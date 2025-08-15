আজ রাতে এনবিএ কোন চ্যানেল রয়েছে? আপনি যদি ভাবছেন তবে এখানে ক্লিক করুন

আমরা জানতাম যে এটি বিভ্রান্তিকর হতে চলেছে, বাস্কেটবল ভক্তরা, তবে এটি আরও বিভ্রান্তিকর বলে মনে হচ্ছে যে এটি আসলে।
এনবিএ আজ 2025-2026 মরসুমের জন্য তার সম্পূর্ণ টিভি শিডিউল প্রকাশ করেছে যা লিগটি নতুন অধিকারের চুক্তি করার পরে, সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তিনটি নেটওয়ার্ক এবং দুটি স্ট্রিমারকে বিস্তৃত করবে।
এখানে এনবিএ প্রেস রিলিজটি কীভাবে ব্যাখ্যা করে যে ভক্তরা নির্দিষ্ট রাতে তাদের প্রিয় দলগুলি কোথায় খুঁজে পেতে পারে:
এনবিএর অংশীদারিত্ব পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে ডিজনি এবং এনবিসি ইউনিভার্সাল এবং অ্যামাজনের সাথে নতুন চুক্তির মাধ্যমে, জাতীয় গেমগুলির ২০২৫-২6 শিডিয়ুল সাধারণত ময়ূরের সোমবার, মঙ্গলবার এনবিসি/ময়ূরের উপর মঙ্গলবার, ইএসপিএন/ইএসপিএন অ্যাপে বুধবার এবং ইএসপিএন/ইএসপিএন/ইএসপিএন/এপিএন-তে, ফ্রিডে এবং এপিএন/ইএসপিএন/এপিএন-তে প্রদর্শিত হবে বিকেলে এবিসি/ইএসপিএন অ্যাপ্লিকেশন এবং রাতে এনবিসি/ময়ূর। প্রতিটি জাতীয় গেম বিস্তৃতভাবে বিতরণ করা স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলিতে উপলব্ধ থাকবে – সমস্ত এবিসি/ইএসপিএন গেমসের জন্য ইএসপিএন অ্যাপ্লিকেশন, সমস্ত এনবিসি ইউনিভার্সাল গেমসের জন্য ময়ূর এবং সমস্ত অ্যামাজন গেমের জন্য প্রাইম ভিডিও।
এখনও বিভ্রান্ত?
ভাগ্যক্রমে, লীগ একটি গ্রাফিকও প্রকাশ করেছে, যা অনেক বেশি সুস্পষ্ট, যদিও ডাই-হার্ডস এটি মুদ্রণ করতে এবং দ্রুত রেফারেন্সের জন্য এটি স্তরিত করতে চাইতে পারে।
মূল তারিখের ক্ষেত্রে, লিগও এর জন্য একটি গ্রাফিক তৈরি করেছিল।
নির্দিষ্ট দলগুলি স্বতন্ত্রভাবে অনলাইনে তাদের সময়সূচী পোস্ট করছে-নীচে নিক্স দেখুন-তবে লীগের ইন্টারেক্টিভ, নাইট-বাই-নাইট সিজনের সময়সূচী পাওয়া যাবে এখানে।