আগ্নেয়াস্ত্র অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ভাইয়েরা জামিন অস্বীকার করেছেন

শুক্রবার কো কর্কে মল্লো জেলা আদালতের একটি বিশেষ বসার সামনে হাজির হওয়া দুই ভাইকে গার্ডা অভিযোগ করার পরে জামিন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে তারা আগ্নেয়াস্ত্র বিতরণ ও সোর্সিংয়ে জড়িত ছিল।
কিলমলকের খুচরা পার্কের গ্যারি ওয়ালশ, কো লিমেরিক এবং তার ছোট ভাইবোন ড্যামিয়েন ওয়ালশ, হোয়াইটগেট, কো কর্কের ট্রাবলগান আরডির দু’জনকেই দু’জনকে আগ্নেয়াস্ত্র অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
পুরুষদের তাদের নিয়ন্ত্রণে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে একটি .22 ক্যালিবার লং রাইফেল, 3 ডি প্রিন্টেড হারলট পিস্তল এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে পাঁচটি .22 ক্যালিবার লং রাইফেল গোলাবারুদ রথগগিন সাউথ, চার্লিভিলি, কো কর্কে 20 আগস্টের সাথে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
আদালত শুনেছে যে গার্ডায় বুধবার রাতে চার্লিভিলে একটি গাড়ি অনুসন্ধান করেছে।
ডিট গার্ডা জেমস ম্যাকার্থি উভয় পুরুষের গ্রেপ্তার, অভিযোগ এবং সতর্কতার প্রমাণ দিয়েছেন।
বিচারক মনিকা জোঁককে বলা হয়েছিল যে অভিযোগগুলি সতর্কতার সাথে তাদের যখন অভিযোগ করা হয়েছিল তখন কেউই জবাব দেয়নি।
ডিট ইন্সপেক্টর জন ও’কনেল বলেছিলেন যে গার্ডা অভিযোগের মাধ্যাকর্ষণ থেকে উদ্ভূত জামিনে আপত্তি করছেন।
ডিট গার্ডা ম্যাকার্থি বলেছিলেন যে গার্ডায় একটি গাড়ি অনুসন্ধান করেছিলেন যা 40 বছর বয়সী গ্যারি ওয়ালশ দ্বারা চালিত হয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন যে 32 বছর বয়সী ড্যামিয়েন ওয়ালশ ওপেল কর্সায় একজন যাত্রী ছিলেন।
ডিট গার্ডা ম্যাকার্থি বলেছিলেন যে তারা হ্যান্ডব্রেক দ্বারা তাদের আসনগুলির মধ্যবর্তী স্থানে একটি লোড 3 ডি প্রিন্টেড হ্যান্ডগানটি আবিষ্কার করেছে, যা একটি কার্যকর আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।
তিনি বলেছিলেন যে রাজ্য দাবি করবে যে গ্যারি ওয়ালশ আগ্নেয়াস্ত্রের সোর্সিং এবং সরবরাহে জড়িত ছিল।
তিনি বলেছিলেন যে তারা এই অভিযোগটি ভিডিও এবং হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস রেকর্ডিংয়ে অভিযুক্তের ফোনে পাওয়া যাবে।
তিনি বলেছিলেন যে ভিডিওগুলি একটি ট্যাটুযুক্ত একজন ব্যক্তির দ্বারা বন্দুকটি পরিচালনা করা চিত্রিত করেছে এবং ট্যাটুতে গ্যারি ওয়ালশের হাতের সাথে একটি মিল রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
তিনি বলেছিলেন যে গ্যারি ওয়ালশকে একটি বন্দুক সরবরাহ করার বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথন করার একটি ভয়েস রেকর্ডিংও ছিল।
গার্ডা অভিযোগ করেছেন যে কথোপকথনের সময় ড্যামিয়েন ওয়ালশ গাড়িতে ছিলেন।
প্রতিরক্ষা সলিসিটার, জো কুদ্দিগান বলেছিলেন যে তাঁর ক্লায়েন্ট ড্যামিয়েন ওয়ালশ এই প্রকৃতির কথোপকথন শুনেছেন এমন কোনও পরামর্শকে তীব্রভাবে খণ্ডন করবেন।
“আমার ক্লায়েন্ট বলেছেন যে তিনি কাউকে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে কোনও আলোচনার পক্ষ ছিলেন না,” তিনি বলেছিলেন।
বিচারক লেচ বলেছিলেন যে তিনি অভিযোগের গুরুতরতার ভিত্তিতে উভয় পুরুষকে জামিন অস্বীকার করছেন।
তিনি আগামী মঙ্গলবার মল্লো জেলা আদালতে হাজির হওয়ার জন্য হেফাজতে পুরুষদের রিমান্ডে পাঠান।
তারা ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে আদালতের ছুটিতে উপস্থিত হবে।