আগুন দিয়ে আগুন | জাতি

সঙ্কটের এই মুহুর্তে আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্পের একীভূত, প্রগতিশীল বিরোধিতা দরকার।
আমরা রাস্তায় এবং সারা দেশে ব্যালট বাক্সে একটি আকার নিতে শুরু করছি: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানির প্রচার সাশ্রয়ী মূল্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, তাদের প্রতিবেশীদের বরফ থেকে রক্ষা করা সম্প্রদায়গুলিতে, সিনেটরদের কাছে ইস্রায়েলের অস্ত্র চালানের বিরোধিতা করা সিনেটরদের কাছে।
ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একটি জরুরী পছন্দ রয়েছে: এটি কি এমন একটি রাজনীতি গ্রহণ করবে যা নীতিগত এবং জনপ্রিয়, বা এটি আমাদের এখানে পেয়েছে এমন ছোঁয়া বহির্মুখী অভিজাত এবং পরামর্শদাতাদের সাথে নির্বাচন হারাতে জোর দিয়ে থাকবে?
এ জাতিআমরা জানি যে আমরা কোন দিকে আছি। প্রতিদিন, আমরা প্রগতিশীল নেতাদের চ্যাম্পিয়ন করে, ন্যায়বিচারের পক্ষে লড়াইয়ের আন্দোলনকে তুলে ধরে এবং আমাদের সকলের ব্যয়ে লাভিগার্কস এবং কর্পোরেশনগুলিকে মুনাফা প্রকাশের মাধ্যমে আরও গণতান্ত্রিক এবং সমান বিশ্বের জন্য মামলা করি। আমাদের স্বাধীন সাংবাদিকতা সারা দেশে প্রগতিশীলদের অবহিত করে এবং ক্ষমতায়িত করে এবং এই রাজনীতিটিকে লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নতুন পাঠকদের কাছে আনতে সহায়তা করে।
এই কাজটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আপনার সহায়তা দরকার। আপনি কি সমর্থন করতে অনুদান দেবেন? জাতিএর স্বাধীন সাংবাদিকতা? প্রতিটি অবদান আমাদের পুরষ্কারপ্রাপ্ত প্রতিবেদন, বিশ্লেষণ এবং ভাষ্যগুলিতে যায়।
ট্রাম্পকে আমাদের গ্রহণ করতে এবং আমরা জানি যে ন্যায়বিচারের সমাজ তৈরি করতে সহায়তা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আন্তরিকভাবে,
ভাস্কর সুনকার
রাষ্ট্রপতি, জাতি