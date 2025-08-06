You are Here
আগস্টের জন্য এক্সবক্স গেম পাস সংযোজনগুলির মধ্যে হত্যাকারীর ক্রিড মিরাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

মাইক্রোসফ্ট আছে আগস্টের জন্য এক্সবক্স গেম পাস সংযোজনের প্রথম ব্যাচ এবং পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে স্টোরটিতে বেশ কয়েকটি সুস্বাদু বিকল্প রয়েছে। গেম পাস চূড়ান্ত, পিসি গেম পাস এবং গেম পাস স্ট্যান্ডার্ডে আজ প্রথম এক অবতরণ একটি কঠিন বেঁচে থাকার প্ল্যাটফর্ম গেম। যদি এটি আপনার টেম্পো না হয় তবে অন্যান্য জিনিস খেলার জন্য আপনাকে বেশি অপেক্ষা করতে হবে না।

আগস্ট 7, ঘাতকের ধর্মের মরীচিকা গেম পাস চূড়ান্ত এবং পিসি গেম পাস হিট করবে। আমি এই কঠোর, আরও বেশি মনোনিবেশিত হত্যাকারীর ধর্মের সূত্রটি উপভোগ করেছি, বিশেষত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই গেমগুলি কীভাবে ফুলে উঠেছে তা বিবেচনা করে (যা বলেছিল, এখন পর্যন্ত এই বছরের আমার প্রিয় গেমগুলির একটি)। মিরাজ আপনি সিরিজটি খনন করেছেন কিনা তবে এখনও সেই কিস্তির সাথে বিশ্বাসের ঝাঁপ নেননি কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার মতো।

বেশ কয়েকটি শিরোনাম আগস্টের প্রথম দুই সপ্তাহে গেম পাস স্ট্যান্ডার্ড স্তরে যোগ দিচ্ছে, সহ – বুধবার এই বছরের শুরুর দিকে আত্মপ্রকাশকারী একটি প্রশংসিত আরপিজি। বেঁচে থাকার শ্যুটার 12 আগস্ট গেম পাসে ফিরে আসে, যখন রোগুয়েলাইক কিংডম বিল্ডার 9 কিং গেম পাস আলটিমেট এবং পিসি গেম পাসে গেমের পূর্বরূপে উপস্থিত হয়, তবে কেবল পিসির জন্য আপাতত।

আগস্ট গেম পাস সংযোজনগুলির প্রথম তরঙ্গের পুরো ব্রেকডাউন এখানে রয়েছে, যার উপরে তারা উপলভ্য হবে সেগুলি সহ:

আজ

  • বৃষ্টির বিশ্ব (ক্লাউড, কনসোল এবং পিসি) – গেম পাস চূড়ান্ত, পিসি গেম পাস, গেম পাস স্ট্যান্ডার্ড

আগস্ট 6

  • নাগরিক স্লিপার 2: স্টারওয়ার্ড ভেক্টর (এক্সবক্স সিরিজ এক্স/এস) – গেম পাস স্ট্যান্ডার্ড, ইতিমধ্যে গেম পাস চূড়ান্ত এবং পিসি গেম পাসে

  • একাকী পর্বতমালা: স্নো রাইডার্স (এক্সবক্স সিরিজ এক্স/এস) – গেম পাস স্ট্যান্ডার্ড, ইতিমধ্যে গেম পাস চূড়ান্ত এবং পিসি গেম পাসে

  • মেকওয়ারিয়ার 5: গোষ্ঠী (এক্সবক্স সিরিজ এক্স/এস) – গেম পাস স্ট্যান্ডার্ড, ইতিমধ্যে গেম পাস চূড়ান্ত এবং পিসি গেম পাসে

  • অর্কস মারা যেতে হবে! ডেথট্র্যাপ (এক্সবক্স সিরিজ এক্স/এস) – গেম পাস স্ট্যান্ডার্ড, ইতিমধ্যে গেম পাস চূড়ান্ত এবং পিসি গেম পাসে

আগস্ট 7

  • ঘাতকের ধর্মের মরীচিকা (ক্লাউড, কনসোল এবং পিসি) – গেম পাস চূড়ান্ত, পিসি গেম পাস

  • ইএ স্পোর্টস ম্যাডেন এনএফএল 26: 10 ঘন্টা প্রাথমিক অ্যাক্সেস ট্রায়াল (ক্লাউড, কনসোল এবং পিসি)-গেম পাস চূড়ান্ত

আগস্ট 12

  • বুফি: ফায়ারটিয়াম এলিট (ক্লাউড, কনসোল এবং পিসি) – গেম পাস চূড়ান্ত, পিসি গেম পাস, গেম পাস স্ট্যান্ডার্ড

আগস্ট 14

  • 9 কিং (গেম পূর্বরূপ) (পিসি) – গেম পাস চূড়ান্ত, পিসি গেম পাস

নতুন সংযোজনগুলির পাশাপাশি, 15 আগস্ট গেম পাস ছেড়ে তিনটি শিরোনাম রয়েছে Those সেগুলি সংগীত (কনসোল এবং পিসি) ইএ খেলার মাধ্যমে, ফার্মিং সিমুলেটর 22 (ক্লাউড, কনসোল এবং পিসি) এবং ব্যক্তি 3 পুনরায় লোড (ক্লাউড, কনসোল এবং পিসি)। বেলিয়েড সংগীত এই জানুয়ারী যে কোনও ক্ষেত্রেই, এবং এটি কেবল একটি অনলাইন-গেম হিসাবে, সেই সময়ের পরে এটি খেলার কোনও উপায় থাকবে না-যদি না ভক্তরা কমিউনিটি সার্ভারগুলি আপ এবং চলমান করার কোনও উপায় খুঁজে না পান।

