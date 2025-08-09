আগস্টো মেলো তাকে করিন্থীয়দের কাছ থেকে পেতে চূড়ান্ত ভোটে চিত্রিত হয়েছে

এর অংশীদার করিন্থীয়রা এই শনিবার একটি সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে অগস্টো মেলো এটি বঞ্চিত হবে বা ক্লাবের রাষ্ট্রপতি পদে ফিরে আসবে, ক্লাবের ইতিহাসের অন্যতম অশান্ত পর্যায়ের অন্য একটি পর্বে। নেতার অভিশংসনকে সমর্থন করার ভোটটি সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা অবধি, ওলামির মার্কস জিমনেসিয়ামে, পার্ক সাও জর্জি, আলভিনিগ্রা সোশ্যাল সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হয়।
মেলোকে সাবধানতার সাথে অফিস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে যেহেতু তিনি ডিসক্লেটিভ কাউন্সিল (সিডি) কর্তৃক অনুমোদিত বরখাস্তকে 57 57 এর পক্ষে 176 ভোটের জন্য এবং 26 মে একটি হোয়াইটের জন্য। তারপরে প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট ওসমার স্টাবাইল দ্বিতীয় সহকারী ছিলেন আরমান্ডো মেন্ডোনেসার সহায়তায় ক্লাবটি পরিচালনা শুরু করেছিলেন। এই জুটি প্রস্থান প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে নিজেকে অবস্থান করে এবং ফিরে আসলে বোর্ডে চালিয়ে যায় না।
ভোটে প্রায় ৪,০০০ জন লোক প্রত্যাশিত, 9 ই জুন পর্যন্ত টিউশন ফি অনুসারে যারা তাদের জন্য অনুমোদিত, 18 বছরের বেশি বয়সী এবং কমপক্ষে পাঁচ বছর ধরে অংশীদার ছিলেন। ভোটগুলি কাগজে তৈরি করা হয় এবং ব্যালট বাক্সে জমা হয়। সংক্রামিত অভিশংসন, এটি সিডির সভাপতি রোমু তুমা জানিয়ারের উপর নির্ভর করে নতুন নির্বাচনকে তলব করা, যেখানে কেবল পরামর্শদাতারা অংশ নেন। নতুন রাষ্ট্রপতি 2026 সালের শেষের দিকে আগস্টোর মেয়াদ শেষ করবেন।
“আমি যখন আমার মনে করি আমার উচিত এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি চিহ্নিত করব। করিন্থীয়দের এই পৃষ্ঠাটি ছাই থেকে পুনর্জন্মের জন্য ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার, এটি কাজ করা দরকার,” তুমা ১ লা আগস্টের এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন।
মেলো অভিশংসনের প্রক্রিয়াতে সাড়া দেয় কারণ তাকে একটি জাল মধ্যস্থতাকারী এবং কমলা সংস্থাগুলির মাধ্যমে ক্লাবের প্রাক্তন স্পনসর বেটের ভিএআইয়ের কাছ থেকে মূল্যবোধগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি প্রকল্পে অংশ নেওয়ার সন্দেহ রয়েছে। ২২ শে জুলাই, তিনি ফৌজদারি সমিতির আসামী হয়ে ওঠেন, চুরি আস্থা ও অর্থ পাচারের অপব্যবহারের দ্বারা যোগ্য হয়ে ওঠেন। নেতার প্রতিরক্ষা বলেছে যে তিনি “নালিশ ও নির্যাতনের পূর্ণ একটি অবৈধ প্রক্রিয়ার শিকার।”
যদিও গত কয়েকমাস ধরে ইচ্ছাকৃত কাউন্সিল এবং আগস্টো মেলোর জনসাধারণের চিত্রের মধ্যে রেকর্ড করা অভিব্যক্তিপূর্ণ পার্থক্যটি এখনও আশঙ্কা রয়েছে যে নেতার সাম্প্রতিক আন্দোলনগুলি কিছু ফলাফল দিয়েছে। তিনি সোশ্যাল ক্লাবে যোগদান অব্যাহত রেখেছেন এবং বিভিন্ন নিউক্লিয়াসের সাথে কথোপকথনে পর্দার আড়ালে জড়ো হয়েছেন।
প্রচেষ্টাগুলিও সর্বজনীন, যেমন তাদের অফিসিয়াল পৃষ্ঠাগুলি ইনস্টাগ্রামে দেখায়, একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক যেখানে সাও জর্জি পার্কে তিনি মেরামত এবং গাছের ছাঁটাইয়ের চিত্রগুলি ভাগ করে নেন। এক সপ্তাহ আগে বিধানসভা থেকে এক সপ্তাহের এক সপ্তাহ, তিনি “নভো টেরো”, কমলা সিন্থেটিক গ্রাস ফিল্ডের উদ্বোধন করেছিলেন, সাও জর্জি পার্কের বেস বিভাগগুলিতে উত্সর্গীকৃত মহাকাশে উদ্বোধন করেছিলেন, যে ক্লাবটির ক্লাবের দলগুলি অতীতে খেলেছে তার প্রসঙ্গে।
“আমি আত্মবিশ্বাসী অনুসরণ করি, কারণ যারা সত্যকে হাঁটেন তারা কোনও কিছুর মুখোমুখি হতে ভয় পান না। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, প্রচুর মিথ্যা বাতাসে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তারা ভক্তদের বিভ্রান্ত, হেরফের এবং ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে আমি আপনাকে জানি যারা সত্যই করিন্থীয়দের ভালবাসেন, তার পিছনে কী কী তা দেখুন,” তিনি একটি ইনস্টাগ্রাম ভিডিওতে বলেছিলেন।
আরও আশঙ্কা রয়েছে যে পার্ক সাও জর্জি সাম্প্রতিক ইতিহাসের কারণে এমনকি বিভ্রান্তির দৃশ্য হবে। সিডিতে বরখাস্তের পক্ষে ভোট কেবল তৃতীয় প্রয়াসে ঘটেছিল। প্রথম দিকে, 2024 সালের ডিসেম্বরে মেলো আদালতে একটি আদেশ নিষেধ পেয়েছিল এবং সভাটিকে উড়িয়ে দেয়। সোমবার, জানুয়ারিতে, সুরক্ষার অভাবে বৈঠক স্থগিত করা হয়েছিল।
গত বছর প্রথম সভার সময় তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সংগঠিত অনুরাগীদের সমর্থন ছিল। ভোট বাতিল করতে সক্ষম হওয়ার পরে তিনি ভক্তদের ভিড় দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। যখন তাকে উন্নত করা হয়েছিল, কফিন এবং পুতুলগুলি আন্ড্রেস সানচেজ এবং ডুয়ালিও মন্টিরো আলভেস, প্রাক্তন ক্লাবের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং নবায়ন ও স্বচ্ছতা গ্রুপের সদস্যদের মতো নামের ছবি দিয়ে বোঝাই করা হয়েছিল, যারা নির্বাচনে আন্দ্রে নেগোর সাথে ২০২৩ সালের নির্বাচন হারিয়েছিলেন।
সাত মাস পরে, অগস্টো মেলো তার মুখের প্রতিপক্ষের প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি ২৪ শে জুন ইউনিফর্মের প্রতিবাদ চলাকালীন একই শৈলীর একটি পুতুলের কাছে তার মুখটি আঠালো দেখেছিল। এই শনিবারের সমাবেশের জন্য ক্লাবের প্রধান সংগঠিত অনুরাগীদের গাভিও দা ফিয়েল, ভক্তদের সাথে মেলোর বিপক্ষে দেখা করতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।
মে মাসে অপসারণের পরে, নেতা এমনকি শক্তি আবার শুরু করার চেষ্টা করেছিলেন। বোর্ডের সহ-সভাপতি মারিয়া ওকাম্পোস নিজেকে একটি নথি উপস্থাপন করে নিজেকে দেহের সভাপতি স্ব-ঘোষণার জন্য বলেছিলেন যে, এপ্রিল 9 এ নেওয়া নীতিশাস্ত্র কমিটির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তুমা জুনিয়রকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে অভিশংসন সহ এই জাতীয় তারিখ থেকে তাঁর দ্বারা পরিচালিত সমস্ত প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে।
এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে, অগস্টো মেলো ওসমার স্টাবিলের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন এবং ক্লাবের প্রাঙ্গনে দুর্দান্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল এমন একটি অ্যাক্টে শক্তি পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত, ওক্যাম্পোস দ্বারা উপস্থাপিত চিঠিটি বৈধ হিসাবে বিবেচিত হয়নি, কারণ এটি প্রয়োজনীয় পদ্ধতির অধীন ছিল না।