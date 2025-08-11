আঘাতের দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি এবং হতাহতের সাথে, বোটাফোগো এলডিইউর বিরুদ্ধে নিবন্ধিত দ্বৈতকে সংজ্ঞায়িত করে

আঘাতের দ্বারা দুটি শক্তিবৃদ্ধি বাদ দেওয়া হয়েছিল
11 আগে
2025
– 15H24
(15:24 এ আপডেট হয়েছে)
বোটাফোগো লিবার্টাদোরের ১ of রাউন্ডের জন্য নিবন্ধকদের তালিকায় পরিবর্তন করেছিলেন, যখন আলভিনিগ্রো এলডিইউর মুখোমুখি হবে। মনে রাখবেন যে রিও দলটি তাদের তালিকায় পাঁচটি পরিবর্তন করতে পারে।
পরিবর্তনের সাথে সাথে ড্যানিলো, মন্টোরো, আর্থার ক্যাব্রাল, নেটো এবং জোয়াকুইন কোরিয়া নিয়মিত করা হয়েছে এবং দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিযোগিতার জন্য কুইটো লিগের মুখোমুখি হতে সক্ষম হবেন। অন্যদিকে, কাইও পান্তালিয়াও এবং জর্ডান ব্যারেরা চোটের জন্য বাদ পড়েছিল।
কনমেবোল ক্লাবগুলিকে গ্রুপ পর্বের পরে নিবন্ধকের তালিকায় পাঁচটি পরিবর্তন করতে দেয়। আপনি যদি অগ্রসর হন তবে আলভিনিগ্রো তাদের গ্রাহকদের মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালে আরও তিনটি পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন।
বোটাফোগো বৃহস্পতিবার লিবার্টাদোরে তাদের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছেন, যখন তারা ১৯ ঘন্টা (ব্রাসেলিয়া সময়) নিলটন সান্টোস স্টেডিয়ামে এলডিইউর আয়োজন করবেন। রিটার্নটি ঠিক এক সপ্তাহ পরে হওয়ার কথা রয়েছে, তবে কুইটোর রডরিগো পাজ দেলগাদো স্টেডিয়ামে।