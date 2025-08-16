আজ সকালে তার নটিংহাম ফরেস্ট এফসি কিট এবং ক্রোকস জুতা পরা নিখোঁজ হওয়া স্কুলছাত্রীকে নিখোঁজ করার জন্য পুলিশ হান্ট

নটিংহাম ফরেস্ট এফসি কিট এবং ক্রোকস জুতা পরা অবস্থায় নিখোঁজ হওয়া এক অল্প বয়স্ক ছেলের জন্য পুলিশ মরিয়া হয়ে অনুসন্ধান করছে।
শনিবার সকাল ১১ টায় নটিংহামের বাসফোর্ড অঞ্চল থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে বায়রন নামের ১১ বছর বয়সী এই যুবককে দেখা যায়নি।
নটিংহামশায়ার পুলিশ এই যুবকের সুরক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে, যার বুলওয়েল এবং র্যাডফোর্ডের লিঙ্কও রয়েছে।
এই বাহিনী যে কেউ তাকে আরও তথ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখেছে তার জন্য জরুরি আবেদন জারি করেছে।
পুলিশ একটি কালো প্যারিস সেন্ট জার্মেইন ফুটবল কিট এবং তার অন্য একজনকে নাইকের হুডিতে পরা বায়রনের একটি ছবিও ভাগ করেছে।
বায়রনকে তার বয়সের চেয়ে বয়স্ক দেখানো হিসাবে বর্ণনা করা হয়, একটি মাঝারি বিল্ড এবং ছোট বাদামী চুল সহ 5 ফুট লম্বা দাঁড়িয়ে।
তাকে সর্বশেষে নেভি এবং গোলাপী নটিংহাম ফরেস্ট ফুটবল কিট, কালো মোজা এবং একজোড়া ক্রোক পরে দেখা গিয়েছিল।
তার অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সহ যে কাউকে শনিবার 16 ই আগস্ট 2025 এর 244 কোটের উদ্ধৃতি দিয়ে নটিংহামশায়ার পুলিশকে কল করতে বলা হয়।
আজ এর আগে তার ফেসবুক পৃষ্ঠায় পোস্ট করা বাহিনী: ‘আপনি কি বায়রনকে নিখোঁজ করতে দেখেছেন?
‘আমরা তার সুরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন এবং জরুরিভাবে যে কেউ তাকে দেখেছেন তার কাছ থেকে শুনতে চাই।
‘শনিবার 16 ই আগস্ট 2025 এ সকাল 11 টায় বাসফোর্ড অঞ্চলে বায়রনকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল। বুলওয়েল এবং র্যাডফোর্ডের সাথেও তাঁর লিঙ্ক রয়েছে।
‘বায়রনের বয়স 11 বছর, তবে বয়স্ক দেখাচ্ছে। তিনি 5 ফুট লম্বা, ছোট বাদামী চুলের সাথে মাঝারি বিল্ড। তাকে সর্বশেষে নেভি এবং গোলাপী নটিংহাম ফরেস্ট ফুটবল কিট, কালো মোজা এবং একজোড়া ক্রোক পরে দেখা গিয়েছিল।
‘আপনি যদি বায়রনকে দেখেন বা তিনি কোথায় আছেন সে সম্পর্কে কোনও তথ্য থাকে তবে দয়া করে আমাদের 101 এ 101 এর কোটের ঘটনার 244 এ কল করুন 16 ই আগস্ট 2025 এর। ধন্যবাদ।