আগস্ট মাসের জন্য সল্টিলোতে আগত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপগুলি জানুন

শত শত ক্রিয়াকলাপ শিল্প, সংস্কৃতি শহরকে পূরণ করার পরে এবং আর্টস সল্টিলোর আন্তর্জাতিক পার্টির জন্য শো, কোহুইলেন্স রাজধানীর 448 বার্ষিকী স্মরণে, এখনও আগস্টের এই মাসে উপভোগ করার প্রস্তাব রয়েছে।
এর জন্য, পৌরসভা ইনস্টিটিউট অফ কালচার অফ সল্টিলো আগামী সপ্তাহগুলিতে তার বিলবোর্ড ঘোষণা করেছে, থিয়েটার, নৃত্য, শিল্পকর্মের জন্য উন্মুক্ত বিকল্প এবং গত মাসে খোলা প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণটি পুনর্বিবেচনা করে।
সকলের জন্য কর্মশালা
এই মাসে পেইন্টিং এবং থিয়েটারের সৃজনশীল বীজত্যাগ অব্যাহত রয়েছে, যেখানে এই চারুকলাগুলির কাছে আগ্রহী লোকেরা সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল 11:00 টা থেকে 1:00 টা পর্যন্ত রুবন হেরেরা যাদুঘরে সেশনে অংশ নিতে পারে। আরও প্রতিবেদনের জন্য আপনি সেমি -ক্রিয়েটিভ মেলালটিলো@gmail.com এ যোগাযোগ করতে পারেন।
যারা সাহিত্যে আগ্রহী তাদের জন্য, ডিপ্লোমার 5 মডিউল 5 মডিউল “যা কিছু উপচে পড়া আমাদের হয়” অনুষ্ঠিত হবে, প্রতি বৃহস্পতিবার কাসা পুরসেল কালচারাল সেন্টারে এলসা টেমেজ দ্বারা শেখানো হবে। কোটা সীমিত এবং আরও তথ্যের সাথে ফোনে 844 442 6847 এর সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে।
একইভাবে, “মেমরি ওয়ার্কশপ: আমরা একটি গল্প লিখতে যাচ্ছি” আলামেদা লাইব্রেরিতে জোসে ডোমিংগো অর্টিজের সাথে অনুষ্ঠিত হবে, সমস্ত মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল 10:00 টা থেকে 12:00 টা পর্যন্ত
অন্যদিকে, অডিশনগুলি এখনও ড্যানটিক স্টাডিজ সেন্টারে প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, আগস্টে প্রতি শুক্রবার 8 থেকে 11 বছরের মধ্যে শিশুদের জন্য এবং 100%বৃত্তির সম্ভাবনা রয়েছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট অবশ্যই ফোনগুলিতে 844 203 2358 এবং 844 219 9515 -এ নির্ধারিত হতে হবে।
নাচ, সংগীত এবং থিয়েটার
শুক্রবার আগস্টে, “ড্যানজোনস, বোলেরোস এবং অন্য কিছু” এর প্রিয়তম সেশনগুলি যে সেশনগুলি সন্ধ্যা সাড়ে at টায় রাজ্য কংগ্রেস স্কয়ারে, সমস্ত বয়সের লোকদের এই traditional তিহ্যবাহী ঘরানাটি শিখতে এবং উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। শিক্ষক হাম্বার্তো রিভেরা শিখিয়েছেন।
এছাড়াও, প্রতি বৃহস্পতিবার ইউএএডিইসি -র রেক্টরিতে সেরেনেড থাকবে, সন্ধ্যা: 00 টা ৪০ মিনিটে সমস্ত সময় সংগীত সহ, সর্বদা রোমান্টিক, স্থানীয় প্রতিভার দায়িত্বে। এবং 14 থেকে 17 আগস্ট পর্যন্ত সল্টিলোর আন্তর্জাতিক রন্ডালাস উত্সবটি অনলাইন ইভেন্ট এবং প্যাসিও ক্যাপিটালে অনুষ্ঠিত হবে।
শনিবার, 16 আগস্ট, অ্যাপাসেশনটা পিয়ানো স্টুডিও গার্সিয়া ক্যারিলো থিয়েটারে “মুভি কনসার্ট” উপস্থাপন করবে সন্ধ্যা: 00 টা ৪০ মিনিটে প্রবেশদ্বারটি বিনামূল্যে। এদিকে, শনিবার ২৩ শনিবার, “ট্রানজিশনে সাউন্ডস” কনসার্টটি সেন্টার ফর মিউজিকাল স্টাডিজের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সাথে সন্ধ্যা: 00 টা ৪০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে
এগুলি ছাড়াও, 8 এবং 9 ই আগস্ট 8:00 এ রোডাস কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের “দ্য রোজার অন্যান্য গল্প” কাজটি প্রবেশদ্বারটিতে 150 পেসো ব্যয় হয়েছে তবে কাসা পুরসেলে সৌজন্য রয়েছে।
বিএমআইয়ের সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে পরামর্শের জন্য উপলব্ধ বিলবোর্ডে আরও ইভেন্টগুলি সন্ধান করুন।