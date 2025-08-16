You are Here
আগুন | নিউফাউন্ডল্যান্ডে স্থিতিশীলতা, নিউ ব্রান্সউইক এ সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি
News

আগুন | নিউফাউন্ডল্যান্ডে স্থিতিশীলতা, নিউ ব্রান্সউইক এ সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি

(সেন্ট জনস) নিউফাউন্ডল্যান্ডে তিনটি অনিয়ন্ত্রিত বনের আগুন রাতের বেলা স্থিতিশীল ছিল, যখন খরার কাছাকাছি জ্বলন্ত তাপমাত্রা এবং পরিস্থিতি শেষ হয়েছিল।


নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডর সরকার বলেছেন যে বাতাসের পরিবর্তন স্থল দলগুলিকে উত্তর আগুনের সীমা আক্রমণ করতে দেবে যা নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরের কিংস্টনের কাছে একশত ঘর ধ্বংস করে দিয়েছে।

পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন এখনও এই অঞ্চলে ক্ষতির মূল্যায়ন করছে।

বন আগুনের প্রাদেশিক ড্যাশবোর্ড ইঙ্গিত দেয় যে আগুনটি ডিজাইন উপসাগরের উত্তর -পশ্চিম তীরে প্রায় 98 বর্গকিলোমিটার জুড়ে।

নর্দার্ন নিউ ব্রান্সউইকে, মিরামিচির উত্তরে একটি বনের আগুন কর্তৃপক্ষকে শুক্রবার সন্ধ্যায় লাভিলিট বাসিন্দাদের যে কোনও সময় সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলার জন্য চাপ দেয়।

প্রাদেশিক সরকার ইঙ্গিত দেয় যে নিউ ব্রান্সউইকে 30 টি সক্রিয় আগুন রয়েছে, যার মধ্যে ছয়টি অনিয়ন্ত্রিত।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।