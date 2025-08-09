You are Here
আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া হোয়াইট হাউসে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে
ওয়াশিংটন (রয়টার্স)-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের সময় শুক্রবার আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া একটি মার্কিন-দালাল শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে যা কয়েক দশক দ্বন্দ্বের পরে দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়িয়ে তুলবে এবং তাদের সম্পর্কের সম্পূর্ণ স্বাভাবিককরণের দিকে নিয়ে যাবে।

দক্ষিণ ককেশাস প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে এই চুক্তি – এটি ধরে নেওয়া হয়েছে – এটি ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হবে যা মস্কোকে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত, যা এই অঞ্চলটিকে তার প্রভাবের ক্ষেত্র হিসাবে দেখেছে।

ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে একটি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, “এটি একটি দীর্ঘ সময় – 35 বছর – তারা লড়াই করেছে এবং এখন তারা বন্ধু, এবং তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধু হতে চলেছে,” হোয়াইট হাউসে একটি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, যেখানে তাকে আজারবাইজানীর রাষ্ট্রপতি ইলহাম আলিয়েভ এবং আর্মেনিয়ান প্রধানমন্ত্রী নিকোল প্যাসিনিয়ান দ্বারা ফ্ল্যাঙ্ক করেছিলেন।

১৯৮০ এর দশকের শেষের দিকে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান মতবিরোধে পড়েছিল যখন নাগর্নো-কারাবাখ নামে একটি পাহাড়ী আজারবাইজানীয় অঞ্চল বেশিরভাগ জাতিগত আর্মেনিয়ানদের দ্বারা জনবহুল, আর্মেনিয়ার সমর্থন নিয়ে আজারবাইজান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আজারবাইজান ২০২৩ সালে এই অঞ্চলের পুরো নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, প্রায় এই অঞ্চলের প্রায় ১০০,০০০ জাতিগত আর্মেনিয়ানদের আর্মেনিয়ায় পালাতে উত্সাহিত করেছিলেন।

ট্রাম্প বলেছিলেন যে দুই দেশ লড়াই বন্ধ করতে, কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্মুক্ত করতে এবং একে অপরের আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

চুক্তিতে দক্ষিণ ককেশাসের মাধ্যমে কৌশলগত ট্রানজিট করিডোরের একচেটিয়া মার্কিন উন্নয়ন অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা হোয়াইট হাউস বলেছে যে শক্তি এবং অন্যান্য সংস্থার বৃহত্তর রফতানির সুবিধার্থে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 8 ই আগস্ট, 2025-এ ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসে আর্মেনিয়ান প্রধানমন্ত্রী নিকোল প্যাসিনিয়ানকে স্বাগত জানিয়েছেন (অ্যান্ড্রু ক্যাবলেরো-রেইনল্ডস / এএফপি)

ট্রাম্প বলেছিলেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম গোয়েন্দা সহ শক্তি, বাণিজ্য ও প্রযুক্তির উপর সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য প্রতিটি দেশের সাথে পৃথক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। বিশদ প্রকাশ করা হয়নি।

তিনি বলেন, আজারবাইজান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার উপরও নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছিল, এটি এমন একটি উন্নয়ন যা মস্কোকেও চিন্তিত করতে পারে।

উভয় নেতা ট্রাম্পকে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে সহায়তা করার জন্য প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তারা তাকে নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য মনোনীত করবেন।

ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথম মাসগুলিতে নিজেকে বিশ্বব্যাপী শান্তির নির্মাতা হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। হোয়াইট হাউস তাকে কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধবিরতি দালাল এবং রুয়ান্ডা এবং কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে শান্তির চুক্তি সিল করার কৃতিত্ব দেয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং আজারবাইজানীর সভাপতি ইলহাম আলিয়েভ আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পশিনিয়ান (চিত্রিত নয়) এর সাথে ওয়াশিংটন, ডিসির হোয়াইট হাউসের রাজ্য ডাইনিং রুমে, 2025, 2025 (অ্যান্ড্রু ক্যাবালারো-রেইনল্ডস / এএফপি) এর সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় স্বাক্ষরে অংশ নিয়েছেন (অ্যান্ড্রু ক্যাবালারো-রেইনল্ডস / এএফপি)

তবে তিনি গাজায় হামাসের সাথে ইউক্রেন বা ইস্রায়েলের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে রাশিয়ার 3-1/2 বছর বয়সী যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারেননি। ট্রাম্প শুক্রবার বলেছিলেন যে তিনি যুদ্ধের অবসান ঘটাতে কাজ করার জন্য ১৫ ই আগস্ট আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দেখা করবেন।

মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে এই অঞ্চলে বারবার পরিদর্শনকালে চুক্তিটি হামলা করা হয়েছিল এবং দেশগুলির মধ্যে একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিককরণের দিকে কাজ করার জন্য একটি ভিত্তি সরবরাহ করবে।

শান্তি চুক্তিটি দক্ষিণ ককেশাসকে রূপান্তর করতে পারে, একটি শক্তি উত্পাদনকারী অঞ্চল প্রতিবেশী রাশিয়া, ইউরোপ, তুরস্ক এবং ইরান যা তেল ও গ্যাস পাইপলাইন দ্বারা ক্রস-ক্রসড তবে বদ্ধ সীমানা এবং দীর্ঘস্থায়ী নৃতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব দ্বারা রিভেন।

লয়োলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিকাগো স্কুল অফ ল -এর নিষেধাজ্ঞার বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টা ব্রেট এরিকসন বলেছেন, এই চুক্তিটি নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়ানোর জন্য রাশিয়ার প্রচেষ্টাকে পশ্চিমে বাধা দিতে সহায়তা করবে।

মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প, আজারবাইজানীর সভাপতি ইলহাম আলিয়েভ এবং আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পশিনিয়ানকে ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসের স্টেট ডাইনিং রুমে, 8 আগস্ট, 2025 এ (অ্যান্ড্রু ক্যাবলেরো-রেইনল্ডস / এএফপি) এর সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় স্বাক্ষর করেছেন

“ককেশাস নিষেধাজ্ঞার নীতিতে একটি অন্ধ জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “একটি আনুষ্ঠানিক শান্তি পশ্চিমাদের আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানকে জড়িত করার জন্য … ফাঁকি দেওয়া পাইপলাইনগুলি বন্ধ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে।”

স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের সেন্টার -এর সহযোগী ফেলো টিনা ডলবাইয়া বলেছেন, শুক্রবারের স্বাক্ষর একটি বড় প্রতীকী পদক্ষেপ ছিল, তবে মার্কিন সংস্থাগুলি নতুন ট্রানজিট করিডোর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কীভাবে জড়িত আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান এর নির্মাণে থাকবে তা সহ অনেক প্রশ্নই রয়ে গেছে।

তিনি বলেন, চুক্তি এবং করিডোরে মার্কিন ভূমিকা থেকে বাদ দিয়ে রাশিয়া সম্ভবত বিরক্ত হবে। “এখন সত্য যে … আর্মেনিয়ানরা আজারবাইজানীদের সাথে হাত মিলছে, এবং তারা এই করিডোরে আমাদের জড়িত থাকার বিষয়ে কথা বলছে – এটি রাশিয়ার পক্ষে বিশাল,” তিনি বলেছিলেন।

স্বতন্ত্র আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞ ওলেস্যা ভার্টানিয়ান বলেছেন, এই চুক্তিটি এই অঞ্চলে আরও বেশি ভবিষ্যদ্বাণী যোগ করেছে, তবে এর দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জড়িত থাকার উপর নির্ভর করবে।

“আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান … শান্তিপূর্ণ রেজোলিউশনের চেয়ে ব্যর্থ আলোচনার এবং সহিংস ক্রমবর্ধমানের অনেক দীর্ঘ ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “যথাযথ এবং অব্যাহত মার্কিন জড়িত না থাকলে, সমস্যাটি সম্ভবত আবার অচল হয়ে পড়বে, নতুন করে উত্তেজনার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে।”

প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তারা বলেছেন, চুক্তিটি শীতল যুদ্ধের শেষের পর থেকে রাশিয়ার পরিধির বিষয়ে বেশ কয়েকটি হিমশীতল দ্বন্দ্বের প্রথমটি চিহ্নিত করেছে, পুরো অঞ্চলে একটি শক্তিশালী সংকেত প্রেরণ করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (এল) আজারবাইজানীর সভাপতি ইলহাম আলিয়েভ (আর) এবং আর্মেনিয়ান প্রধানমন্ত্রী নিকোল পশিনিয়ান (২ য় আর) এর সাথে ওয়াশিংটন, ডিসির হোয়াইট হাউজের রাজ্য ডাইনিং রুমে, 2025, 2025 (অ্যান্ড্রু ক্যাবলেরো-রেইনল্ড) এর সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় স্বাক্ষরকারী স্বাক্ষর করে অংশ নেওয়ার পরে মঞ্চ ছেড়ে যান (

মার্কিন কর্মকর্তারা এই সপ্তাহে রয়টার্সকে বলেছেন, আর্মেনিয়া ট্রানজিট করিডোরে বর্ধিত সময়ের জন্য মার্কিন একচেটিয়া বিশেষ উন্নয়ন অধিকার প্রদান করার পরিকল্পনা করেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির তথাকথিত ট্রাম্পের রুটটি ইতিমধ্যে তিনটি মার্কিন সংস্থা সহ নয়টি সংস্থার কাছ থেকে আগ্রহ নিয়েছে, একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন।

ওয়াশিংটন-ভিত্তিক অধিকার গ্রুপ ফ্রিডম নাউয়ের সাথে ড্যাফনে পানায়োটোটোস বলেছেন, তারা ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে দেশে অনুষ্ঠিত প্রায় ৩ 37৫ জন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে আলিয়েভের সাথে বৈঠকটি ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছে।

গত নভেম্বরে জাতিসংঘের জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজনকারী তেল উত্পাদনকারী দেশ আজারবাইজান তার মানবাধিকার রেকর্ডের পশ্চিমা সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করেছে, এটিকে অগ্রহণযোগ্য হস্তক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছে।

