আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া শান্তি চুক্তির পাঠ্য প্রকাশ করুন

আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান সোমবার একটি মার্কিন মধ্যস্থতা শান্তি চুক্তির পাঠ্য প্রকাশ করেছে, একে অপরের আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় চার দশকের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়।
গত শুক্রবার ওয়াশিংটনে এই চুক্তিটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যখন আজারবাইজানের রাষ্ট্রপতি আলিয়েভ এবং আর্মেনিয়ান প্রধানমন্ত্রী নিকোল পশিনিয়ান হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে সাক্ষাত করেছেন।
উভয় দেশের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা প্রকাশিত চুক্তির পাঠ্যটি বলেছে যে ইয়েরেভান এবং বাকু একে অপরের অঞ্চলে সমস্ত দাবি পদত্যাগ করবে, একে অপরের বিরুদ্ধে জোর ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক আইনের সম্মান করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে বিরত থাকবে।
প্যাসিয়ান ফেসবুকে লিখেছেন, “এই চুক্তিটি নির্ভরযোগ্য এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি দৃ basit ় ভিত্তি, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে একটি চুক্তির ফলাফল যা উভয় দেশের ভারসাম্য স্বার্থকে প্রতিফলিত করে,” প্যাসিয়ান ফেসবুকে লিখেছেন।
ককেশাসের দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিবেশী আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান ১৯৮০ এর দশকের শেষের দিকে আজারবাইজানের কারাবখ পর্বতমালার দক্ষিণ প্রান্তে একটি পাহাড়ী অঞ্চল নাগর্নো-কারাবখের কারণে সংঘর্ষে রয়েছেন। বাকু ২০২৩ সালের মধ্যে এই অঞ্চলের মোট নিয়ন্ত্রণ পুনরায় শুরু করে, যার ফলে অঞ্চল থেকে প্রায় ১০,০০,০০০ নৃতাত্ত্বিক আর্মেনিয়ান আর্মেনিয়ায় পালিয়ে যায়।
সেই থেকে উভয় পক্ষই বলেছে যে তারা শান্তি চায়, তবে এই মাস পর্যন্ত আলোচনাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থবির হয়ে পড়েছে।
শুক্রবার হোয়াইট হাউসের সভায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ককেশাসের মাধ্যমে কৌশলগত ট্র্যাফিক করিডোর বিকাশের একচেটিয়া অধিকার অর্জন করেছিল যা ট্রাম্প সরকারের মতে দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়িয়ে তুলবে এবং আরও বেশি শক্তি রফতানির অনুমতি দেবে।