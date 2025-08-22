আক্রমণ মরসুম 3 পর্ব 1 পর্যালোচনা: একটি বড় রিসেট যা শেষ পর্যন্ত অর্থ প্রদান করে

সমালোচকদের রেটিং: 3.75 / 5.0
3.75
2021 সালে এটি অ্যাপল টিভি+ এ প্রথম স্পর্শ করার পর থেকে আমি আক্রমণ দেখেছি এবং এখন পর্যন্ত উভয় মরসুমে আমার অনুভূতি একই রকম ছিল: এই শোটি এত সম্ভাবনা ছড়িয়ে দিয়েছে।
কাহিনীগুলির বিস্তৃত প্রকৃতির অর্থ চরিত্রগুলি খুব কমই বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল, সিরিজটিকে অর্থবহ চরিত্রের নাটকের চেয়ে খালি শেলের মতো অনুভূতি ছেড়ে দেয়। ব্যয়যোগ্য চরিত্রগুলি, স্থানান্তরিত ব্যক্তিত্ব এবং গল্পের আর্কগুলি যা কোথাও যায় নি, আক্রমণ ধারাবাহিকভাবে সাবপার হয়েছে।
সুতরাং, আক্রমণ মরসুম 3 পর্ব 1 এ গিয়ে আমি সবচেয়ে খারাপের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। একরকম, সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, সিরিজটি শেষ পর্যন্ত আমাকে জিতেছে।
প্রথম দুটি মরসুম ন্যূনতম পেওফ সহ বিল্ড-আপে ভারী ছিল। এজন্য আমি উদ্বিগ্ন যে রিসেট এবং দুই বছরের সময় জাম্প সৃজনশীলরা সর্বদা বলতে চেয়েছিল এমন “বাস্তব” গল্পের জন্য অন্য সমস্ত কিছুকে প্রলোগের মতো মনে করবে। তবে আশ্চর্যজনকভাবে, প্রিমিয়ারটি সবচেয়ে আত্মবিশ্বাসী এবং উদ্দেশ্যমূলক আক্রমণটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অনুভূত হয়েছে।
ট্র্যাভে এবং জামিলা ফ্রন্ট এবং সেন্টার স্থাপন করা আমার বিঙ্গো কার্ডে ছিল না, তবে তাদের জুড়ি দেওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। উভয়ই প্রাথমিক এলিয়েন আক্রমণ থেকে দাগ বহন করে যা বিশ্বকে আপত্তি করেছিল এবং তাদের ভাগ করা ইতিহাস তাদের জোটকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি দেয়।
অবশ্যই, ক্যাস্পারের মৃত্যু এখানে আসল ধাক্কা। আক্রমণ মৌসুম 2 মাদারশিপের আসল অনুপ্রেরণাগুলি আবিষ্কার করার জন্য ক্যাস্পার এবং ট্র্যাভের সাথে শেষ হয়েছিল – এবং সম্ভবত মানবতা বাঁচাতে পারে। পরিবর্তে, সিরিজটি তাকে হত্যা করে একটি শক্ত বামে নেয়।
আক্রমণ মরসুম 3 বড় পরিবর্তন উপস্থাপন করে
এটি লজ্জাজনক কারণ বিলি ব্যারেট গত মৌসুমে অপরাধমূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। অন্যটিতে মিতসুকির অনুপ্রেরণার অস্পষ্ট উত্স হিসাবে পরিবেশন করার সময় ক্যাস্পার এর বেশিরভাগটি এক জগতে কোমায় ব্যয় করেছিলেন। তাকে স্টিংগুলি হারাতে, তবে আখ্যানগতভাবে, এটি পরবর্তী অধ্যায়ে নেভিগেট করার সাথে সাথে জামিলা এবং ট্র্যাভেলিকে একসাথে টিথার করার একটি দৃ strong ় কারণ তৈরি করে।
এদিকে, পৃথিবীর “স্বাভাবিক” এ ফিরে আসা আকর্ষণীয়। হ্যাঁ, এখনও সেখানে এলিয়েন রয়েছে, তবে বিশ্ব একটি ভঙ্গুর শান্তিতে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে খারাপের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পরিবর্তে, লোকেরা এমন একটি জীবন ফিরে আসে যা তারা ভেবেছিল চিরকাল চলে গেছে। শান্তির এই অনুভূতিটি অনিবার্য ব্যাঘাতকে আরও শক্ত করে তোলে।
ট্র্যাভে প্রবেশ করুন, পৃথিবীতে ফিরে আসছেন এবং নায়ক হিসাবে প্রশংসিত হন। ক্যাস্পারের পাশাপাশি, তিনি মাদারশিপটি ধ্বংস করার কৃতিত্ব দিয়েছিলেন। তারা আধুনিক সময়ের কিংবদন্তি, বেঁচে থাকার প্রতীক এবং লোকেরা তাদের কাছে প্রমাণ হিসাবে দেখায় যে মানবতা অসম্ভবকে কাটিয়ে উঠতে পারে।
তবে টুইস্টটি দ্রুত আসে: ট্র্যাভে পৃথিবীর সর্বাধিক উদযাপিত মানুষ থেকে একক পর্বে তার সবচেয়ে পছন্দসই পলাতক হয়ে যায়। এটি এমনকি টিভি মানদণ্ডে হুইপল্যাশ, এবং এটি লোকেরা সত্যই তাকে কতটা বিশ্বাস করে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে।
যদি তার ডিএনএ তার সময় দূরে পরিবর্তন করা হয়, তবে তিনি যে লোকদের বাঁচানোর জন্য লড়াই করেছিলেন তাদের জন্য তিনি কি হুমকি তৈরি করতে পারেন?
শামিয়ার অ্যান্ডারসন এই উপাদানটিতে জ্বলজ্বল করে। ট্র্যাভে প্রথম দুটি মরসুম জুড়ে অসঙ্গতভাবে লেখা হয়েছে, তবে এখানে অ্যান্ডারসন তাঁর মধ্যে উষ্ণতা এবং দুর্বলতার শ্বাস ফেলেছেন। আপনি বলতে পারেন যে তিনি অবশেষে এই চরিত্রের গভীরতা অন্বেষণ করার সুযোগটি উপভোগ করছেন।
ট্র্যাভে এমনকি তার নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন বলে মনে হয় না, তবে আপনি তাঁর চোখে দ্বিধা দেখতে পাচ্ছেন – শান্ত ভয় যে সম্ভবত তিনি আর একই মানুষ নন।
তারপরে জামিলা আছে। ক্যাস্পার হারানো ইন্ডিয়া ব্রাউনকে তার ক্যারিয়ারের সেরা কিছু উপাদান দেয়। আগ্রাসনের কিশোর -কিশোরীরা মূলত নিম্নরূপিত হয়েছে, তবে জ্যামিলার শোক, স্থিতিস্থাপকতা এবং আক্রমণের মরসুমে দৃ determination ় সংকল্প 3 পর্ব 1 প্রমাণ করে যে তিনি গল্পটির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।
এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা সত্ত্বেও, জামিলা হান্টিং প্রশ্নটি কাঁপতে পারে না: ক্যাস্পার যদি এখনও কোথাও বেঁচে থাকে তবে কী হবে? এই দীর্ঘকালীন সন্দেহ তার সিদ্ধান্তগুলি চালিত করে এবং ক্যাস্পারের উপস্থিতি এমনকি তার অনুপস্থিতিতেও অনুভূত হওয়ার এটি একটি স্মার্ট উপায়।
ক্যাস্পার কি এখনও বেঁচে থাকতে পারে?
ট্র্যাভের সাথে তার গতিশীলও তাজা বোধ করে। তারা দুজনেই ক্যাস্পারে কাউকে হারিয়েছিল – জামিলা তার পছন্দসই ছেলেটিকে হারিয়েছে এবং ট্র্যাভে তার পক্ষে লড়াই করা অংশীদারকে হারিয়েছে। এটি ভাগ করে নেওয়া ব্যথা তাদের বন্ধন করে, তবে তাদের ব্যক্তিত্বগুলি আরও আলাদা হতে পারে না।
জামিলা যুবসমাজের দৃ iction ় বিশ্বাসের সাথে মিশনের কাছে পৌঁছেছেন, অন্যদিকে ট্র্যাভে এমন একজন সৈনিকের ক্লান্তি বহন করেছেন যিনি খুব বেশি দেখেছেন। তাদের সংঘর্ষ দেখে এবং শেষ পর্যন্ত একে অপরের উপর নির্ভর করা এই সিরিজের সর্বদা প্রয়োজন ব্যাকবোন হতে পারে।
যা আমাকে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত করে তা হ’ল আক্রমণ মরসুম 3 পর্ব 1 অবশেষে এটি গল্পটি এগিয়ে চলেছে বলে মনে হয়। প্রায়শই, প্রথম দুটি asons তু তাদের পা টেনে নিয়ে যায়, সন্তুষ্টিজনক উত্তর না দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দৃষ্টিভঙ্গিতে ফোকাস করার জন্য সামগ্রী। সময় জাম্প বোর্ড পুনরায় সেট করে।
মানবতা মনে করে এটি নিরাপদ। এলিয়েনরা পুনরায় দলবদ্ধ হচ্ছে। এবং যে চরিত্রগুলি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা অবশেষে তাদের প্রাপ্য ফোকাস দেওয়া হয়। এটি বলেছিল, প্রিমিয়ারে মিতসুকির অনুপস্থিতি অবাক করে দিয়েছিল। তিনি আক্রমণ মৌসুম 2 পর্ব 10 এর এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিলেন যে তাকে এখানে রেখে দেওয়া জুয়া মনে হয়।
মিতসুকি সর্বদা শোয়ের অন্যতম তীক্ষ্ণ চরিত্র ছিল, অন্য কারও চেয়ে সত্যের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য তার বুদ্ধি এবং স্বজ্ঞাততা ব্যবহার করে। এটি অনিবার্য বলে মনে হচ্ছে যে তিনি কোনও সময়ে ট্র্যাভে এবং জামিলার সাথে পথগুলি অতিক্রম করবেন এবং যখন এটি ঘটে তখন সিরিজটি সত্যিই জ্বলতে পারে।
এর মতো একটি ত্রয়ী – মস্তিষ্ক, ব্রাউন এবং হার্ট – একটি বাধ্যতামূলক কোর দলের জন্য তৈরি করবে। এই প্রিমিয়ারে আরও একটি আকর্ষণীয় স্থানান্তর হ’ল সুর। আক্রমণ মরসুম 3 পর্ব 1 আরও একটি চরিত্র-চালিত পদ্ধতির আলিঙ্গন করে। এলিয়েনদের দর্শন এখনও আছে, তবে এটি পুরো ফোকাস নয়।
পরিবর্তে, গল্পটি হ’ল বেঁচে থাকা লোকদের কী করে – কীভাবে নায়করা তৈরি হয়, কীভাবে শোকের পরিচয় পুনরায় আকার দেয় এবং কীভাবে সমাজ ভেঙে পড়ার পরে পুনর্নির্মাণ করে। এটি সর্বদা এলিয়েন আক্রমণের গল্পগুলির সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপাদান ছিল এবং অবশেষে আক্রমণটি সঠিকভাবে এটিতে আলতো চাপছে।
মিতসুকি কোথায়?
শোটি যেভাবে স্বাভাবিকতা পরিচালনা করে সে সম্পর্কে বাধ্যতামূলক কিছু রয়েছে। বিশ্বকে শান্তি উদযাপন করা, এমনকি অস্থায়ীভাবে এমনকি দ্বিতীয় আগ্রাসনের হুমকির হুমকি আরও বেশি শীতল হওয়া অনুভব করে।
শ্রোতারা জানেন যে এটি আসছে, তবে দুঃস্বপ্নটি বিশ্বাস করার চরিত্রগুলির আকাঙ্ক্ষা সাসপেন্সকে আরও গভীর করে তোলে। মিথ্যা শুরুর দুটি মরসুমের পরে, আক্রমণটি অবশেষে মনে হয় এটির একটি দিক রয়েছে। চরিত্রগুলি তীক্ষ্ণ, বাজিগুলি আরও পরিষ্কার এবং সংবেদনশীল মূলটি আরও শক্তিশালী।
আক্রমণ মরসুম 3 পর্ব 1 প্রমাণ করে যে কখনও কখনও, একটি রিসেট হ’ল সংগ্রামী সিরিজের প্রয়োজন। পুরো মরসুমটি এই গতি বজায় রাখবে কিনা তা বলা খুব তাড়াতাড়ি, তবে এই প্রিমিয়ারটি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি ছিল।
2021 সালের পর প্রথমবারের মতো, আমি নিজেকে আক্রমণ কোথায় চলছে তা নিয়ে নিজেকে উচ্ছ্বসিত মনে করি।
রিসেট এবং ক্যাস্পারের মৃত্যুর বিষয়ে আপনার কী ধারণা? আপনি কি মনে করেন যে শোটি শেষ পর্যন্ত দেখার মতো কিছুতে ফুল ফোটে?
মন্তব্যগুলি আঘাত করুন।
