আ’জা উইলসন হলেন একজন আইনী ডাব্লুএনবিএ এমভিপি প্রতিযোগী
আ'জা উইলসন হলেন একজন আইনী ডাব্লুএনবিএ এমভিপি প্রতিযোগী

যেহেতু লাস ভেগাস এসেস ২ আগস্ট মিনেসোটা লিংক্সের (২ 27-৫) কাছে historic তিহাসিক ১১১-৫৮ হেরে গিয়েছিল, এসেস সেন্টার আ’জা উইলসন তার দলকে প্লে অফের দৌড়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন-ঠিক যেমন এমভিপি করবে।

এটি ডাব্লুএনবিএ ইতিহাসের বৃহত্তম হোম হেরে ছিল এবং সেই খেলার চতুর্থ কোয়ার্টারের সময়, এমভিপি ফ্রন্টরনার, লিংক ফরোয়ার্ড ন্যাফিসা কলিয়ার তার ডান গোড়ালি স্প্রেড করেছিলেন। সে তখন থেকে খেলেনি।

এদিকে, উইলসন সুপারনোভা চলে গেছেন, এসিস বহন করে, যারা ছয়-গেমের জয়ের ধারাবাহিকতায় একটি ড্রাবিংয়ের পরে 14-14 ছিল। শুক্রবার, লাস ভেগাস ফিনিক্স বুধ (19-13) এর বিপক্ষে 86-83, মৌসুমের সবচেয়ে বড় জয় অর্জন করেছে।

উইলসনের 30 পয়েন্ট এবং 16 রিবাউন্ড ছিল, লিগের ইতিহাসে কমপক্ষে 30 পয়েন্ট এবং 15 রিবাউন্ড সহ তাকে সর্বাধিক গেম দেয়।



