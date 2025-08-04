আজকের প্রার্থনার সময়সূচী, আগস্ট 5, 2025: পালেম্বাংয়ে উপাসনায় শান্তি সন্ধান করা

Repullika.co.idপালেমবাং – মুসলমানদের জীবনে প্রার্থনা একটি মহান ধর্মের স্তম্ভ, যা সত্য শান্তি এবং সুখের গাইড হয়ে ওঠে। প্রার্থনার মাধ্যমে একজন মুসলিম স্রষ্টার সাথে দৃ solid ় সম্পর্ক বুনন করে নির্দেশনা ও ক্ষমা চেয়েছিলেন। অনুস্মারকটির ফর্ম হিসাবে পাশাপাশি প্রার্থনা চালানোর জন্য গাইড হিসাবে, আমরা পশ্চিম ইন্দোনেশিয়ার সময় অঞ্চল (ডাব্লুআইবি) সময়, আজ, 5 আগস্ট, 2025 এর সাথে পালেমবাং অঞ্চলের জন্য নিম্নলিখিত প্রার্থনার সময়সূচী উপস্থাপন করি।
পালেম্বাং প্রার্থনার সময়সূচী, আগস্ট 5, 2025:
– ভোর: 04:49
– ধুহুর: 12:10
– এএসআর: 15:32
– মাগরিব: 18:10
– ইসা: 19:21
সময়মতো প্রার্থনা করা আল্লাহ তায়ালার প্রতি মুসলমানের আনুগত্যের এক রূপ। কুরআনে জোর দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ সূরা আল-বাকরাহ আয়াতে 238 এ বলেছিলেন: “সমস্ত প্রার্থনা (এমইউ), এবং (তেলহরালাহ) উস্টা প্রার্থনা (এএসআর প্রার্থনা) বজায় রাখুন। God শ্বরের পক্ষে দাঁড়ান (আপনার প্রার্থনায়) একাকীভাবে।” (কিউএস আল-বাকরাহ: 238)। এই আয়াতটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের শীর্ষ অগ্রাধিকার হিসাবে প্রার্থনা বজায় রাখার গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়।
পালেমবাং শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মসজিদগুলির অস্তিত্ব উপাসকদের প্রার্থনা করার জন্য একটি আরামদায়ক এবং গৌরবময় স্থান সরবরাহ করে। বৃহত মসজিদ থেকে শুরু করে ছোট মসজিদ পর্যন্ত সকলেই পাঁচটি দৈনিক প্রার্থনার বাধ্যবাধকতা অর্জনের জন্য মুসলমানদের সুবিধার্থে ভূমিকা রাখে।
একজন মুসলমানের জন্য, প্রার্থনা কেবল একটি দৈনিক আচার নয়, বরং প্রতিবিম্বিত করার, দিকনির্দেশনা চাওয়া এবং আল্লাহ সুবহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য একটি উপায়ও। প্রার্থনা সম্পাদন করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের সময়সূচী মান্য করে, প্রতিটি মুসলিম বাস্তব বিশ্ব এবং আখেরের সুখ অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আসুন আমরা দৈনন্দিন জীবনের প্রধান ভিত্তি হিসাবে প্রার্থনা করি এবং বিশ্বকে দেখাই যে মুসলমানরা শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং দায়িত্বশীল মানুষ। আনুগত্যে একত্রিতার চেতনার সাথে আমরা আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দিক উভয় ক্ষেত্রেই জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারি।
