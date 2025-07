আজ কাজ করে এমন একটি রাজমিস্ত্রি বিন্যাস তৈরি করা

অনেক সিএসএস বিশেষজ্ঞ গত বছর একটি নতুন রাজমিস্ত্রি লেআউট বৈশিষ্ট্যের জন্য সম্ভাব্য সিনট্যাক্সে প্রচুর পরিমাণে ওজন করেছেন। সেখানে ছিল দুটি প্রধান শিবির এবং ক তৃতীয় শিবির এটি দুজনের মধ্যে ভারসাম্য আঘাত করে:

ব্যবহার display: masonry ব্যবহার grid-template-rows: masonry ব্যবহার item-pack: collapse

আমি মনে করি না তারা কোনও রেজোলিউশন নিয়ে এসেছেন তবুও। তবে আপনি এটি জানতে চাইতে পারেন ফায়ারফক্স ইতিমধ্যে রাজমিস্ত্রি লেআউট সমর্থন করে দ্বিতীয় সিনট্যাক্স সহ। এবং ক্রোম এটি পরীক্ষা করছে প্রথম সিনট্যাক্স সহ। যদিও সিএসএস রাজমিস্ত্রি বিকশিত হওয়ার জন্য দেশীয় সমর্থন দেখতে এটি দুর্দান্ত, তবে অন্যান্য ব্রাউজারগুলি যদি একই বাস্তবায়নে সমর্থন না করে তবে আমরা এটি উত্পাদনে সত্যই ব্যবহার করতে পারি না …

সুতরাং, সেই শিবিরগুলির মধ্যে একটিতে আমার ভয়েস যুক্ত করার পরিবর্তে আমি বেরিয়ে গেলাম অন্যান্য ব্রাউজারগুলির সাথে আজ কীভাবে রাজমিস্ত্রি কাজ করে। আমি একটি উপায় খুঁজে পেয়েছি – এবং বোনাস খুঁজে পেয়েছি বলে আমি খুশি! – যে সমর্থন সরবরাহ করা যেতে পারে জাভাস্ক্রিপ্টের মাত্র 66 লাইন সহ।

এই নিবন্ধে, আমি আপনাকে এটি কীভাবে কাজ করে তা দেখাব। তবে প্রথমে, আপনার সাথে খেলার জন্য এখানে একটি ডেমো রয়েছে, কেবল প্রমাণ করার জন্য যে আমি বাজে কথা বলছি না। মনে রাখবেন যে আমরা প্রথমে কোনও চিত্র লোড করার জন্য অপেক্ষা করছি বলে কিছুটা বিলম্ব হবে। আপনি যদি শীর্ষ ভাঁজে একটি রাজমিস্ত্রি রাখছেন তবে এর কারণে চিত্রগুলি সহ এড়িয়ে যাওয়া বিবেচনা করুন!

যাইহোক, এখানে ডেমো:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এখন, আছে এক টন জিনিস আমি এই ডেমোতে অন্তর্ভুক্ত করেছি, যদিও জাভাস্ক্রিপ্টের কেবলমাত্র 66 টি লাইন রয়েছে:

আপনি যে কোনও সংখ্যক কলাম সহ রাজমিস্ত্রি সংজ্ঞায়িত করতে পারেন।

প্রতিটি আইটেম একাধিক কলাম স্প্যান করতে পারে।

আমরা প্রতিটি আইটেমের আকার গণনা করার আগে মিডিয়া লোড হওয়ার জন্য অপেক্ষা করি।

আমরা এর সাথে পরিবর্তনগুলি শুনে এটি প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলেছি ResizeObserver ।

এগুলি আমার বাস্তবায়নকে অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী এবং উত্পাদন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে তোলে, পাশাপাশি অনেকের চেয়েও নমনীয় ফ্লেক্সবক্স রাজমিস্ত্রি নকফস ইন্টারভিউসে বাইরে।

এখন, একটি গরম টিপ। আপনি যদি এটি টেলউইন্ডের প্রতিক্রিয়াশীল রূপগুলি এবং স্বেচ্ছাসেবী মানগুলির সাথে একত্রিত করেন তবে আপনি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন আরও নমনীয়তা আরও সিএসএস না লিখে এই রাজমিস্ত্রি গ্রিডে।

ঠিক আছে, আপনি আরও কিছু হাইপ আপ করার আগে, আসুন মূল প্রশ্নে ফিরে আসুন: হেক কীভাবে এই কাজ করে?

ফায়ারফক্স ইতিমধ্যে দ্বিতীয় শিবিরের সিনট্যাক্সের মাধ্যমে রাজমিস্ত্রি লেআউটগুলিকে সমর্থন করে। ফায়ারফক্সে আপনার সিএসএস রাজমিস্ত্রি গ্রিড লেআউট তৈরি করতে প্রয়োজনীয় সিএসএস এখানে।

.masonry { display: grid; grid-template-columns: repeat( auto-fit, minmax(min(var(--item-width, 200px), 100%), 1fr) ); grid-template-rows: masonry; grid-auto-flow: dense; /* Optional, but recommended */ }

যেহেতু ফায়ারফক্সের ইতিমধ্যে দেশীয় রাজমিস্ত্রি সমর্থন রয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এটির সাথে গোলযোগ করা উচিত নয়। রাজমিস্ত্রি ডিফল্টরূপে সমর্থিত কিনা তা যাচাই করার সর্বোত্তম উপায়টি হ’ল কিনা তা পরীক্ষা করা grid-template-rows ধরে রাখতে পারেন masonry মান।

function isMasonrySupported(container) { return getComputedStyle(container).gridTemplateRows === 'masonry' }

যদি রাজমিস্ত্রি সমর্থিত হয় তবে আমরা আমাদের বাস্তবায়ন এড়িয়ে যাব। অন্যথায়, আমরা এটি সম্পর্কে কিছু করব।

const containers = document.querySelectorAll('.masonry') containers.forEach(async container => { if (isMasonrySupported(container)) return })

রাজমিস্ত্রি লেআউট সহজ তৈরি

এখন, আমি এই বিভাগটি উপস্থাপন করতে চাই যে আমি এই কৌশলটি আবিষ্কার করেছি।

আমি যখন ওয়েবটি খনন করছিলাম তখন আমি এই কৌশলটি আবিষ্কার করেছি, আজ একটি রাজমিস্ত্রি গ্রিড বাস্তবায়নের সম্ভাব্য উপায়গুলি অনুসন্ধান করছি। সুতরাং কুডোস অজানা বিকাশকারীর কাছে যান যিনি প্রথমে ধারণাটি বিকাশ করেছিলেন – এবং সম্ভবত এটি বোঝার জন্য, রূপান্তর করা এবং এটি ব্যবহারের জন্য।

কৌশলটি এরকম হয়:

আমরা সেট grid-auto-rows থেকে 0px । তারপর আমরা সেট row-gap থেকে 1px । তারপরে আমরা আইটেমটির উচ্চতা মাধ্যমে পাই getBoundingClientRect । তারপরে আমরা যুক্ত করে আইটেমটির “সারি বরাদ্দ” আকার করি height দ্য column-gap একসাথে মান।

এই সত্যিই আপনি যদি সিএসএস গ্রিডটি স্ট্যান্ডার্ড উপায় ব্যবহার করে থাকেন তবে অনির্বাচিত। তবে একবার আপনি এটি পেয়ে গেলে আপনি এটি কীভাবে কাজ করে তাও বুঝতে পারেন!

এখন, যেহেতু এটি এতটাই অনিচ্ছাকৃত, আমরা জিনিসগুলি ধাপে ধাপে নিয়ে যাব তাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই পুরো জিনিসটি কীভাবে চূড়ান্ত আউটপুটে বিকশিত হয়।

প্রথম, আমরা সেট grid-auto-rows থেকে 0px । এটি হিংস্র কারণ প্রতিটি গ্রিড আইটেম কার্যকরভাবে “শূন্য উচ্চতা” থাকবে। তবুও, একই সময়ে, সিএসএস গ্রিড কলাম এবং সারিগুলির ক্রম বজায় রাখে!

containers.forEach(async container => { // ... container.style.gridAutoRows="0px" })

দ্বিতীয়, আমরা সেট row-gap থেকে 1px । একবার আমরা এটি করার পরে, আপনি সারিগুলির প্রাথমিক স্ট্যাকিংটি লক্ষ্য করতে শুরু করেন, প্রতিটি এক পিক্সেল আগেরটির নীচে।

containers.forEach(async container => { // ... container.style.gridAutoRows="0px" container.style.setProperty('row-gap', '1px', 'important') })

তৃতীয়ত, গ্রিড আইটেমগুলিতে কোনও চিত্র বা অন্যান্য মিডিয়া উপাদান নেই বলে ধরে নেওয়া, আমরা সহজেই প্রতিটি গ্রিড আইটেমের উচ্চতা পেতে পারি getBoundingClientRect ।

এরপরে আমরা সিএসএস গ্রিডে গ্রিড আইটেমের “উচ্চতা” পুনরুদ্ধার করতে পারি grow-row-end সঙ্গে height মান। এটি কাজ করে কারণ প্রতিটি row-gap এখন 1px লম্বা

আমরা যখন এটি করি, আপনি গ্রিডটি আকার নিতে শুরু করতে পারেন। প্রতিটি আইটেম এখন (কিন্ডা) তাদের নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে আসে:

containers.forEach(async container => { // ... let items = container.children layout({ items }) }) function layout({ items }) { items.forEach(item => { const ib = item.getBoundingClientRect() item.style.gridRowEnd = `span ${Math.round(ib.height)}` }) }

আমাদের এখন আইটেমগুলির মধ্যে সারি ব্যবধান পুনরুদ্ধার করতে হবে। ধন্যবাদ, যেহেতু রাজমিস্ত্রি গ্রিডগুলি সাধারণত একই থাকে column-gap এবং row-gap মানগুলি, আমরা পড়ার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সারি ফাঁকটি ধরতে পারি column-gap মান।

একবার আমরা এটি করার পরে, আমরা এটি যুক্ত করি grid-row-end গ্রিডে আইটেমটি গ্রহণ করা সারিগুলির সংখ্যা (“উচ্চতা”) প্রসারিত করতে:

containers.forEach(async container => { // ... const items = container.children const colGap = parseFloat(getComputedStyle(container).columnGap) layout({ items, colGap }) }) function layout({ items, colGap }) { items.forEach(item => { const ib = item.getBoundingClientRect() item.style.gridRowEnd = `span ${Math.round(ib.height + colGap)}` }) }

এবং, ঠিক এর মতো, আমরা রাজমিস্ত্রি গ্রিড তৈরি করেছি! এখান থেকে সমস্ত কিছু কেবল এটি উত্পাদনের জন্য প্রস্তুত করা।

যে কোনও গ্রিড আইটেমে একটি চিত্র যুক্ত করার চেষ্টা করুন এবং আপনি লক্ষ্য করবেন যে গ্রিডটি ভেঙে যায়। কারণ আইটেমটির উচ্চতা “ভুল” হবে।

এটি ভুল কারণ আমরা নিয়েছি height চিত্রটি সঠিকভাবে লোড হওয়ার আগে মান। ডোম এখনও চিত্রের মাত্রাগুলি জানে না। এটি ঠিক করার জন্য, আমাদের চালানোর আগে মিডিয়া লোড হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে layout ফাংশন।

আমরা নিম্নলিখিত কোডটি দিয়ে এটি করতে পারি (যা আমি ব্যাখ্যা করব না কারণ এটি কোনও সিএসএস ট্রিক নয় 😅):

containers.forEach(async container => { // ... try { await Promise.all((areImagesLoaded(container), areVideosLoaded(container))) } catch(e) {} // Run the layout function after images are loaded layout({ items, colGap }) }) // Checks if images are loaded async function areImagesLoaded(container) { const images = Array.from(container.querySelectorAll('img')) const promises = images.map(img => { return new Promise((resolve, reject) => { if (img.complete) return resolve() img.onload = resolve img.onerror = reject }) }) return Promise.all(promises) } // Checks if videos are loaded function areVideosLoaded(container) { const videos = Array.from(container.querySelectorAll('video')) const promises = videos.map(video => { return new Promise((resolve, reject) => { if (video.readyState === 4) return resolve() video.onloadedmetadata = resolve video.onerror = reject }) }) return Promise.all(promises) }

ভয়েলিআমাদের কাছে একটি সিএসএস ম্যাসনরি গ্রিড রয়েছে যা চিত্র এবং ভিডিওগুলির সাথে কাজ করে!

এটি একটি সহজ পদক্ষেপ। আমাদের কেবল ব্যবহার করা দরকার রেজাইজোবসার্ভার এপিআই রাজমিস্ত্রি গ্রিড ধারকটির মাত্রাগুলির কোনও পরিবর্তন শুনতে শুনতে।

যখন কোনও পরিবর্তন হয়, আমরা চালাই layout আবার ফাংশন:

containers.forEach(async container => { // ... const observer = new ResizeObserver(observerFn) observer.observe(container) function observerFn(entries) { for (const entry of entries) { layout({colGap, items}) } } })

এই ডেমোটি স্ট্যান্ডার্ড রেজাইজ পর্যবেক্ষক এপিআই ব্যবহার করে। তবে আপনি পরিশোধিত ব্যবহার করে এটিকে সহজ করে তুলতে পারেন resizeObserver ফাংশন আমরা নির্মিত অন্য দিন।

containers.forEach(async container => { // ... const observer = resizeObserver(container, { callback () { layout({colGap, items}) } }) })

এটা বেশ অনেক! আপনার কাছে এখন একটি শক্তিশালী রাজমিস্ত্রি গ্রিড রয়েছে যা আপনি প্রতিটি ওয়ার্কিং ব্রাউজারে ব্যবহার করতে পারেন যা সিএসএস গ্রিড সমর্থন করে!

উত্তেজনাপূর্ণ, তাই না? এই বাস্তবায়নটি ব্যবহার করা এত সহজ!

জাঁকজমকপূর্ণ ল্যাবজ সহ রাজমিস্ত্রি গ্রিড

আপনি যদি অন্যের দ্বারা নির্মিত কোড ব্যবহার করার বিরূপ না হন তবে আপনি বিবেচনা করতে পারেন আমি আপনার জন্য তৈরি একটি ধরছি জাঁকজমকপূর্ণ ল্যাবজে।

এটি করতে, হেল্পার লাইব্রেরি ইনস্টল করুন এবং প্রয়োজনীয় কোড যুক্ত করুন:

# Installing the library npm install @splendidlabz/styles

/* Import all layouts code */ @import '@splendidlabz/layouts';

// Use the masonry script import { masonry } from '@splendidlabz/styles/scripts' masonry()

একটি শেষ জিনিস: আমি সাহায্যের জন্য এক টন সরঞ্জাম তৈরি করছি আপনার এবং আমার জন্য ওয়েব বিকাশকে আরও সহজ করে তুলুন। আমি তাদের সমস্ত পার্ক করেছি জাঁকজমকপূর্ণ ল্যাবজ ব্র্যান্ড – এবং এই উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হ’ল আমি আপনাকে আজ দেখিয়েছি এই রাজমিস্ত্রি গ্রিড।

আপনি যদি এটি পছন্দ করেন তবে আপনি অন্যটিতে আগ্রহী হতে পারেন লেআউট ইউটিলিটিস এটি লেআউটটি তৈরি করতে সুপার সহজ করে তোলে।

এখন, আমি আশা করি আপনি আজ এই নিবন্ধটি উপভোগ করেছেন। আপনি যদি চান তবে আপনার নতুন সিএসএস রাজমিস্ত্রি গ্রিডটি প্রকাশ করুন এবং সমস্ত সেরা!