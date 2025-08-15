আগুন: বাতিল গোস মোটরসাইকেলের ঘনত্ব | বন আগুন

ঘনত্ব বাইকার জিএনআর সূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এবং রবিবার পর্যন্ত হওয়া কইম্ব্রা জেলার অভ্যন্তরে গিস থেকে, এই অঞ্চলে যে বন আগুনের আগুনের কারণে তা বাতিল করা হবে, জিএনআর সূত্র জানিয়েছে।
“এই অনুষ্ঠানটি বাতিল হবে,” জিএনআর টেরিটোরিয়াল কমান্ড উত্স কইমব্রার বার্ষিক উদ্যোগে বলেছেন যে লস এবং আরগানিলের পৌরসভাগুলির মধ্যে অবস্থিত একটি কাউন্টি গিসে প্রায় ২০,০০০ মানুষকে একত্রিত করেছিল, যেখানে বড় বড় বনের আগুন লেগেছে।
একই উত্স অনুসারে, ঘনত্বের ঘেরটি সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, যেখানে হাজার হাজার মোটরসাইকেল চালক ছিলেন।
তবুও, একটি প্রকাশনা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ফেসবুকে, গিস মোটো ক্লাব, ঘনত্বের প্রচার করে, 12:00 টার দিকে ইঙ্গিত করে যে মোটরসাইকেল চালকরা যারা পৌরসভা ছেড়ে যেতে চেয়েছিলেন তারা ন্যাশনাল রোড 342 এড়িয়ে, লসির দিকে, যার প্রচলন শর্তযুক্ত।
আজ সকালে আগের একটি প্রকাশনায় আয়োজকরা সতর্ক করেছিলেন যে নিবন্ধকরণ শেষ হয়ে গেছে।
এই দিনগুলিতে তারা দুই ডজন দেশে অংশ নেওয়া লক্ষ্যগুলিতে প্রত্যাশিত ছিল, এমন একটি ইভেন্টের জন্য, যা 120 জন প্রদর্শনীকে একত্রিত করেছিল এবং যার সংগীত পোস্টারে জুটোস অ্যান্ড পন্টাপেস, দ্য গিফট, কারেটাস বা প্লাশ অ্যান্ড সিডা, অন্যদের মধ্যে পারফরম্যান্স অন্তর্ভুক্ত ছিল।