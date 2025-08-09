You are Here
আগুনের ফলস্বরূপ ক্র্যাসনোয়ার্মিস্কি গ্রামে ডনের উপর একটি দুই বছর বয়সী শিশু মারা গিয়েছিল

ক্র্যাসনোয়ার্মিস্কি গ্রামের রোস্তভ অঞ্চলে, আগুনের ফলে একটি দুই বছর বয়সী শিশু মারা গিয়েছিল।

গ্রীষ্মের রান্নাঘরে শিশুটি বৈদ্যুতিক বয়লারটি চালু করেছিল এই কারণে ট্র্যাজেডিটি ঘটেছিল। ডিভাইস থেকে উদ্ভূত স্পার্কগুলি আগুনের উস্কে দেয়। ছেলের মা, যিনি বাড়িতে ছিলেন, তার ছেলের অনুপস্থিতি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং রাস্তায় বেরিয়ে রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া আসতে দেখলেন।

আতঙ্কিত অবস্থায় মহিলা তত্ক্ষণাত উদ্ধারকারীদের ডেকেছিলেন।

-তাত্বই, শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব ছিল না; মৃত্যুর কারণ ছিল বিষাক্ত জ্বলন পণ্যগুলিকে বিষাক্ত করে তোলে, জরুরী মন্ত্রকের আঞ্চলিক বিভাগ জানিয়েছে।

