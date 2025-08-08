আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি কানাডিয়ান হতে পেরে গর্বিত ছিলাম (আমি এখনও আছি এবং সর্বদা থাকব), এবং আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালাম, যা আমি অনুভব করেছি যে অন্য কারও মতো গণতন্ত্র ছিল। কয়েক বছর ধরে, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমার ঘন ঘন পরিদর্শন উপভোগ করেছি, যেখানে কোনও কানাডিয়ান পাসপোর্টের প্রয়োজন ছাড়াই প্রবেশ করতে পারে। কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বটি মাতামাতি ছিল এবং কানাডিয়ান এবং আমেরিকানদের পরিদর্শন করা সর্বদা সীমান্তের উভয় পক্ষেই উষ্ণতার সাথে অভ্যর্থনা জানানো হত। আরও পড়ুন
আজকের চিঠিগুলি: ট্রাম্প মিথ্যা এবং প্রতারণার একটি বিশ্ব তৈরি করছেন
