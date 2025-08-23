You are Here
আগামীকাল লক্ষণগুলি আগামী দিনগুলিতে কাল্মিকিয়ার আবহাওয়া সম্পর্কে কথা বলবে

আগামীকালের সাথে, আমাদের পূর্বপুরুষরা অদূর ভবিষ্যতে আবহাওয়ার লক্ষণগুলি সংযুক্ত করেছেন।

জনপ্রিয় লক্ষণ অনুসারে, যদি 24 আগস্ট লাল বা স্কারলেট সূর্যোদয় হয় – বাতাস এবং বর্ষার আবহাওয়ায়। সূর্যোদয়ের সময় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল – এটি পরামর্শ দেয় যে খারাপ আবহাওয়া বেশ কয়েক দিন ধরে টানবে।

জলের উপরে কুয়াশা লতানো হচ্ছে, যার অর্থ উষ্ণ দিনগুলি কাল্মিকিয়ার বাসিন্দাদের জন্য অপেক্ষা করছে। শিশির সূর্যাস্তের সময় পড়ে গেল – সকালে এটি পরিষ্কার এবং উষ্ণ হবে। স্পিনিং ওটগুলি আবার শেভ করা হয়েছিল – বৃষ্টির সাথে খারাপ আবহাওয়ায়।

