আগস্টে কী ছুটি আছে? এটি এলএফটি বলে

আগস্ট এমন এক মাস যেখানে ক্লাসে ফিরে আসা মূলত দেশের সমস্ত শিক্ষামূলক স্তরে দাঁড়িয়ে আছে; এটি এমন এক মাসও যেখানে বেশ কয়েকটি উদযাপন রয়েছে তবে তাদের কেউ কি ছুটি? ফেডারেল শ্রম আইন কী বলে চেক।
পরিবার আগস্ট
এর পোর্টাল অনুযায়ী মেক্সিকো সরকারদেশ স্বীকৃতি এই মাসে কিছু এফেমেরিস, তবে, সমস্তই কেবল জাতীয় নয়।
পুরানো বিশেষ তারিখ আগস্ট পুত্র:
- 9: আদিবাসীদের আন্তর্জাতিক দিবস
- 12: আন্তর্জাতিক যুব দিবস
- 19: বিশ্ব মানবিক সহায়তা দিবস
- 21: সন্ত্রাসবাদের ক্ষতিগ্রস্থদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা দিবস
- 23: দাস পাচার এবং বিলোপের আন্তর্জাতিক স্মৃতি
- 28: দাদা দিবস
- 29: পারমাণবিক বিচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস
- 30: জোরপূর্বক নিখোঁজ হওয়ার ক্ষতিগ্রস্থদের আন্তর্জাতিক দিন
এই তারিখগুলির কোনও কি ছুটি?
মেক্সিকোতে এটি “হলিডে” হিসাবে বিবেচিত হয় যে তারিখটি এটি অগত্যা কার্যক্রম স্থগিত করুন এবং যদি বিপরীত হয় তবে উপলক্ষের উপর নির্ভর করে ডাবল বা ট্রিপলটি পারিশ্রমিক হয়।
এই দিনগুলি ফেডারেল শ্রম আইন (এলএফটি) এর বিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শ্রমিকদের বিশ্রাম বা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক অধিকার রয়েছে এবং যদি এটি মেনে না নেওয়া হয় তবে নিদর্শনগুলি credit ণদাতা হতে পারে নিষেধাজ্ঞা বা জরিমানা।
যদিও পুরো মাস জুড়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য তারিখ রয়েছে, এলএফটি অনুসারে এগুলির কোনওটিই ছুটির দিন গঠন করে না।
এই মাসে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত বিশ্রামের দিনগুলি নয় যা পূর্বোক্ত সুবিধার যোগ্যতা অর্জন করে বা মেক্সিকানদের স্মৃতিতে একটি বাধ্যতামূলক বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বৃহত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় প্রভাব রাখে না।
তবে আগস্টে ছুটির সময়কাল কিছু ক্ষেত্রে মৌলিক, উচ্চ এবং উচ্চ শিক্ষার শিক্ষার্থী এবং কর্মীদের মধ্যে; অতএব, 23 তম অবধি বিশ্রামের দিনগুলি হবে যখন সেপির নতুন স্কুল বছর শুরু হয়।