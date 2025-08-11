আজকের গালা কোন সময় এবং কোথায় দেখতে হবে? – আর্থিক

রিয়েলিটি শো ‘দ্য হাউস অফ দ্য বিখ্যাত মেক্সিকো’ প্রতি সোমবার সবচেয়ে কৌশলগত মুহুর্তগুলির একটি সরবরাহ করে: ‘নেতার পরীক্ষা’ যা এর অন্যতম বাসিন্দাকে এবং অন্যান্য কিছু সুবিধা প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়।
দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে, তার সহপাঠীদের ‘দিবস’ তাকে এই বিশেষাধিকার দিয়েছিল এমন কক্ষগুলির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার পরে সপ্তাহের নেতা হিসাবে নিনেল কনডিকে মুকুট দেওয়া হয়েছিল।
রবিবার, দ্বিতীয় এলিমিনেশন গালায়, অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টিকে মরসুম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, অভিনেত্রী অলিভিয়া কলিন্সকে যুক্ত করে প্রথম নির্মূল করা হয়েছিল।
রিয়েলিটি শোতে সপ্তাহ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ‘হাউস’ প্রস্থান করুন বা না হওয়া অতিরিক্ত স্বস্তি বা উত্তেজনা হতে পারে। অতএব, নীচে এই সোমবার গালার সমস্ত বিবরণ জানুন।
বিখ্যাত মেক্সিকো হাউসে আজ ‘নেতার পরীক্ষার’ সময়সূচী: সোমবার সোমবার কী সময়?
‘লিডার টেস্ট’ করা হবে আজ, রাত 10:00 থেকে (সেন্ট্রাল মেক্সিকো সময়)উভয়ই খোলা টেলিভিশন এবং স্ট্রিমিং এ।
- ঘটনা: নেতার তৃতীয় পরীক্ষা (বিখ্যাত মেক্সিকো 2025 এর বাড়ি)
- দিন: সোমবার, 11 আগস্ট, 2025
- সময়: 10:00 অপরাহ্ন (সেন্ট্রাল মেক্সিকো সময়)
এই চ্যালেঞ্জের প্রতিটি সংস্করণে, অংশগ্রহণকারীরা তাদের প্রতিরোধ এবং দক্ষতা পরীক্ষা করে এমন শারীরিক এবং মানসিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যায়, যা তাদের ক্রেডিটরকে সপ্তাহের নেতা থেকে পরিণত করে তোলে।
বিখ্যাত মেক্সিকো আজ লাইভ কোথায় দেখতে পাবেন
প্রোগ্রামটি দেখার দুটি প্রধান উপায় রয়েছে: ওপেন টেলিভিশন পাশাপাশি স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে, যা প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে বিনামূল্যে ছিল। সুতরাং আপনি আজ ‘নেতার পরীক্ষা’ দেখতে পারেন:
- টেলিভিশন খুলুন: টেলিভিসার চ্যানেল 5
- স্ট্রিমিং: ভিক্স প্রিমিয়াম
এটা মনে রাখা উচিত ভিক্স প্রিমিয়াম এটি 2023 বিজয়ী ওয়েন্ডি গুয়েভারা এবং 24/7 ক্যামেরা সহ প্রাক এবং পোস্ট-গ্যালাস ছাড়াও সমস্ত স্ট্রিমিং গ্যালাস সহ স্থায়ী লাইভ সিগন্যাল সরবরাহ করে।
উপকারিতা: ‘দ্য হাউস অফ দ্য বিখ্যাত মেক্সিকো’ -তে’ নেতার পরীক্ষা ‘দিয়ে কী জিতেছে?
সপ্তাহের নেতা হওয়া বুধবার মনোনয়নের পুরষ্কার প্রতিরোধ ক্ষমতা হিসাবে দেয়, যা আপনার কমপক্ষে আরও এক সপ্তাহের জন্য থাকার গ্যারান্টি দেয়; আরও কিছু বিশদ রয়েছে যা গেমটিতে কৌশলটির একটি স্তর যুক্ত করে:
- অনাক্রম্যতা নিম্নলিখিত মনোনয়নের আগে।
- লিডার স্যুট অ্যাক্সেস এবং কোনও অংশীদারকে আমন্ত্রণ করার সম্ভাবনা।
- মনোনীত সংরক্ষণের সুযোগজোট এবং বাস্তবতা কোর্স পরিবর্তন করতে পারে।
সপ্তাহে 2, নিনেল কনডে তিনি নেতা ছিলেন এবং স্যুটটি ভাগ করে নিতে বেছে নিয়েছিলেন ডালিলা পোলানকোএমন একটি আন্দোলনে যেখানে ‘বস’ তাকে ‘দিনের’ বিপরীতে ঘর থেকে কাউকে নির্বাচন করতে বাধ্য করেছিল।
বিখ্যাত মেক্সিকো হাউসের সাপ্তাহিক এজেন্ডা: রিয়েলিটি শোতে প্রতিদিন কী ঘটে?
খুব ভালভাবে সন্ধান করুন, তৃতীয় মরসুমে ‘দ্য হাউস অফ বিখ্যাত মেক্সিকো’ -এ এভাবেই অনুষ্ঠিত ইভেন্টগুলি:
- সোমবার: নেতা পরীক্ষা – 10:00 pm
- মার্টস: সাপ্তাহিক পরীক্ষা – রাত 10:00
- বুধবার: মনোনয়ন গালা – 10:00 pm
- বৃহস্পতিবার: পরিত্রাণ এবং প্রমাণ বন্ধের চুরি – 10:00 অপরাহ্ন
- শুক্রবার: পরিত্রাণ এবং পার্টির জন্য দ্বন্দ্ব – 10:00 পিপিএম
- শনিবার: ভিক্স প্রিমিয়ামে 24/7 ক্যামেরা
- ডোমিংগো: নির্মূল গালা – রাত সাড়ে ৮ টা