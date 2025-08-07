আগুনের ঝুঁকির কারণে সরকার ১৩ আগস্ট পর্যন্ত সতর্কতা পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত করে বন আগুন

সরকার ১৩ আগস্ট পর্যন্ত সতর্কতা পরিস্থিতি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইস্যুতে দেশজুড়ে আগুনের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে, যে উচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তার কারণে। এই বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদের শেষে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী মারিয়া ল্যাসিয়া অমরাল ঘোষণা করেছিলেন।
সতর্কতা পরিস্থিতি গত শনিবার আদেশ করা হয়েছিল এবং এই বৃহস্পতিবার শেষ হবে, তবে কার্যনির্বাহী আরও এক সপ্তাহের জন্য প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রীর মতে, “সতর্কতা পরিস্থিতি এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি ইগনিশনের সংখ্যা হ্রাসে অবদান রেখেছিল [isto é, de focos de incêndio]”। অন্যদিকে, তিনি যোগ করেছেন,” আগামী দিনগুলির জন্য ক্লাইম্যাক্টেরিক অবস্থার ক্রমবর্ধমানটি পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। “
মন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে সতর্কতা পরিস্থিতির সম্প্রসারণ গ্রামীণ উপায়ে কৃষি ও বিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং প্রতিবন্ধকতাগুলির প্রতি শ্রদ্ধা বোঝায়: যেমন:
- আগুনের বিরুদ্ধে পৌর বন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা অনুসারে বন স্থানগুলির অভ্যন্তরে অ্যাক্সেস, প্রচলন এবং স্থায়ীত্ব নিষেধাজ্ঞা;
- জ্বলন্ত এবং জ্বলন্ত নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি জারি করা অনুমোদনের স্থগিতাদেশ;
- “যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বনভূমি এবং অন্যান্য গ্রামীণ স্থানগুলিতে কাজ করা নিষেধ;
- আতশবাজি বা অন্যান্য পাইরোটেকনিক নিদর্শনগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি জারি করা অনুমোদন স্থগিতাদেশও।
মন্ত্রী দুটি কেনার অনুমোদনের বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন কিটস সি -130 বিমানের জন্য আতশবাজি মোকাবেলার জন্য, একটি অধিগ্রহণ যার অর্থ এই বুধবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নুনো মেলো দ্বারা ঘোষিত 16 মিলিয়ন ইউরোর, আরও ভ্যাট বিনিয়োগ।
নিষেধাজ্ঞার ক্রমবর্ধমান
মারিয়া ল্যাসিয়া অমরাল আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন যে সরকার আগুন -সম্পর্কিত অপরাধের জন্য প্রত্যাশিত অনুমোদনের কাঠামোর ক্রমবর্ধমান চায়। “এই নির্দেশিকাগুলি 2025-2027 বেনিনিয়ামের জন্য ফৌজদারি নীতি আইনে প্রতিফলিত হবে,” শাসক বলেছেন।
এর আগে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী আন্তোনিও লেইটিও আমারো সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করা দমকলকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
“আমরা আপনার পাশে আছি। আমরা যারা ভোগা ও লড়াইয়ের সাথে রয়েছি তাদের সাথে আমরা রয়েছি। আমরা সমস্ত সম্ভাব্য প্রচেষ্টা একত্রিত করছি এবং অনেকে এখন এবং ভবিষ্যতে কার্যকর হতে হবে,” শাসক বলেছেন। লেইটো আমারো “জনগোষ্ঠী, কৃষক এবং লোকদের যারা” সম্পর্কিত “নাগরিক সহযোগিতা” এবং “আচরণের সমন্বয়” যা “ঝুঁকিতে” হতে পারে তাদের ইভেন্টগুলিও সংগঠিত করে তাদের কাছেও আবেদন করেছিলেন। “এই প্রচেষ্টায় সহায়তা এবং সহযোগিতা করুন, ঝুঁকি প্রশমিত করতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে, জীবন ও বন বাঁচাতে,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।
শুক্রবার, সালভাটেরার ডি মাগোসের পৌরসভায় সামুদ্রিক উত্সবগুলির আর্টেপ ফায়ারটি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সতর্কতা পরিস্থিতির প্রবেশ এড়াতে এক ঘন্টা প্রত্যাশিত হয়েছিল, যা আগুনের ঝুঁকির আগ্রাসনের কারণে পাইরোটেকনিকদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।