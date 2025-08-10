You are Here
আচার প্রেমীদের জন্য টক নিউজ: বিকের পিকলগুলি আর কিছু কানাডিয়ান খুচরা বিক্রেতাদের কাছে স্টক করে না
News

আচার প্রেমীদের জন্য টক নিউজ: বিকের পিকলগুলি আর কিছু কানাডিয়ান খুচরা বিক্রেতাদের কাছে স্টক করে না

এটি এক ধরণের বড় ডিল।

জনপ্রিয় পিকল ব্র্যান্ড বিকের, যা কেবলমাত্র কানাডিয়ান বাজারের জন্য তৈরি, কানাডার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান বাণিজ্য যুদ্ধের পরিণতি, কিছু কানাডিয়ান খুচরা বিক্রেতাদের তাকের উপরে আর নেই।

যদিও এটি অনেক ক্রেতাদের জন্য একটি ঝাঁকুনির পরিবর্তন, এটি গ্রাহকদের আরও বেশি হোমগ্রাউন বিকল্পগুলি কিনতে চাপ দিতে পারে এবং কানাডার চাকরি এবং ব্যবসায়গুলিকে প্রভাবিত করে এমন অন্যান্য রিপল প্রভাব থাকতে পারে।

এডমন্টনের বেশ কয়েকটি সেফওয়ে মুদি দোকানে, শেল্ফের একটি চিহ্ন লেখা আছে “বিকের আচারগুলি বর্তমানে শুল্কের দুর্ভাগ্যজনক প্রভাব হিসাবে অনুপলব্ধ। আমরা আপনার শপিংয়ের সুবিধার জন্য বিকল্পগুলির একটি নির্বাচন অফার করে সন্তুষ্ট।”

একটি চিহ্ন আচারের জারের সামনে মুদি দোকানে একটি তাকের উপর বসে।
একটি এডমন্টন সেফওয়েতে একটি তাকের একটি চিহ্ন বলেছে যে বিকের আচারগুলি বর্তমানে শুল্কগুলিতে দুর্ভাগ্যজনক প্রভাব হিসাবে অনুপলব্ধ। (জুলিয়া ওয়াং/সিবিসি)

অভিভাবক সংস্থা সোবাইস মন্তব্য করার জন্য বেশ কয়েকটি অনুরোধের জবাব দেয়নি।

আচারগুলি শুল্ক যুদ্ধে ধরা পড়ে

“আমরা শুনে দুঃখ পেয়েছি যে এই শুল্ক বিরোধে বিকের জড়িয়ে পড়েছে,” ট্রি হাউস ফুডস ইনক। এর সিইও স্টিভেন ওকল্যান্ড বলেছেন, যা বিকের ব্র্যান্ডের মালিক।

মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কানাডার পণ্যগুলিতে শুল্কের পরে, কানাডিয়ান সরকার পাল্টা শুল্কের দীর্ঘ তালিকা দিয়ে পাল্টা পাল্টে যায়, তাদের মধ্যে “শসা এবং ঘেরকিন্সে 25 শতাংশ শুল্ক।

চশমা এবং স্যুট জ্যাকেট পরা একজন লোক একটি ডেস্কের সামনে বসে।
স্টিভেন ওকল্যান্ড ট্রি হাউস ফুডস ইনকর্পোরেটেডের সিইও। (গুগল মিট)

ওকল্যান্ড বলেছেন, “আমি মনে করি অনেক খুচরা বিক্রেতারা মনে করেন যে 25 শতাংশ শুল্ক এগুলি খোলামেলাভাবে ব্যয়বহুল করে তোলে,” ওকল্যান্ড আরও বলেছেন, খুচরা বিক্রেতারা বাণিজ্য যুদ্ধের শুরুতে ব্যয় উদ্বেগ নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছতে শুরু করেছিলেন।

“খাদ্য ব্যবসা হ’ল একটি নিম্ন-মার্জিন, উচ্চ-ভলিউম ব্যবসা And এবং তাই খুচরা বিক্রেতার পক্ষে বা উত্পাদন পক্ষের 25 শতাংশ নেই So সুতরাং এটি কিছু ক্ষেত্রে তাদের বহনকারী ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য খুচরা বিক্রেতাদের প্রাপ্যতাকে সত্যই বাধা দিয়েছে।”

ওকল্যান্ড অনুমান করে যে বিকের এখনও কানাডার খুচরা পরিবেশের per০ শতাংশে পাওয়া যায় তবে তিনি বলেছিলেন যে সংস্থাটি ইলিনয়ের গভর্নরের কাছে পৌঁছানো সহ কানাডার কাউন্টার শুল্কের চেষ্টা ও পরিবর্তন করার জন্য প্রচার চালাচ্ছে।

‘একটি জড়িত ব্যবসা’

ওকল্যান্ড জানিয়েছেন, কানাডিয়ান সংস্থা হিসাবে বিকের শুরু হয়েছিল, পরে মার্কিন সংস্থা কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং ২০১৪ সালের দিকে একটি সীমান্তের দক্ষিণে স্থানান্তরিত হয়েছিল, ওকল্যান্ড জানিয়েছে।

তবে, দু’দেশের মধ্যে সম্পর্কগুলি দৃ strong ় রয়ে গেছে।

“আমরা সেই পণ্যটির জন্য কানাডিয়ান শসাগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে থাকি। (এটি) কেন আমরা কানাডার id াকনা সরবরাহকারীকে গিয়েছিলাম … এটি কেবল একটি আন্তঃদেশীয় ব্যবসা হয়ে গেছে এবং এখন আমরা একটি সীমান্তের বিরোধ পেয়েছি যা কেবল সীমান্ত পেরিয়ে সেই স্থানান্তরকে ব্যয় করে তোলে,” তিনি বলেছিলেন।

গুদামে একটি কনভেয়র বেল্টে শসা দেখা যায়।
উইসকনসিনের একটি সুবিধায় আচারগুলি প্রক্রিয়াজাত হতে দেখা যায়। (ট্রি হাউস ফুডস, ইনক।)

আচারগুলি গ্রিন বে, উইস -এ একত্রিত হওয়ার সময় ওকল্যান্ড বলেছিল যে সংস্থাটি প্রতি বছর 11 মিলিয়ন পাউন্ড অন্টারিও শসা কিনে বলেছিল যে জারে সমস্ত ids াকনা অন্টারিও প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে আসে।

এখন, সংস্থাটি নিজেকে একটি বিশ্রী পরিস্থিতিতে আবিষ্কার করে বা – কেউ কেউ এমনকি বলতে পারে – একটি আচার।

ওকল্যান্ডের মতে, গত তিন মাসে বিক্রয় প্রায় 25 শতাংশ কমেছে, যিনি বলেছিলেন, এগিয়ে গিয়ে সংস্থাটি কানাডার অংশীদারদের কাছ থেকে কম আচার এবং ids াকনা কিনবে।

কানাডিয়ান অনুভূতি কিনুন

বাণিজ্য উত্তেজনার মধ্যে দেশপ্রেম বাড়ার সাথে সাথে অনেক ক্রেতারা কানাডিয়ান কেনার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বিকের মতো কোনও সংস্থার জন্য অনিচ্ছাকৃত পরিণতিও হতে পারে।

“যদি কিনুন কানাডিয়ান অর্থ হ’ল লোকেরা বিকের কিনে না, উদাহরণ হিসাবে, তবে বিকস কানাডিয়ান প্রযোজকদের কাছ থেকে কম শসা কিনছে। তারপরে কানাডিয়ান কেনা কিনে এক প্রকারের কামড়ানোর জন্য ফিরে আসছে, কানাডিয়ান কৃষকদের ক্ষমা করে দিয়েছিল,” ফুড ইকোনমিস্ট মাইক ভন ম্যাসো গিল্ফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বলেছেন।

কানাডিয়ান এবং আমেরিকান পতাকাগুলি অন্টের উইন্ডসর-এর কানাডা-ইউএসএ সীমান্ত ক্রসিংয়ের রাষ্ট্রদূত ব্রিজের কাছে উড়ে যায়। বাম দিকে লাল এবং সাদা কানাডিয়ান পতাকা রয়েছে, যেখানে কেন্দ্রে একটি ম্যাপেল পাতা এবং বাম এবং ডানদিকে লাল উল্লম্ব ব্যান্ড রয়েছে। ডানদিকে আমেরিকান পতাকা রয়েছে, এটি নীল পটভূমিতে লাল এবং সাদা অনুভূমিক স্ট্রাইপ এবং সাদা তারা রয়েছে। ব্রিজটি একটি মেঘলা মেঘলা আকাশের বিরুদ্ধে পটভূমিতে চিত্র জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে কানাডা এখন পর্যন্ত মার্কিন-চাপানো শুল্কের প্রভাবগুলির সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি এড়িয়ে চলেছে। (রব গুরুদেবেকে/কানাডিয়ান প্রেস)

গেল্ফ বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য, কৃষি ও সংস্থান অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক কোয়াকু আফেসবারবার পরামর্শ দিয়েছেন যে এটি শেষ পর্যন্ত গ্রাহকরা যারা এই ব্যয়টি প্রদান করেন।

আফেসবারবার বলেছিলেন যে গ্রাহকরা প্রায়শই শুল্কের ব্যয় শোষণ করে বা পণ্যটি আর উপলভ্য না হলে তারা যা কিনতে পারে তার জন্য কম বিকল্পের মুখোমুখি হয়, যা শেষ পর্যন্ত তাদের পকেটবুককে প্রভাবিত করে।

‘এটা দুর্দান্ত নয়’

আপনি যদি তাকে আচার উত্সাহী বলে অভিহিত করেন তবে ক্রিস্টাল পোরচার অসন্তুষ্ট হবে না।

এডমন্টন মহিলা আচার খেতে বড় হয়েছিলেন এবং সপ্তাহে কমপক্ষে দু’বার ক্রাঞ্চি নাস্তা খাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন।

এমনকি তার হাতে একটি আচার ট্যাটু রয়েছে, তার প্রিয় 10 টির মধ্যে একটি।

“আপনি যদি কোনও পাব বা বিয়ার বা যাই হোক না কেন বাইরে থাকেন তবে তারা সাধারণত মেনুতে থাকে এবং আমি কেবল একটি বাটি আচারের জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য দোষী, এমনকি যদি এটি অন্য কোনও কিছুর সাথে কেবল একটি দিক থাকে,” পোরচার বলেছিলেন।

যে কোনও সময়ে ফ্রিজে বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ডের সাথে, পোরচার এখনও প্রক্রিয়া করছেন যে আচারগুলি বাণিজ্য যুদ্ধে ধরা পড়েছে।

“ব্যক্তিগতভাবে, এটি দুর্দান্ত নয়। স্পষ্টতই আমি যে কোনও জিনিস খেতে পছন্দ করি তার জন্য আমি আরও বেশি অর্থ প্রদান করব। আমি আমার ডায়েটের পুরো অংশটি গ্রহণ করা বন্ধ করব না কারণ দামগুলি কিছুটা বাড়বে। স্পষ্টতই যদি আমি সেগুলি খুঁজে না পাই তবে আমাকে আরও কিছু বিকল্প বের করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।

বাণিজ্য যুদ্ধে খাদ্য পণ্য ধরা পড়ে

বিকের স্পটলাইটের সাথে বিষয়টি কীভাবে শুল্কের বিরোধে খাদ্য পণ্যগুলিকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

পিকল প্যাকার্স ইন্টারন্যাশনালের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জন কক্স বলেছেন, “অন্যান্য পণ্য রয়েছে যা সরবরাহের চেইনগুলি কিছুটা জটিল করে তোলে এবং আমি মনে করি যে পিকলেড শাকসব্জিগুলির একটি উদাহরণ।”

স্যুট পরা এক ব্যক্তি রান্নাঘরে বসে।
জন কক্স পিকল প্যাকার্স ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট। (গুগল মিট)

কক্স বলেছেন, সংস্থাটি কানাডা-ইউনাইটেড স্টেটস-মেক্সিকো চুক্তির (সিইএসএমএ) অধীনে খাদ্য পণ্যগুলির উত্তর এবং দক্ষিণে শুল্কমুক্ত পরিবহণের পক্ষে পরামর্শ দিচ্ছে।

তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি আচারযুক্ত উদ্ভিজ্জ শিল্পের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যা তিনি বলেছিলেন যে পাতলা মার্জিনের সাথে প্রতিযোগিতামূলক।

“যখন আপনার উত্পাদনের ব্যয়ে 25 শতাংশ আমদানি শুল্ক যুক্ত হয়, তখন এটি লাভজনক হওয়া অসম্ভব করে তোলে,” তিনি বলেছিলেন। “আমি বিকের দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার জন্য উদ্বিগ্ন।”

ওকল্যান্ড এবং ট্রি হাউস ফুডস ইনক। এর জন্য সময়টি আরও খারাপ হতে পারে না।

ওকল্যান্ড বলেছেন, “১১ বছর ধরে অন্টারিওতে বসবাস করা, আমি বুঝতে পারি যে বারবিকিউ মরসুমটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি কেবল ঘৃণা করি যে এই মুহূর্তে বিকের সাথে জড়িত রয়েছে,” ওকল্যান্ড বলেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।