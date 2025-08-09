আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া এবং সাইন পিস চুক্তি | জেরুজালেম পোস্ট
দক্ষিণ ককেশাস প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে চুক্তি – এটি ধরে নেওয়া – ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হবে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজারবাইজানের রাষ্ট্রপতি ইলহাম আলিয়েভ এবং আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পশিনিয়ানকে হাত ধরে রেখেছেন কারণ তারা ওয়াশিংটন, ডিসির হোয়াইট হাউসে একটি ত্রিপক্ষীয় স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের সময় একে অপরের মধ্যে হাত কাঁপছিলেন, 8 আগস্ট, 2025, 2025।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্স/কেভিন লামার্ক)দ্বারারয়টার্সপ্রস্তাবিত গল্পইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখজুলাই 30, 2025লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ইস্রায়েলে হোটেল খুলতেজুলাই 29, 2025এনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেজুলাই 30, 2025ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কসজুলাই 27, 2025