ষিপ্ত অবকাশের পরে সোমবার ভোরে আবুজায় ফিরে আসেন, এই পদক্ষেপে দেখা যায় যে তিনি সমালোচনামূলকভাবে অসুস্থ এবং বিদেশে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গুজব ছড়িয়েছিলেন।

আকপাবিও, যিনি ২৯ থেকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে জেনেভাতে সংসদীয় বক্তাদের ষষ্ঠ বিশ্ব সম্মেলনে নাইজেরিয়ান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তারপরে লন্ডনে চলে গেলেন, তার স্বাস্থ্য এবং উপরের চেম্বারের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে ফিসফিস করে বললেন।

ভোর ৪ টা ৪০ মিনিটে নমনদী আজিকিওয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্পর্শ করে সিনেটের রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতি শাখায় সিনেটর, সহযোগী এবং সমর্থকরা গ্রহণ করেছিলেন যা পর্যবেক্ষকরা রাজনৈতিক সংহতির প্রদর্শন হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

ফিল্ডিংয়ের প্রশ্নগুলি, আকপাবিও নাইজেরিয়ানদের “শক্তিশালী আইনসভার ব্যস্ততা” প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যখন জাতীয় সংসদটি জেনেভাতে নাইজেরিয়ার প্রতিনিধি দলের আকারটি পুনরায় শুরু করে এবং রক্ষা করে, গণতান্ত্রিক প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য এবং সরকারের অন্যান্য অস্ত্রের সাথে সম্পর্ককে আরও জোরদার করার জন্য এটি প্রয়োজনীয় ছিল।

