আজ গির্জার ছুটি কী – 11 আগস্টে কী করতে পারে এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে

এই দিনের মূল traditions তিহ্য এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি শুনুন
সোমবার, ১১ ই আগস্ট, গোঁড়া শহীদ এভিপিএলএর স্মৃতি নিউ চার্চ ক্যালেন্ডার অনুসারে অর্থোডক্স এবং গ্রীক ক্যাথলিকরা। পুরানো স্টাইল অনুসারে, এই ছুটি 24 আগস্টে পড়েছিল।
“টেলিগ্রাফ” ছুটির ইতিহাস স্মরণ করার পাশাপাশি এই দিনের মূল traditions তিহ্য এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পর্কে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের কথা শোনার চেষ্টা করুন!
পবিত্র শহীদ ইভিপিএল তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে বাস করতেন এবং রোমান সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ানের অধীনে খ্রিস্টানদের অত্যাচারের সময় বিশ্বাসের জন্য ভোগ করেছিলেন। এটি স্ট্যামিনা এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ততার উদাহরণ হিসাবে শ্রদ্ধেয়, বর্তমানে সেন্ট ইভিপ্লার প্রতীকগুলি ইতালিতে সঞ্চিত রয়েছে
11 আগস্ট কি করা যেতে পারে:
- এই দিনে, চার্চ পরিদর্শন করা এবং পবিত্র শহীদকে প্রার্থনা করা, তাকে সাহায্য এবং সমস্যা থেকে সুরক্ষা চেয়েছিল;
- আজ, দাতব্য ক্লাস এবং সহায়তা উত্সাহিত করা হয়;
- এই দিনে, লোকেরা medic ষধি bs ষধিগুলি সংগ্রহ করেছিল, এটি বিশ্বাস করা হয়েছিল যে তারা এই দিনটিতে বিশেষত নিরাময় করছে।
- এটি পরিবারের কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়।
11 আগস্ট কি করা যায় না:
- আপনি ঝগড়া ও দ্বন্দ্ব শুরু করতে পারবেন না, কারণ তারা পরিবারে দীর্ঘ সমস্যা এবং বিভেদ নিয়ে আসবে;
- এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন জিনিস শুরু করার মতো নয়, অন্যথায় ব্যর্থতা এবং পরিকল্পনার ভাঙ্গন সম্ভব;
- আপনি এই দিনে কঠোর শারীরিক কাজ করতে পারবেন না;
- এই দিনে, আপনি ধার করে টাকা দিতে পারবেন না। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এটি আর্থিক ক্ষতি বা দীর্ঘ -মেয়াদী সমস্যা হতে পারে;
- আপনি সন্ধ্যায় বাড়ির বাইরে আবর্জনা বের করতে পারবেন না, এর সাথে আপনি ভাগ্য ফেলে দিতে পারেন এবং ঝামেলা আকর্ষণ করতে পারেন।
এর আগে, টেলিগ্রাফ আগে লিখেছিলেন, যখন ২০২৫ সালে ইউক্রেনে দাদী উদযাপিত হয়েছিল। এই দিনে তারা তাদের দাদির জন্য উপহার প্রস্তুত করছে এবং তাদের অভিনন্দন জানাতে চলেছে।