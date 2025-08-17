You are Here
আগুন বন্ধ করা এবং তারপরে একটি শান্তি চুক্তিতে কাজ করা প্রয়োজন। ইউক্রেনের সংবিধান “বাণিজ্য” – মেদুজা অনুমতি দেয় না
News

আগুন বন্ধ করা এবং তারপরে একটি শান্তি চুক্তিতে কাজ করা প্রয়োজন। ইউক্রেনের সংবিধান “বাণিজ্য” – মেদুজা অনুমতি দেয় না

ইউক্রেনের সভাপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি বলেছিলেন যে প্রথমে আগুন বন্ধ করা এবং তারপরে একটি শান্তি চুক্তিতে কাজ করা দরকার ছিল। ইউক্রেনীয় প্রভদা জানিয়েছে, তিনি ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডের লেনেনের সাথে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেছেন।

“পুতিনের অনেকগুলি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং আমরা তাদের সবগুলিই জানি না। যদি আমরা শুনেছি তাদের যতটা সত্যই উপস্থিত থাকে তবে তাদের সকলকে বিবেচনা করতে অনেক সময় লাগবে এবং অস্ত্র থেকে চাপের মধ্যে এটি করা অসম্ভব। সুতরাং, ফাইনাল চুক্তিতে দ্রুত কাজ করা উচিত। আমরা ওয়াশিংটনে (ট্রাম্পের সাথে একটি সভায় এই বিষয়ে কথা বলব,” জেলেনস্কি বলেছেন। ”

তিনি আরও বলেছিলেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণের সাথে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সময় কেবল রাশিয়া এবং ইউক্রেনের নেতারা আঞ্চলিক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা উচিত।

জেলেনস্কি জোর দিয়েছিলেন যে রাশিয়ার “এখনও ডোনেটস্ক অঞ্চলে কোনও সাফল্য নেই, পুতিন 12 বছর ধরে এটি ক্যাপচার করতে পারেননি।” তিনি আরও যোগ করেছেন যে ইউক্রেনের সংবিধান “অঞ্চল বা ভূমি বাণিজ্য আত্মসমর্পণ করা অসম্ভব করে তোলে।”

পশ্চিমা গণমাধ্যমের মতে পুতিন আলাস্কায় ট্রাম্পের সাথে আলোচনার সময় ডোনেটস্ক এবং লুগানস্ক অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহারের দাবি করেছিলেন। এর বিনিময়ে, রাশিয়া জাপোরিজঝ্যা এবং খেরসন অঞ্চলে সামনের লাইনটি হিমশীতল করবে। ফুটের মতে, পুতিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ডনবাস থেকে ইউক্রেনের প্রত্যাখ্যান তার কেন্দ্রীয় প্রয়োজনীয়তাগুলির মধ্যে একটি, যার ক্ষেত্রে তিনি বাকী অংশটি হিমায়িত করতে সম্মত হন।

ট্রাম্পের সাথে পুতিনের আলোচনায় কী ঘটেছিল? আর কে জিতেছে? আলেকজান্ডার বাউনভ আলাস্কায় সভাটি বিশ্লেষণ করেছেন এবং পরবর্তী কী আশা করবেন তা ব্যাখ্যা করেছেন

ট্রাম্পের সাথে পুতিনের আলোচনায় কী ঘটেছিল? আর কে জিতেছে? আলেকজান্ডার বাউনভ আলাস্কায় সভাটি বিশ্লেষণ করেছেন এবং পরবর্তী কী আশা করবেন তা ব্যাখ্যা করেছেন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।