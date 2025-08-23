You are Here
আজ রাতের ফুটবলের সময়সূচী: ম্যান সিটি বনাম প্রিমিয়ার লিগে স্পারস, ইতালিয়ান লীগ, স্প্যানিশ লীগ লাইভ এসসিটিভিতে
আজ রাতের ফুটবলের সময়সূচী: ম্যান সিটি বনাম প্রিমিয়ার লিগে স্পারস, ইতালিয়ান লীগ, স্প্যানিশ লীগ লাইভ এসসিটিভিতে

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – বল লাইভ ব্রডকাস্ট শিডিয়ুল আজ রাতে সুপার লিগ, প্রিমিয়ার লিগ, দ্য ইতালিয়ান লীগ, স্প্যানিশ লীগ, ডাচ লীগ, শনিবার (8/23/2025) রবিবার (8/24/2025) ভোরের সকাল অবধি একটি ম্যাচ উপস্থাপন করেছে।

সুপার লিগের ম্যাচ, প্রিমিয়ার লিগ, লালিগা, সেরি এ, এরেডিভি, আপনি লাইভ এসসিটিভি, ইন্ডোসিয়ার, ইনউজ টিভি, মোজি এবং ভিডিও এবং বিআইএন স্পোর্টসের স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলি দেখতে পারেন।

সুপার লিগ থেকে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে, পার্সিজা জাকার্তা বনাম মালুট ইউনাইটেড, পিএসবিএস বায়াক বনাম পার্সিস সলো, পার্সেবায়া সুরবায়া বনাম বালি ইউনাইটেড।

তারপরে প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে, সুপার বিগ ম্যাচটি এতিহাদ স্টেডিয়ামে একটি ডুয়েল ম্যানচেস্টার সিটি বনাম টটেনহ্যাম হটস্পার উপস্থাপন করেছে।

স্পার্স উদযাপন – টটেনহ্যাম হটস্পার স্ট্রাইকার ব্রাজিল, রিচারলিসনের, শনিবার (16/8/2025) টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে ইংলিশ লিগের প্রথম সপ্তাহে বার্নলে গোলটি ভেঙে ফেলার পরে উদযাপন করেছেন। (ইনস্টাগ্রাম স্পারস – 8/16/2025) (ইনস্টাগ্রাম.কম/স্পারসফিশিয়াল)

স্পারস, নাগরিকদের বিরুদ্ধে গত 4 মরসুমে একটি চটকদার রেকর্ড রয়েছে।

এতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যান সিটি এবং স্পার্সের সাথে জড়িত সর্বশেষ 4 টি সংঘর্ষে রেকর্ড করা 21 টি লক্ষ্য তৈরি করা হয়েছিল।

স্পারসের সাথে প্রিমিয়ার লিগের ইভেন্টে চারটি ম্যাচ প্রদর্শিত হয় স্টেডিয়ামের মালিকের চেয়ে 3 গোলের বেশি স্কোর রয়েছে।

স্পারস ২ টি জয় রেকর্ড করে এবং ১ টি পরাজিত করে ১২ টি গোল করতে সক্ষম হয়েছিল যেখানে এতিহাদ স্টেডিয়ামে তাদের শেষ সফরের চতুর্থ কুচকাওয়াজে আরও ১ টি ম্যাচ শেষ হয়েছিল।

গত মৌসুমে, প্রথমার্ধে ব্রেস জেমস ম্যাডিসন এবং দ্বিতীয়ার্ধে দুটি অতিরিক্ত গোল পেড্রো পোরো এবং ব্রেনান জনসন হয়ে এতিহাদ স্টেডিয়ামে দর্শকদের পেপ গার্দিওলা এবং তার সেনাদের বিব্রতকর করে তুলেছিলেন।

মুহূর্তটি অবশ্যই একটি মিষ্টি স্মৃতি হয়ে উঠেছে যা স্পার্স 2025/2026 প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাদের সভায় ম্যানচেস্টার সিটিকে চ্যালেঞ্জ জানালে ফিরে আসতে চেয়েছিল।

গত চার মৌসুমে এতিহাদ স্টেডিয়ামে খেলতে গিয়ে স্পার্সের আসলে দেজন কুলুসভস্কিতে একটি ম্যাজিক কার্ড রয়েছে।

এতিহাদ স্টেডিয়ামে চারটি সংঘর্ষের প্যারেডে কুলুসভস্কি লিলি হোয়াইটদের জন্য ১২ টি গোলের মধ্যে ৩ টি রেকর্ড করেছিলেন এবং ৩ টি সহায়তা করেছেন যার মধ্যে তাঁর একটি পরিমাপ করা টোপ ব্রেনান জনসনের গোল গত মৌসুমে।

তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, টটেনহ্যাম হটস্পার শনিবার এতিহাদ স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন তখন সুইডিশ খেলোয়াড় অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছিলেন।

কোচ থমাস ফ্র্যাঙ্ক অবশ্যই সেরা কৌশলটি প্রস্তুত করেছেন যাতে স্পারস এতিহাদ স্টেডিয়াম থেকে ঘরে পূর্ণ পয়েন্ট আনার সুযোগটি চুরি করার সময় ম্যানচেস্টার সিটির পক্ষে এটি কঠিন করে তুলতে পারে।

এতিহাদ স্টেডিয়ামে দূরের একটি ধারাবাহিকতার জয়ের লক্ষ্যবস্তু করে একটি মিশন নিয়ে ফ্র্যাঙ্ক তার সৈন্যদের এতিহাদ স্টেডিয়ামে নিয়ে এসেছিল।

