আজ ডলারের বন্ধ: দিনের শেষে ডলারের বিপরীতে পেসোর কিছুটা অবমূল্যায়ন রয়েছে


আন্তর্জাতিক বাজারে মেক্সিকান মুদ্রা প্রতি ডলারের প্রায় 18.81 পেসো সমাপ্ত হয়েছিল, যার অর্থ আগের দিনের তুলনায় 0.95% বা 18 সেন্টের অবমূল্যায়ন ছিলএ, ব্লুমবার্গের তথ্য অনুসারে।

খুচরা ডলার এই বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে 19.23 পেসো বনামেক্স শাখার উইন্ডোতে বিক্রয়ের জন্য, বুধবার উপরে 0.63% বা 12 সেন্ট।

দ্য অবচয় পেসো তার ওজনযুক্ত সূচক অনুসারে মার্কিন ডলারের 0.37%শক্তিশালীকরণের কারণে হয়েছিল।

লি: মেক্সিকান ব্যাগ হারায় এবং তার টানা দ্বিতীয় পতন রেকর্ড করে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রযোজকের কাছে মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ, বাজারের প্রত্যাশার উপরে, শুল্কগুলি শক্তিশালী মুদ্রাস্ফীতি চাপ সৃষ্টি করে এই আশঙ্কাকে পুনরুদ্ধার করেছিল।

মূল ক্রসগুলির প্রশস্ত ঝুড়িতে, ডলারের বিপরীতে সর্বাধিক অবমূল্যায়িত মুদ্রাগুলি হ’ল: চিলির পেসো 1.31%, নিউজিল্যান্ডের ডলার 1.00%, মেক্সিকান ওজন 0.95%, পেরুভিয়ান সূর্য 0.82%এবং পোলিশ জ্লোটি 0.79%সহ।

মূলধন বাজার বিশ্বব্যাপী প্রধান শেয়ার বাজারের হারের মধ্যে মিশ্র ফলাফল সহ অধিবেশনটি বন্ধ করে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, প্রযোজকের কাছে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির পরে ক্ষয়ক্ষতি দেখা গেছে, এসওয়াইপি 500 ব্যতীত 0.03%জিতেছে; ডাও জোন্স 0.02%হ্রাস রেকর্ড করেছে, যখন নাসডাক কমপোজিট 0.01%এর সামান্য হ্রাস দেখিয়েছে।

মেক্সিকোয়, বিএমভি দাম এবং উদ্ধৃতি সূচক দুটি নিম্নমুখী সেশনকে সংযুক্ত করে 0.53%লোকসানের সাথে অধিবেশনটি বন্ধ করে দিয়েছে। ভিতরে, স্টেশনগুলির প্রান্তগুলি দাঁড়িয়েছিল: কন্টিনেন্টাল সিন্দুক, 1.22%হ্রাস সহ; ফেমস, -0.54%; পপলেরা, -1.88%; ইনবার্সা, -1.45%; এবং কোকা কোলা ফেমসা, -1.09%। কাঁচামাল বাজারে, গোল্ড 0.78%লোকসান সহ আউন্স প্রতি 336 ডলারে উদ্ধৃতি দিয়ে সেশনটি বন্ধ করে দিয়েছে।

লি: ওয়াল স্ট্রিট নতুন আরও হতাশাবাদী মুদ্রাস্ফীতি ডেটা পরে মিশ্র ভূখণ্ডে বন্ধ হয়

অধিবেশনে, হলুদ ধাতুটি সেপ্টেম্বরে তার সুদের হার হ্রাস করবে এমন কম প্রত্যাশায় নীচের দিকে থেকে যায়। বিপরীতে, ডাব্লুটিআই তেল আলাস্কায় ট্রাম্প এবং পুতিনের বৈঠকের আগে ২.০৯%লাভের সাথে ব্যারেল প্রতি .9৩.৯6 ডলারে উদ্ধৃতি দিয়ে অধিবেশনটি বন্ধ করে দিয়েছে।

বাজারটি ভয়ঙ্কর, যেমন ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি যদি রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের জন্য উচ্চ চুক্তিতে না পৌঁছায় তবে এর পরিণতি হবে।

