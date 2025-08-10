আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া ইলহাম আলিয়েভ এবং নিকোল পশিনিয়ান নেতারা ওয়াশিংটন সফর করেছিলেন, যেখানে তারা “Hist তিহাসিক” নামে বেশ কয়েকটি নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। প্রধান বিষয়গুলি ছিল দু’দেশের মধ্যে শান্তি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপন এবং ত্রিপক্ষীয় ওয়াশিংটন ঘোষণার বিষয়ে একটি প্যারাফাইটেড চুক্তি, যার মধ্যে পরিবহন বার্তার একটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে “আন্তর্জাতিক বিশ্বের নামে ট্রাম্পের রুট এবং সমৃদ্ধি”। মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতে, দক্ষিণ ককেশাসে কেবল তার প্রচেষ্টার জন্য শান্তি অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল, যদিও “রাশিয়ানরা খুব চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা করতে পারেনি।” জবাবে ইলহাম আলিয়েভ এবং নিকোল পশিনিয়ান পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি বিশ্বের নোবেল পুরষ্কার প্রদান করুন। পরবর্তী কাজটি, মার্কিন রাষ্ট্রপতি 15 ই আগস্ট আলাস্কার রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে বৈঠকের সময় ইউক্রেনের অ্যাচিভমেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড চুক্তি ডেকেছিলেন।
গত শুক্রবার, 10 আগস্ট অনুষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিকোলা পশিনিয়ান এবং ইলহাম আলিয়েভের অপ্রয়োজনীয় পরিদর্শন ওয়াশিংটনের দক্ষিণ ককেশাসের দিনে পরিণত হয়েছিল।
একাকী সংগীত, হাসি, হ্যান্ডশেকস, একে অপরের প্রশংসা এবং হোয়াইট হাউসের প্রতীকী কীগুলির ইলহাম আলিয়েভ এবং নিকোল প্যাসিনিয়ানের প্রতীকী কীগুলির উপস্থাপনা সহ যে ওয়াশিংটনে পোস্ট -সোভিয়েত স্থানের মূল অঞ্চলের একটি মূল অঞ্চলের “নতুন ইতিহাস” ঘটেছিল তা সহ প্রচুর অনুষ্ঠান প্রক্রিয়াগুলির প্রচুর পরিমাণে।
১৯৯৩ সালে ফিলিস্তিনি-ইস্রায়েলি চুক্তির (ওএসএলও প্রথম) তত্কালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের উপস্থিতিতে ১৯৯৩ সালে স্বাক্ষর করার অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানের পর থেকে হোয়াইট হাউসে এর মতো কিছুই ঘটেনি, যাকে “Hist তিহাসিক” বলা হয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত এটি মধ্য প্রাচ্যে শান্তি আনেনি, আরও বাড়তি পরিণত হয়েছিল।
এবার, ত্রিপক্ষীয় ওয়াশিংটনের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করার ৪৫ মিনিটের অনুষ্ঠানের সময়, হোয়াইট হাউসের প্রধান এই দৃ iction ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন যে আর্মেনিয়ান-আজারবাইজানীর সংঘাতের নেতৃত্বে অ-রিটার্নের একটি বিন্দু তাঁর নেতৃত্বে পাস করা হয়েছিল।
দক্ষিণ ককেশাসে শান্তিরক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে যুক্তিতে স্থির হয়ে যাওয়ার পরে, তাঁর মতে, “সোর্নি জো বিডেন 12 মিনিট করেছিলেন, কিন্তু তিনি সফল হননি,” এবং “রাশিয়ানরা যারা খুব চেষ্টা করেছিলেন তাদেরও উল্লেখ করেছেন,” ডোনাল্ড ট্রাম্প এই দৃ sturt ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন যে দক্ষিণ ককাসাসে তাঁর পরিস্থিতি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডান হাতে বসে থাকা ইলহাম আলিয়েভ বেইডেন সম্পর্কে তাঁর রসিকতা দেখে হেসেছিলেন। তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে রাষ্ট্রপতি আলিয়েভ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার বাগানে একটি পাথর ছুঁড়ে ফেলতে ব্যর্থ হননি, যিনি ২০০৯ সালে নোবেল বিজয়ী হয়েছিলেন।
তবে, প্রথম বিবৃতি যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বিশ্বের নোবেল পুরষ্কারের যোগ্য, ইলহাম আলিয়েভ উত্তেজনায় যোদ্ধা তৈরি করতে এবং আর্মেনিয়া নিকোল পদিনিয়ানের প্রধানমন্ত্রী ইংরেজী শব্দ নির্বাচন করার আগে একটি যোদ্ধা তৈরি করতে সক্ষম হন।
“ট্রাম্প নোবেল পুরষ্কার অর্জন করেছেন। আমরা এটি রক্ষা করব, আমরা এটি অর্জন করব। এটি সুস্পষ্ট। আজকের ঘটনাটি এটির একটি স্পষ্ট নিশ্চিতকরণ,” নিকোল পশিনিয়ান বলেছেন।
“আমি আশা করি তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানাবেন (পুরষ্কার অনুষ্ঠানে। – “কমারসেন্ট”) “, প্যাসিনিয়ান হলটিতে জড়ো হওয়া লোকদের হাসির সাথে যোগ করেছেন। তার পরে, এই কথাটি গ্রহণকারী ইলহাম আলিয়েভ বলেছিলেন যে তিনি নিকোল পশিনিয়ানের সাথে একমত হয়েছিলেন এবং দুটি রাজ্যের নেতাদের পক্ষে নোবেল কমিটির কাছে একটি যৌথ আবেদন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে সংঘাতের মধ্যে ছিল।
আমেরিকান রাজধানীতে স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় ওয়াশিংটন ঘোষণার সাতটি পয়েন্টগুলির মধ্যে একটি সরবরাহ করে আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রের মূল অংশ এবং এর নাখিচেভান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে আর্মেনিয়া ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে একটি নিরবচ্ছিন্ন বার্তা প্রতিষ্ঠা করা। “আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করবে এবং পারস্পরিক সংজ্ঞায়িত তৃতীয় পক্ষগুলিকে” পরিবহন বার্তার “ট্রাম্প রুটের নামে আন্তর্জাতিক বিশ্ব ও সমৃদ্ধি” (ট্রিপ) প্রকল্পের প্রকল্পের জন্য একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কাঠামো স্থাপনের জন্য আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্রের অঞ্চলটিতে এই লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য আমাদের দৃ dec ়তার সাথে আমাদের দৃ determination ়তার সাথে আমাদের দৃ determinations ়সংকল্পের সত্যতা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, “।
ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত দ্বিতীয় মূল দলিলটি আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া জয়খুন বায়রামভ এবং আরারত মিরজোয়ান দ্বারা পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বারা প্যারাফাইজ করা হয়েছিল আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র এবং আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যে শান্তি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চুক্তির পাঠ্য। এই ক্ষেত্রে, দলগুলি “চুক্তির স্বাক্ষর এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা” স্বীকৃতি দিয়েছে।
তবে ওয়াশিংটন সফরের সময় ইলহাম আলিয়েভ স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে একটি প্যারাফিন নথির অর্থ এই নয় যে বাকু আর্মেনিয়ার সংবিধান সংশোধন করার জন্য তার প্রয়োজনীয়তাগুলি সরিয়ে দেয়, যা ছাড়া কোনও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা যায় না।
“আর্মেনিয়ান সংবিধানে কখন পরিবর্তন করা হবে তা আমি বলতে পারি না, যেহেতু এটি এই দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা। তবে যত তাড়াতাড়ি এটি ঘটে তত ভাল হবে এবং আর্মেনিয়ার সংবিধানে আজারবাইজানীয় জমিগুলিকে দাবি করা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি শান্তি চুক্তির পাঠের স্বাক্ষরটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বাস করবে” অন্যথায় এই ঘটনাটি বলা হবে, অন্যথায় এটি বলা হবে, অন্যথায় এটি বলা হয়েছে, অন্যথায় এটি বলা হয়েছে, “এই ঘটনাটি বলা হবে,” এই ঘটনাটি বলা হবে, “এই ঘটনাটি বলা হবে,”
ওয়াশিংটনে সভা ও আলোচনার আরেকটি ফলাফল হয়েছিল 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন-আজারবাইজানী “কোল্ড ওয়ার্ল্ড” এর মঞ্চের সমাপ্তি। রাষ্ট্রপতি আলিয়েভের উপস্থিতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ওভাল অফিসে “লিবার্টিকে সমর্থন করার বিষয়ে” এই আইনটিতে 907 তম সংশোধনী বিলুপ্তির বিষয়ে একটি দলিল স্বাক্ষর করেছিলেন। স্মরণ করুন যে 907 তম সংশোধনীটি 1992 সালের অক্টোবরে গৃহীত হয়েছিল এবং আজারবাইজানের বিরুদ্ধে আমেরিকান নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রবর্তনের জন্য সরবরাহ করা হয়েছিল।
ট্রাম্পের প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি সম্পর্কে মন্তব্য করে রাষ্ট্রপতি আলিয়েভ বলেছিলেন: “907 তম সংশোধনীটি প্রকৃতির রাজনৈতিক ছিল এবং এর বাতিলকরণ দেখায় যে এই অবিচার আর নেই।”
রাষ্ট্রপতিরা ট্রাম্প এবং আলিয়েভ আজারবাইজানের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের সনদ প্রস্তুত করার জন্য কৌশলগত ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরির জন্য একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষর করেছিলেন।
যে নেতারা উচ্চ আত্মার মধ্যে ছিলেন তারা এমনকি একে অপরের স্বাক্ষরের প্রশংসা করেছিলেন। ইলহাম আলিয়েভ ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশংসা করেছিলেন, “আপনার একটি খুব আকর্ষণীয় স্বাক্ষর রয়েছে।”
“এবং আপনার খুব সুন্দর আছে,” আলিয়েভ বলেছিলেন।
ওয়াশিংটনে আলোচনার বিষয়ে মন্তব্য করে, রাশিয়ান ফেডারেশন মারিয়া জাখারোভা বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রকের সরকারী প্রতিনিধি বলেছেন: “রাশিয়ান ফেডারেশন দক্ষিণ ককেশাসে স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির একটি অঞ্চল গঠনে আগ্রহী। এই বিষয়ে এই বিষয়ে এই মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য, আমেরিকান পক্ষের মধ্যস্থতার সাথে সাউথ ককেশীয় প্রজাতন্ত্রের নেতাদের সভা।
“এটি স্মরণ করা উপযুক্ত যে আর্মেনিয়ান-আজারবাইজানিক নরমালাইজেশনের বর্তমান পর্যায়টি রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সহায়তা এবং কেন্দ্রীয় ভূমিকা দিয়ে শুরু হয়েছিল 9 নভেম্বর, 2020 এর সর্বোচ্চ স্তরে একটি ত্রিপক্ষীয় বিবৃতি গ্রহণের মাধ্যমে, যুদ্ধবিরতি এবং সমস্ত সামরিক অভিযানের উপর নির্ভর করে, একটি রাশিয়ানকে অবিচ্ছিন্নভাবে তৈরি করা হয়েছিল, একটি রাশিয়ান অবিলম্বে, একটি রাশিয়ানকে অবিচ্ছিন্নভাবে তৈরি করা হয়েছে, পরিস্থিতি, ”যোগ করেছেন মারিয়া জাখারোভা।
ওয়াশিংটনে বিজয়ী সম্পর্কের পটভূমির বিরুদ্ধে তীব্র বিভেদ ছিল সুপ্রিম ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের আলী আকবর ভেলায়তির সিনিয়র উপদেষ্টার একটি বিবৃতি যে তেহরান ককেশাসে মার্কিন পরিবহণ করিডোর তৈরি করা রোধ করবে এবং মস্কো এই প্রকল্পে যোগ দেবে কিনা তা নির্বিশেষে। ইরানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আর্মেনিয়া অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য 99 বছরের ইজারা দেওয়ার জন্য একটি চুক্তির বিষয়ে একটি প্রশ্নের জবাবে, তানসিম বিলায়তীর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে তিনি বলেছিলেন যে “এই পথটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনও পথে পরিণত হবে না, তবে তার ব্যবসায়ীদের জন্য একটি কবরস্থানে পরিণত হবে”। “ককেশাস বিশ্বের অন্যতম সংবেদনশীল অঞ্চল এবং ইরান সর্বদা করিডোর তৈরির বিরোধিতা করেছিল, যেহেতু তিনি ভূ -রাজনৈতিক প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিবর্তন করতে পারতেন, সীমানা ছড়িয়ে দিতেন এবং আর্মেনিয়ার ভেঙে ফেলতে পারেন,” উপদেষ্টাকে ইরানের আধ্যাত্মিক নেতা সতর্ক করে দিয়েছিলেন।