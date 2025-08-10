আক্রমণের পরে ‘গুরুতর মাথায় আঘাত’ দিয়ে পুরোহিত চলে গেলেন

ডাউনপ্যাট্রিকের বোতলে আঘাতের পরে একজন পুরোহিতকে “মাথার গুরুতর আঘাতের” জন্য হাসপাতালে চিকিত্সা করা হচ্ছে।
রবিবার প্রায় 10:10 বিএসটি -তে ম্যাসের আগে সেন্ট প্যাট্রিকের চার্চে এফ জন মারে আক্রমণ করা হয়েছিল।
পুলিশ জানিয়েছে যে একজন ব্যক্তি সেন্ট প্যাট্রিকের অ্যাভিনিউয়ের গির্জার মধ্যে গিয়েছিলেন এবং যাওয়ার আগে তাঁর মাথায় পুরোহিতকে আঘাত করেছিলেন।
প্যারিশেসের ডাউনপ্যাট্রিক পরিবার বলেছেন: “এফআর মারে বর্তমানে চিকিত্সা চিকিত্সা পাচ্ছেন। আমরা আপনার প্রার্থনা এবং শুভেচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।”
ডিট সিএইচ ইন্সপেক্টর ম্যাকবার্নি বলেছিলেন: “এটি ছিল সম্পূর্ণ মর্মান্তিক ও নির্মম আক্রমণ এবং মাথার গুরুতর আঘাতের কারণে পুরোহিতকে ছেড়ে চলে গেছে।”
উত্তর আয়ারল্যান্ড অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সেনান জরুরী অ্যাম্বুলেন্সকে এই ঘটনার জন্য জরুরী অ্যাম্বুলেন্স যা পুরোহিতকে বেলফাস্টের রয়্যাল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল।
পুলিশ জানিয়েছে, পুরোহিত একটি “গুরুতর অবস্থায়” রয়ে গেছে।