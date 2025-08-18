আকি আইওয়াই রুকি এলপিজিএ চ্যাম্পিয়ন হিসাবে যমজ বোন চিসাতোতে যোগদান করেছেন

নিবন্ধ সামগ্রী
পোর্টল্যান্ড, ওরে।-আকি আইওয়াই রবিবার কলম্বিয়া এজ ওয়াটারে রুকি এলপিজিএ ট্যুর বিজয়ী হিসাবে যমজ বোন চিসাতোতে যোগ দিয়েছিলেন, স্ট্যান্ডার্ড পোর্টল্যান্ড ক্লাসিকের চার-স্ট্রোকের জন্য 6-আন্ডার 66 66 এর সাথে বন্ধ করে দিয়েছেন।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
আকি আইওয়াই চূড়ান্ত দুটি গর্তে বার্ডিগুলির সাথে বোজি-মুক্ত রাউন্ডটি ক্যাপ করে, চিসাতো সবুজ ছুটে যাওয়ার আগে এবং তাকে শ্যাম্পেনের সাথে স্প্রে করার আগে শেষের দিকে 18-ফুটারে দৌড়েছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
জেএলপিজিএ ট্যুরে ছয়বার জয়ের পরে এলপিজিএ ট্যুরে তার প্রথম মৌসুমে 23 বছর বয়সী জাপানি এই খেলোয়াড়টি ভেঙে যায়।
তিনি ফেব্রুয়ারিতে থাইল্যান্ডে এবং এপ্রিল মাসে লস অ্যাঞ্জেলেসে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন, তারপরে মেক্সিকোয় মে মাসে মায়াকোবায় তার বোনকে জয় দেখেন। রবিবার, চিসাতো আইওয়াই তৃতীয়, পাঁচটি স্ট্রোক পিছনে টাই করতে একটি 64 টি গুলি করেছিল।
আকি আইওয়াই বলেছিলেন, “এটি আমাদের জন্য একটি বিশেষ বছর।”
আরও পড়ুন
-
রাহম লিভ গল্ফ পয়েন্ট শিরোনাম সুরক্ষিত করে, ইন্ডিয়ানাপলিসের মুনোজে প্লে অফে পড়ে
-
স্কটি শ্যাফলার বছরের 5 তম জয়ের জন্য বিএমডাব্লু চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে
তাদের বাবা -মা জয়ের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
“আমি যখন আমার মাকে কাঁদতে দেখলাম, ওহ,” আকি আইওয়াই বলল।
তিনি এই মৌসুমে জাপানের পঞ্চম খেলোয়াড়, তার বোন রিও টেকেদা, মাও সাইগো এবং মিয়ু ইয়ামশিতাকে অনুসরণ করে।
আকি আইওয়াই বলেছিলেন, “এই বছর অনেক জাপানি মানুষ জিতেছে, তাই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।”
তারা এলপিজিএ সফরে জয়ের জন্য বোনদের চতুর্থ সেট, জেসিকা এবং নেলি কর্ডা, আরিয়া এবং মরিয়া জুতানুগার্ন এবং আনিকা এবং শার্লোটা সোরেনস্ট্যামে যোগ দিয়েছেন।
বিজয়ী গাছ-রেখাযুক্ত কোর্সে 24-আন্ডার 264 এ শেষ করেছেন। তিনি টানা 67 67 এর সাথে খোলেন, তারপরে শনিবার একটি 64 টি গুলি করেছিলেন এবং চূড়ান্ত রাউন্ডে দুটি স্ট্রোকের লিড নিতে।
প্রস্তাবিত ভিডিও
আমেরিকান গুরলিন কৌর একটি ক্যারিয়ার সেরা দ্বিতীয় ছিলেন, 65৫ এর সাথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।
“আমি মনে করি এটি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ,” কৌর বলেছিলেন। “আমরা পরের সপ্তাহে আরও শক্তিশালী ক্ষেত্র নিয়ে কানাডায় খেলছি, সে সম্পর্কে এতটাই উচ্ছ্বসিত। এখান থেকে সেখান থেকে সেই ভাল গতি বহন করা।”
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
সুইডেনের লিন গ্রান্টের 19 এর অধীনে চিসাতো আইওয়াইতে যোগদানের জন্য একটি 67 67 ছিল। অস্ট্রেলিয়ার গ্রেস কিম 70 এর পরে 18 বছর বয়সী ছিলেন।
অপেশাদার কিয়ারা রোমেরো তার প্রথম ট্যুর শুরুতে সপ্তম স্থানে ১ 16 -তে বেঁধে একটি 64 টি শট করেছিলেন। ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড় 2023 মার্কিন গার্লস জুনিয়র এবং 2025 বিগ টেন শিরোপা জিতেছে।
রোমেরো বলেছিলেন, “আমার প্রথম এলপিজিএ ইভেন্টটি সত্যিই ভাল করে খেলতে পেরে দুর্দান্ত লাগছে।” ধরণের আমাকে স্কুল বছরে প্রচুর আত্মবিশ্বাস দেয় … সমস্ত হাঁস ভক্তরা এখানে এসেছেন, আমাদের প্রচুর ভিড় ছিল এবং প্রচুর লোক আমাকে উত্সাহিত করছে, তাই এটি একটি ভাল সপ্তাহ রাখার অর্থ অনেক বেশি। “
টুর্নামেন্টটি এলপিজিএ ট্যুরে দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন ইভেন্ট যা মেজরগুলি বাদে 1972 সাল পর্যন্ত।
নিবন্ধ সামগ্রী