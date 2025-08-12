আজম স্বাতী বিদেশে যেতে পারেন, কোনও স্টপ তালিকায় নেই, এফআইএ আদালতের আশ্বাস দিন

পেশোয়ার:
হাইকোর্ট সিনেটর আজম স্বাতীর নাম থেকে প্রস্থান নিয়ন্ত্রণ তালিকা (ইসিএল) এবং পাসপোর্ট নিয়ন্ত্রণ তালিকা (পিসিএল) থেকে (পিসিএল) থেকে অপসারণের অনুরোধটি অনুমোদন করেছে।
বিচারপতি সৈয়দ আরশাদ আলী এবং বিচারপতি ডাঃ খুরশিদ ইকবাল সমন্বয়ে একটি বিভাগ বেঞ্চ শুনানি করেছিলেন।
শুনানি চলাকালীন আবেদনকারীর আইনজীবী আলী আজিম আফ্রিদি অ্যাডভোকেট আদালতকে বলেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী স্বাতীর ১৩ ই আগস্ট সকাল ৯ টায় বিদেশে যাওয়ার একটি কর্মসূচি রয়েছে, তবে তালিকায় তাঁর নামের কারণে তিনি ভ্রমণ করতে পারছিলেন না। আইনজীবী বলেছিলেন যে আদালতের নাম অপসারণের আদেশ সত্ত্বেও তাকে বিমানবন্দরে যেতে দেওয়া হয়নি।
শুনানির সময় সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এই অবস্থান নিয়েছিলেন যে আজম স্বাতীর নাম আর কোনও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই এবং তাকে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যার ভিত্তিতে এফআইএ আদালতকেও আশ্বাস দিয়েছিল যে আবেদনকারীরা এখন বিদেশে যেতে পারে। অবস্থান শোনার পরে আদালত প্রধানমন্ত্রী স্বাতীর অনুরোধের সমাধান করেছেন।