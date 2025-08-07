আজকের প্রার্থনার সময়সূচী, 8 ই আগস্ট, 2025 সুরবায়া অঞ্চলের জন্য: শান্তির মুহূর্ত

Repullika.co.id – সুরবায়া শহরের তাড়াহুড়োয় জীবনযাপনের মাঝে জীবনযাপনের মানসিক প্রশান্তি পেতে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনকে ম্লান করে না। অভ্যন্তরীণ শান্তি অর্জনের একটি উপায় হ’ল সময়মতো প্রার্থনা করা, এমন একটি বাধ্যবাধকতা যা কেবল আচারের উপাসনা হিসাবে নয়, সত্য শান্তির দ্বারও।
প্রার্থনা সম্পাদন করার সময়, আমাদের পক্ষে সঠিক সময়ের সময়সূচীটি সন্ধান করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে উপাসনা পুরোপুরি গ্রহণ করা যায়। নিম্নলিখিতটি সময় অঞ্চল ডাব্লুআইবিতে 8 ই আগস্ট, 2025 -এ সুরবায়া অঞ্চলের জন্য প্রার্থনার সময়সূচী রয়েছে:
– ভোর: 04:22
– ডিজুহুর: 11:38
– এএসআর: 14:59
– মাগরিব: 17:33
– ইসা: 18:43
আল্লাহ আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, “দিনের শেষে এবং রাতের শুরুতে প্রার্থনা স্থাপন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ভাল কাজগুলি খারাপ কাজের পাপ বাতিল করে দেয় That’s এটি স্মরণকারীদের জন্য একটি সতর্কতা।” (কিউএস। এইচইউডি: 114)। এই আয়াতটি একটি প্রধান অনুশীলন হিসাবে প্রার্থনা বজায় রাখার গুরুত্বকে জোর দেয় যা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি।
দৈনন্দিন জীবনে এই আয়াতটির বাস্তবায়ন, বিশেষত আপনারা যারা সুরবায়ায় বাস করেন তাদের জন্য, সময়মতো প্রার্থনা করা নিশ্চিত করা। এটি কেবল আধ্যাত্মিক মান বাড়ায় না, সারা দিন ধরে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপে আশীর্বাদও এনেছে।
বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রতিকৃতি হিসাবে, সময়মতো উপাসনার জন্য স্থান খোলার জায়গাটি প্রতিদিন আশীর্বাদে পূরণ করবে, আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে স্রষ্টার প্রত্যক্ষ নির্দেশাবলী দিয়ে হালকা করে তুলবে। আশা করি সময়োচিত প্রার্থনা চালিয়ে আমরা সকলেই হৃদয়ের শান্তি এবং টেকসই বিশ্বাসের শক্তি খুঁজে পেতে পারি।
