"আজ অবধি, মিলান অনুকূল নয়, ইন্টার এবং নেপলসের আরও কিছু আছে"
“আজ অবধি, মিলান অনুকূল নয়, ইন্টার এবং নেপলসের আরও কিছু আছে”

এভাবে টিএমডাব্লু রেডিওর সরকারী চ্যানেলগুলিতে হস্তক্ষেপ করে সাংবাদিক সহকর্মী জিওভান্নি ক্যাপুয়ানো বলেছিলেন যে স্কুডেটো সংগ্রামের বিষয়ে তাঁর সম্পর্কে তাঁর কথা বলা হয়েছে। মিলান প্রিয়? ঠিক না। এটি পরবর্তী মরসুমের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কথার একটি এক্সট্র্যাক্ট, এখন শেষ হয়ে গেছে।

ভ্লাহোভিকের সাথে স্কুডেটো থেকে মিলান?

“আমি জানি না, যদি দুসান ভ্লাহোভিচের মতো কেউ আগত হয় তবে আমি মনে করি মিলান শিরোনামের পক্ষে নয়, নেপলস এবং তার সামনে এখনও আন্তঃর মধ্যে রয়েছে। যদি ভ্লাহোভিচ উপস্থিত হয় তবে এটি এমন একটি দল যা দৃষ্টিকোণ হিসাবে কেবল চতুর্থ স্থান দেওয়া যায় না। এটি অবশ্যই একটি স্কুডেটো স্প্রিন্টের মধ্যে মার্চের শেষের দিকে পৌঁছতে হবে”

