আগস্টের শেষের দিকে এইচকে -তে 4 টি জাতীয় গেম ইভেন্টের টিকিট বিক্রি করতে হবে

আয়োজকরা জানিয়েছেন, হংকংগাররা শহরে আয়োজিত চারটি জাতীয় গেম ইভেন্টের জন্য টিকিট কিনতে সক্ষম হবেন, এই মাসের শেষের দিকে স্ক্যালপিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি আসল-নাম নিবন্ধকরণ ব্যবস্থার অধীনে বিক্রয় শুরু হবে, আয়োজকরা জানিয়েছেন।
রাগবি সেভেনস, বিচ ভলিবল, পুরুষদের হ্যান্ডবল এবং পুরুষদের অনূর্ধ্ব -২২ বাস্কেটবল হংকংয়ে আয়োজিত চারটি ইভেন্ট, যার জন্য ২৮ আগস্ট থেকে টিকিট পাওয়া যাবে।
বুধবার গুয়াংজুতে অনুষ্ঠিত একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানিয়েছেন, প্রথম পর্বে মোট 17 টি ইভেন্টের টিকিট দেওয়া হবে।
হংকং গুয়াংডং এবং ম্যাকাওর পাশাপাশি নভেম্বরে প্রথমবারের মতো জাতীয় গেমসের সহ-হোস্ট করবে।
হংকং মোট আটটি জাতীয় গেম ইভেন্ট এবং তিনটি প্যারালিম্পিক ইভেন্টের আয়োজন করবে। শহরের ফ্ল্যাগশিপ কাই টাক স্পোর্টস পার্কে নির্বাচন করা ইভেন্টগুলি নির্বাচন করা হবে।
হংকংয়ের অন্য চারটি ইভেন্টের টিকিট সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এবং অক্টোবরের শুরুতে পর্যায়ক্রমে উপলব্ধ করা হবে।
বুধবার সংবাদ সম্মেলনে হংকংয়ের জাতীয় গেমস সমন্বয় অফিসের প্রধান ইয়েং তাক-কিং বলেছেন যে গল্ফ, ট্রায়াথলন এবং বিচ ভলিবলের জন্য ৫০ থেকে ২০০ ইউয়ান পর্যন্ত টিকিটের দাম সাশ্রয়ী মূল্যের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।
টিকিট দাম স্টেডিয়াম ইভেন্টগুলির জন্য – হ্যান্ডবল, বাস্কেটবল, রাগবি, ট্র্যাক সাইক্লিং এবং বেড়া – 50 থেকে 500 ইউয়ান এর মধ্যে দাম নির্ধারণ করা হবে।
রিয়েল-নাম নিবন্ধকরণ
হংকংগারদের আগস্টের শেষের দিকে টিকিট কিনতে সক্ষম হওয়ার জন্য কোনও অ্যাকাউন্টের জন্য নিবন্ধন করতে হবে।
আয়োজকরা বলেছেন, স্কালপিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রিয়েল-নাম নিবন্ধকরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সত্ত্বেও, এখনও টিকিট স্থানান্তর করা সম্ভব হবে, আয়োজকরা বলেছিলেন।
যাইহোক, পদ্ধতিগুলি অবশ্যই অনুষ্ঠানের 24 ঘন্টা আগে সম্পন্ন করতে হবে, ইয়েং বুধবার সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদেরও জানিয়েছেন।
পৃথকভাবে, বুধবার সাংবাদিকদের সাথে কথা বললে সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও পর্যটন ও রোজানা আইন সচিব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাকাউন্টের জন্য নিবন্ধন করতে উত্সাহিত করেছিলেন।
আইন বলেছিল যে তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে আসল-নামের টিকিটের ব্যবস্থা কার্যকরভাবে স্কাল্পারদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যোগ করে আয়োজকরা টিকিট স্থানান্তরগুলিতে গভীর নজর রাখবেন।
হংকং এবং ম্যাকাউতে অনুষ্ঠিত ইভেন্টগুলির জন্য টিকিট কেনার সময় বা গুয়াংডংয়ের ইভেন্টগুলির জন্য তাদের মূল ভূখণ্ডের ট্র্যাভেল পারমিট কেনার সময় হংকংগারদের অবশ্যই তাদের হংকংয়ের পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে হবে।
টিকিটগুলি চীন ট্র্যাভেল সার্ভিস (সিটিএস) থেকে সিটিওয়াইডে নির্ধারিত স্থানেও পাওয়া যাবে।
সিটিএস থেকে টিকিট কেনার বাসিন্দারা আগাম কোনও অ্যাকাউন্টের জন্য নিবন্ধন করার প্রয়োজন হবে না, তবে তাদের এখনও তাদের এইচকেআইডি কার্ড বা মূল ভূখণ্ডের ট্র্যাভেল পারমিট ব্যবহার করে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে।
