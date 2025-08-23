আগ্রাসনের অভিযোগের পরে দাদো ডোলাবেলা প্রথমবারের মতো উচ্চারণ করে

You are Here
প্রথমবারের মতো ড্যাডো ডোলাবেলা ওয়ানেসা ক্যামার্গোর বিরুদ্ধে আগ্রাসনের অভিযোগের পরে মন্তব্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন

এই শনিবার (08/23), অভিনেতা দাদো ডোলাবেলা, ওয়ানেসা ক্যামারগো এবং গায়কের সাথে বিতর্ক সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি ব্যবহার করেছেন লুয়ান পেরেইরা। এটি পরীক্ষা করে দেখুন!




ছবি: প্রজনন / কন্টিগো

কোন ইনস্টাগ্রাম, দেওয়া বলতে শুরু করলেন: “এটি ওয়ানেসার জন্য একটি খুব বিশেষ মুহূর্ত, এবং আমি চাই যে সে তার প্রাপ্য সমস্ত কিছু জ্বলজ্বল করে এবং অর্জন করতে পারে। তিনি নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে আমার পক্ষ থেকে কোনও আগ্রাসন নেই, যা বহু বছর ছিল অনেক ভালবাসা এবং স্নেহ, যা শ্রদ্ধার প্রাপ্য।”

“আজ, আমার ফোকাস পুরোপুরি আমার ক্যারিয়ারে এবং আমি যে প্রকল্পগুলি অনুসরণ করতে বেছে নিয়েছি সেগুলি আমাদের মধ্যে। আমাদের মধ্যে এটি স্পষ্ট ছিল যে প্রত্যেককেই তাদের যাত্রা স্বাধীনভাবে অনুসরণ করা দরকার। একটি সুন্দর গল্প ছিল, তবে এই চক্রটি বন্ধ হয়ে গেছে Now এখন, আমরা প্রাক্তন, এবং শ্রদ্ধা রয়ে গেছে”তিনি আরও জোরদার করে যোগ করেছেন যে এই মুহুর্তে তিনি অন্যান্য জিনিসের প্রতি মনোনিবেশ করছেন।

আগ্রাসনের কেসটি মনে রাখবেন

গায়ক ওয়ানেসা ক্যামারগো দ্বারা আক্রমণ করা হত ator দাদো ডোলাবেলা অংশগ্রহণকারীদের সাথে একটি ভ্রাতৃত্বের সময় বিখ্যাত নৃত্য গত বৃহস্পতিবার, 08/21। তথ্য কলামিস্ট থেকে ফাবিয়া অলিভিরাকর মহানগর

সূত্রের মতে, তারা ছিল আগ্রাসন ঘটলে রিও ডি জেনিরোর পশ্চিম অঞ্চল বারা দা টিজুকা বার ডা ভিডাল। এক পর্যায়ে, গায়ক লুয়ান পেরেইরা তিনি ওয়ানেসার কাছে একটি নাচের পদক্ষেপ দেখিয়েছিলেন, তাকে কোমর ধরে রেখেছিলেন, যা দেওয়ার জন্য বিরক্ত হয়েছিল।

বিরক্ত হয়ে ডোলাবেলা লুয়ানকে ধাক্কা দিতেন, যিনি মেঝেতে পড়ে গেলেন এবং তারপরে ওয়ানেসার দিকে রওনা দিলেন এবং তাকে ধাক্কা দিলেন। অভিনেতাটিকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যখন দেশবাসীের মেয়ে জেজে ডি ক্যামারগো হোটেলে ফিরে আসেন, যেখানে তিনি অবস্থান করছেন।

যে লোকেরা খুব কাছের ছিল তারা এখনও বলেছিলেন যে বিখ্যাতরা ওয়ানেসাকে হোটেলে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল, তবে গায়ক দ্বারা তাকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। কামারগো তার দলকে অভিনেতার বিরুদ্ধে পুলিশকে ফোন করার জন্য গাইড করত।

কন্টিগো দ্বারা চাওয়া, গায়কদের প্রেস অফিস গুজব অস্বীকার করেছে। “সত্যটি এগিয়ে যায় না। যেহেতু আমরা তথ্য জানি না, তাই জল্পনা সম্পর্কে কথা বলার কিছুই নেই,” দলটি জানিয়েছে



Source link

