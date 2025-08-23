আগামীকালের সাথে, আমাদের পূর্বপুরুষরা অদূর ভবিষ্যতে আবহাওয়ার লক্ষণগুলি সংযুক্ত করেছেন।
জনপ্রিয় লক্ষণ অনুসারে, যদি 24 আগস্ট লাল বা স্কারলেট সূর্যোদয় হয় – বাতাস এবং বর্ষার আবহাওয়ায়। সূর্যোদয়ের সময় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল – এটি পরামর্শ দেয় যে খারাপ আবহাওয়া বেশ কয়েক দিন ধরে টানবে।
জলের উপরে কুয়াশা লতানো হচ্ছে, যার অর্থ উষ্ণ দিনগুলি কাল্মিকিয়ার বাসিন্দাদের জন্য অপেক্ষা করছে। শিশির সূর্যাস্তের সময় পড়ে গেল – সকালে এটি পরিষ্কার এবং উষ্ণ হবে। স্পিনিং ওটগুলি আবার শেভ করা হয়েছিল – বৃষ্টির সাথে খারাপ আবহাওয়ায়।