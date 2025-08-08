You are Here
আজ শনিবার, 9 আগস্ট সিডিএমএক্স এবং এডোমেক্সে প্রচারিত হয় না – এল ফিনান্সিয়েরোতে

পার্টি বন্ধ করবেন না … বা গ্রীষ্মের ছুটি! আপনি যদি একটি পরিকল্পনা মেক্সিকো সিটিতে পরিবারের আউটপুটমনে রাখবেন যে প্রোগ্রামটি আজ প্রচারিত হয় না এই শনিবারের জন্য সাধারণত পরিচালিত হয়, আগস্ট 9, 2025, মধ্যে মেক্সিকো সিটি এবং আশেপাশের পৌরসভা মেক্সিকো রাজ্য

এই বিধিনিষেধ, যা সকাল 5:00 টা থেকে 10:00 টা পর্যন্ত কার্যকর হবে, এর লক্ষ্য বায়ু দূষণ হ্রাস করা এবং পরিবেশগত মানের উন্নতি করা মেক্সিকো উপত্যকার মেট্রোপলিটন জোন।

এটি গুরুত্বপূর্ণ যে ড্রাইভাররা যদি তাদের যানবাহনগুলি প্রচার করার জন্য অনুমোদিত হয় এবং এইভাবে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়ানোর জন্য অনুমোদিত হয় তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

শনিবার, 9 আগস্ট কোন যানবাহন প্রচার করতে পারে না?

মেক্সিকান রাজধানী একটি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে যানবাহন বিধিনিষেধ প্রতি শনিবার বায়ু গুণমানকে অনুকূল করতে।

কারণ এটি মাসের দ্বিতীয় শনিবার, গাড়িগুলির সাথে হলোগ্রাম 1 এবং প্লেটগুলি যা এমনকি সংখ্যায় শেষ হয়, এটি 0, 2, 4, 6, 8, তাদের অবশ্যই বাড়িতে থাকতে হবে।

অতিরিক্তভাবে, হলোগ্রাম 2 সহ গাড়িগুলি মাসের প্রতিটি শনিবার, পাশাপাশি বিদেশী গাড়িগুলি প্রচার করা নিষিদ্ধ।

আজ প্রচারিত হয় না

আজ কোন মেয়র এবং পৌরসভা প্রোগ্রামটি প্রচারিত হয় না?

এই পরিমাপ প্রযোজ্য 16 মেক্সিকো সিটির মেয়রের অফিস পাশাপাশি মেক্সিকো রাজ্যের 18 টি পৌরসভাগুলিতে।

এই বিধিনিষেধগুলি খুব সকালে শুরু হয় এবং রাত অবধি অব্যাহত থাকে, এভাবে মহানগর অঞ্চলের কার্যকর ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের গ্যারান্টি দেয়।

শনিবারে এইভাবে প্রোগ্রামটি প্রচারিত হয় না।

যানবাহন সীমাবদ্ধতা নিম্নলিখিত অন্তর্ভুক্ত মেক্সিকো রাজ্যের পৌরসভা: আতিজাপান ডি জারাগোজা, কায়াকালকো ডি বেরিওজাল, কুউটিটলান, কুউটিটলান ইজকালি, কলকো, চিকোলোপান এবং চিমালহুয়াকান

এছাড়াও ইসেটেপেক ডি মোরেলোস, হুইক্সকুইলুকান, আইস্টাপালুকা, লা পাজ, নৌকাল্পান দে জুয়ারেজ, নেজাহুয়ালকিয়োটল এবং নিকোলাস রোমেরো। এগুলিকে এই পরিমাপের মধ্যে টেকম্যাক, ট্যালনিপ্যান্টলা দে বাজ, টলিটলান এবং ভ্যালে ডি কলকো হিসাবেও বিবেচনা করা হয়।

এই অঞ্চলগুলি মহানগর অঞ্চল তৈরি করে, যেখানে কর্তৃপক্ষগুলি প্রোগ্রামটির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য ধ্রুবক নজরদারি করে।

আজ কে সম্মান করে না কে জরিমানা করে না?

যে ড্রাইভারগুলি প্রতিষ্ঠিত নিয়মকে সম্মান করে না তাদের অবশ্যই একটি প্রদান করতে হবে অর্থনৈতিক জরিমানা 30 ইউএমএস পর্যন্ত (পরিমাপ এবং আপডেটের একক)। ইউএমএ প্রতি 113.14 পেসো এর বৈধ মান সহ, অনুমোদনটি 3,394.20 পেসোতে পৌঁছতে পারে।

যানবাহনটি করালেনে নিয়ে যাওয়া হলে লঙ্ঘনটি আরও ব্যয়বহুল হতে পারে, যেহেতু মালিককে তাদের টানা এবং সঞ্চয় করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় দিতে হবে।

জরিমানা দিতে, অপরাধীদের অবশ্যই তাদের ব্যালট মুদ্রণ করতে হবে ফিনান্স সচিবালয় এবং তরলকরণ প্রক্রিয়া শুরু করুন।

অনুমোদিত ব্যাংকগুলিতে বা স্ব -সংরক্ষণের দোকানে অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট অর্থ প্রদান শেষ না হওয়া পর্যন্ত যানবাহনগুলি ধরে রাখা অব্যাহত থাকবে।

প্রোগ্রামটি কীভাবে আজ প্রয়োগ হয় তা সপ্তাহে প্রচারিত হয় না?

তিনি সাপ্তাহিক ক্যালেন্ডার সি এর উপর ভিত্তি করে যানবাহন বিধিনিষেধগুলি সংগঠিত করুনহ্যাটমিং গন্ধ এবং প্লেটের শেষ অঙ্ক

লস মার্থহাউস এটি প্লেটগুলির জন্য গোলাপী গামার টার্ন যা 7 এবং 8 এ শেষ হয়, যখন বুধবার এটি 3 এবং 4 এ শেষ হওয়া প্লেটের জন্য লাল রঙের সাথে মিলে যায় এবং বৃহস্পতিবার এটি সবুজ মাড়ির জন্য যা সংখ্যা 1 এবং 2 প্রভাবিত করে।

তিনি শুক্রবার এটি এমন গাড়িগুলির জন্য বাকি দিন যার মাড়ি নীল এবং যার প্লেটগুলি 9 বা 0 এ শেষ হয়। সপ্তাহটি বন্ধ করার জন্য, সোমবার এটি সেই দিনটি যখন হলুদ গাম এবং প্লেটযুক্ত যানবাহনগুলি 5 এবং 6 এর মধ্যে শেষ হবে অবশ্যই বাড়িতে থাকতে হবে।

এই নিষেধাজ্ঞাটি একটি প্রতিষ্ঠিত সময়ে সকাল 5:00 টা থেকে 10:00 টা পর্যন্ত পরিচালিত হয়

লস ডোমিংগোসমস্ত যানবাহন ব্যতিক্রমী পরিবেশগত পরিস্থিতি ব্যতীত নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই প্রচারের জন্য অনুমোদিত।

আজ সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত পুরো সপ্তাহটি প্রচার করে না। (ফটোগ্রাফি। সিডিএমএক্স পরিবেশ মন্ত্রক)

এই শনিবার, 9 আগস্ট কোন গাড়ি প্রচার করছে?

যানবাহন 100% বৈদ্যুতিক এবং হাইব্রিড যা দূষণকারী গ্যাসগুলি নির্গত করে না তারা ছাড়ের হলোগ্রাম গ্রহণ করে, যা তাদের সমস্ত প্রচার করতে দেয় সপ্তাহের দিন। এই ব্যবস্থাটি মহানগর অঞ্চলে টেকসই গতিশীলতার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

এসেছিল এমন বিশেষ কেসগুলিও বিবেচনা করে যা অনন্য পারমিটগুলি প্রক্রিয়া করতে পারে। যারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবহন করেন তারা প্রয়োজনীয় মেডিকেল ডকুমেন্টেশন উপস্থাপনের সময় কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই প্রচারের অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

অ্যাম্বুলেন্স এবং নাগরিক সুরক্ষা ইউনিটগুলির মতো জরুরি পরিষেবাগুলি এই বিধিনিষেধ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। স্কুল বছরের সময় স্কুল পরিবহন যানবাহনের জন্য বেসরকারী পারমিটও সরবরাহ করা হয়।

তিনি পর্যটন পাস অফিসিয়াল পোর্টাল থেকে তাদের অনলাইন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে টানা 14 দিন পর্যন্ত প্রচার করার জন্য অন্যান্য অবস্থানগুলির দর্শনার্থীদের অনুমোদন দেয়।

শনিবার, 9 আগস্ট আজ দ্বিগুণ প্রচারিত হবে?

দুর্বল বায়ু মানের এপিসোডগুলিতে, এসেছে প্রতিষ্ঠিত অতিরিক্ত বিধিনিষেধ জনসংখ্যার স্বাস্থ্যের গ্যারান্টি দিতে। ওজোন সূচকগুলি আইএমইসিএতে 150 পয়েন্টের বেশি হলে এগুলি সক্রিয় করা হয়।

ডাবল আজ প্রচারিত হয় না স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয়, হোলোগ্রাম 0 সহ কিছু কিছু সহ গাড়িগুলির সংখ্যা বাড়ানো উচিত।

শুক্রবার, 8 আগস্টের বায়ু গুণমানটি ভাল হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল, তাই ডাবল আজ প্রচারিত হয় না এটি সক্রিয় করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষগুলি শিল্প ও বহিরঙ্গন কার্যক্রমকেও সীমাবদ্ধ করে। দ্রাবক, চিত্রকর্ম এবং জ্বালানীর ব্যবহার যা দূষণকারী নির্গমন উত্পন্ন করে তা নিষিদ্ধ।

এছাড়াও, কার্গো যানবাহনগুলি স্ব -নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে জড়িত ব্যতীত 6:00 থেকে 10:00 টার মধ্যে প্রচার করতে পারে না।

