আকাওয়া ইওমের নতুন নু: অফিস অনুমান করে

কমরেড এনসিবিয়েট উডো জন আনুয়ে প্রেস সেন্টারে, ইউওয়াইওতে অনুষ্ঠিত একটি প্রতীকী হ্যান্ডওভার অনুষ্ঠানের পরে নাইজেরিয়া ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টস (এনইউজে), আকাওয়া আইবম স্টেট কাউন্সিলের 13 তম চেয়ারম্যান হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে অফিস গ্রহণ করেছেন।
তার উদ্বোধনী মন্তব্যে, কমরেড জন নৈতিক সাংবাদিকতার আদর্শকে সমর্থন করার, প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষার এবং রাজ্য জুড়ে মিডিয়া অনুশীলনকারীদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
সদ্য উদ্বোধনী কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারা সজ্জিত, চেয়ারম্যান সাম্প্রতিক ত্রিভেনিয়াল প্রতিনিধিদের সম্মেলনের সময় তাঁর মধ্যে অপ্রতিরোধ্য আত্মবিশ্বাসের জন্য ইউনিয়নের সদস্যদের প্রতি গভীর প্রশংসা প্রকাশ করেছিলেন।
তাঁর এজেন্ডাটির রূপরেখা, কমরেড জন আরও প্রাণবন্ত এবং ইউনাইটেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সাংবাদিকদের কল্যাণে অবিচ্ছিন্ন উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করে।
তিনি কমরেড আমোস এটুকের স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি ছয় বছর ইউনিয়নের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখন স্থানীয় গণমাধ্যমে রাজ্য গভর্নর যাজক উমো এনোর সিনিয়র বিশেষ সহকারী।
এটুক তার বিদায়ী মন্তব্যে সদস্যদের ইউনিয়নের সম্মিলিত ভালোর জন্য নতুন নেতৃত্বকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন।
২০২৫ সালের ২ শে আগস্ট অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কমরেড জন 68৮৪ ভোটের মধ্যে ৫৫৫ টির সাথে জোরালো জয় অর্জন করেছিলেন, যা বিভিন্ন চ্যাপেল জুড়ে ইউনিয়নের সদস্যদের কাছ থেকে শক্তিশালী আদেশের ইঙ্গিত দেয়।
আটলান্টিক এফএম, ফেডারেটেড চ্যাপেল, নিউজ 31, এবং অন্যরা সহ অনেকগুলি চ্যাপেল কেবল তার প্রচারের চেয়ে কেবল একটি প্রচারের পরিবর্তে তার বিজয়কে একটি আন্দোলন হিসাবে ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।
সদস্যরা উল্লেখ করেছেন যে তাঁর উত্থান কেবল তাঁর জনপ্রিয়তার কারণে নয়, সমবেদনা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতার জন্য তাঁর খ্যাতিও ছিল, তাকে ফেডারেটেড চ্যাপেল দ্বারা “মিঃ ওয়েলফেয়ার” ডাকনাম উপার্জন করেছিলেন যা তিনি দুটি পদে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
পর্যবেক্ষকরা তাঁর নামে অনন্য প্রতীকবাদকেও তুলে ধরেছিলেন, এনসিবিয়েট উডো জন, কাকতালীয়ভাবে নুজ সংক্ষিপ্ত রূপটি ভাগ করে নিয়েছিলেন, এটি এমন একটি কাকতালীয় ঘটনা যা ইউনিয়নের নতুন দিকের জন্য divine শ্বরিক এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হিসাবে বর্ণিত।
ব্যাটনটি এখন পাস হওয়ার সাথে সাথে, এনইউজে -র সদস্যরা, আকওয়া ইবম স্টেট কাউন্সিলের সদস্যরা আশাবাদী যে কমরেড জনের নেতৃত্বে, ইউনিয়নটি নতুনভাবে উদ্দেশ্য, শক্তিশালী unity ক্য এবং আরও বেশি প্রভাবের সাক্ষী হবে।
এছাড়াও পড়ুন শীর্ষ গল্প থেকে নাইজেরিয়ান ট্রিবিউন