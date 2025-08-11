You are Here
আগুন: পিএস সরকারকে এক সপ্তাহ হারানোর অভিযোগ করেছে এবং এটিকে সক্রিয় হতে বলে | আগুন
News

আগুন: পিএস সরকারকে এক সপ্তাহ হারানোর অভিযোগ করেছে এবং এটিকে সক্রিয় হতে বলে | আগুন

পিএস সরকারকে আগুনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক সপ্তাহ হেরেছে বলে অভিযোগ করেছে, এটিকে “নিছক প্রতিক্রিয়াশীল না হয়ে” প্রো-অ্যাকশন “হতে এবং দলীয় সেক্রেটারি জেনারেল জোসে লুয়েস কার্নিরোর পরামর্শগুলি অনুসরণ করতে বলেছে।

লুসা এজেন্সিটির সাথে কথা বললে, পিএস ডেপুটি আন্দ্রে রিজো স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে গত সপ্তাহে জোসে লুয়েস কার্নিরো দেশকে জর্জরিত বনের আগুনের আগে সরকারের কাছে তিনটি পরামর্শ রেখেছিল: ইউরোপীয় নাগরিক সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি প্রাক-পোস্ট এয়ারলাইন্সে ব্যবহার করে এবং আরও দমকলকর্মীদের সহযোগিতা করার জন্য প্রতিরোধমূলক পরিদর্শন ব্যবস্থাগুলি আরও শক্তিশালী করার জন্য।

আন্দ্রে রিজো জোর দিয়েছিলেন যে “কোনও কারণে”, সরকার “পিএস উপস্থাপিত পরামর্শগুলি গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে” এবং “তাদের উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে”, যা তিনি সতর্ক করেছিলেন, “মাটিতে উপায়গুলি আপস করতে পারে।”

“এটি হ’ল, এই মুহুর্তে আমাদের কাছে মনে হয় যে সরকার প্রত্যাশার পরিবর্তে খুব প্রতিক্রিয়াশীল, এবং এটি পছন্দসই ছিল যে, যুদ্ধের এই পর্যায়ে আমরা প্রতিক্রিয়া না দেওয়ার পরিবর্তে প্রত্যাশা করতে পারি,” তিনি বলেছিলেন।

ডেপুটি জোর দিয়েছিলেন যে পিএস “যুদ্ধের এই পর্যায়ে অবদান রাখতে চায় না যে বিষয়গুলি সঠিক করা ছিল”, তবে পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে “এটা ভাল ছিল যে সরকার পরিস্থিতিগুলির প্রত্যাশার আরও বেশি পদক্ষেপের ভঙ্গি থাকতে পারে।”

“এবং এটি ঘটছে না, দুর্ভাগ্যক্রমে এটি আমরা আসছি অনিবার্য সন্ধান,” তিনি বলেছিলেন।

গত সপ্তাহে পিএস সরকারের কাছে যে তিনটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা কি জানতে চাইলে, আন্দ্রে রিজো জবাব দিয়েছিলেন: “সরকার দ্রুত কাজ করতে চাই বলে আমরা কেবল এটি রাখি না।”

“কারণ, বাস্তবে, এটি একটি হারিয়ে যাওয়া সপ্তাহ হওয়ার এক সপ্তাহ ছিল এবং সেক্রেটারি জেনারেল এই বিষয়ে কথা বলার সময় এই পরামর্শগুলি ইতিমধ্যে আশ্বাস দেওয়া থাকলে জিততে পারত,” তিনি বলেছিলেন।

আন্ড্রে রিজো বলেছিলেন যে পিএস “নাগরিক সুরক্ষা, দমকলকর্মীরা, সমস্ত যুদ্ধ পরিচালনার পাশাপাশি জনগোষ্ঠীর পাশে রয়েছে, সমস্ত পাবলিক সার্ভিস এজেন্ট যারা এখন আগুনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একত্রিত হয়েছে,” তবে এটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে “সরকারের পক্ষে নিছক দুষ্কৃতির পরিবর্তে আরও সক্রিয় অবস্থান থাকা ভাল ছিল।”

“এবং সর্বোপরি, এটি এই পর্যায়ে নির্ভর করবে না … এই মুহুর্তে আমরা তিনটি কানাডায়ার এয়ার সম্পদ যা নিষ্ক্রিয় এবং এটি বাস্তবে উদ্বেগজনক কিছু এবং এটি এড়ানো যেত যদি পিএস সেক্রেটারি জেনারেলের পরামর্শগুলি সময়ে সময়ে পরিবেশন করা হত,” তিনি বলেছিলেন।

কানাডার ফরেস্ট ফায়ার ফাইটিংয়ের ভারী আগুনের লড়াইয়ে পর্তুগাল সেবার বাইরে রয়েছে, আজ জাতীয় জরুরী কর্তৃপক্ষ ও নাগরিক সুরক্ষা (এএনইপিসি) এর উত্সকে জানিয়েছে।

একই উত্স অনুসারে, গ্রামীণ আগুনের (ডিকির) বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বিশেষ ডিভাইসে আক্রান্ত দুটি কানাডায়ার বিমানগুলি নিষ্ক্রিয় ছিল এবং কোনও ক্ষতির ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনের জন্য তৃতীয় পক্ষ রয়েছে তবে পরিষেবা থেকেও বাইরে রয়েছে।

পর্তুগিজ এয়ার ফোর্স (এফএপি) এর মুখপাত্র, যা বন আগুনের লড়াইয়ের নিয়োগের প্রক্রিয়াটির জন্য দায়ী, লুসাকে বলেছিল যে বিমানের ভাড়া ও পরিচালনার জন্য দায়ী সংস্থাগুলিকে কানাডারকে পরিষেবা থেকে সরিয়ে দিতে হবে এবং যখন তারা চুক্তি পূরণ না করে তখন জরিমানা সাপেক্ষে হয়।

তবে, পর্তুগিজ সরকার ঘোষণা করেছে যে তারা মরক্কোর সাথে প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলিতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা ব্যবস্থায় যোগ দিয়েছে এবং মহাদেশীয় অঞ্চলে যে আগুনের সূত্র ধরে তা মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য দুটি কানাডায়ার প্লেন গ্রহণ করবে।

অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের এক বিবৃতি অনুসারে, প্রাথমিকভাবে স্পেনের সাথে একটি দ্বিপক্ষীয় সমাধান চাওয়া হয়েছিল, তবে এ জাতীয় “এদেশে গ্রামীণ আগুনের ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতির কারণে এ জাতীয়” সম্ভব হয়নি। “

আগুনের ঝুঁকির কারণে পর্তুগাল সতর্কতা অবলম্বনে রয়েছে এবং সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে দেশের উত্তর এবং কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে যা ইতিমধ্যে এই বছর প্রায়, 000০,০০০ হেক্টর অঞ্চল গ্রাস করেছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।