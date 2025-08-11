আজ 11 ই আগস্ট, 2025 এ সংহতকরণগুলি জানুন

মোবিলাইজেশনগুলি কী করার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা নীচে জানুন মেক্সিকো সিটি এই সময় সোমবার, আগস্ট 11 2025 এর।
তথ্য দ্বারা সরবরাহিত তথ্য নাগরিক নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় (এসএসসি) আগস্ট মাসের এই দ্বিতীয় সোমবারের জন্য এটি ইঙ্গিত দেয় যে তারা প্রত্যাশিত, রাজধানীর বিভিন্ন মেয়রদের মধ্যে একত্রিতকরণের মধ্যে, ঘনত্ব, বিনোদন ইভেন্ট এবং মার্চ কয়েকটি মূল উপায়গুলিতে, তাই আমরা আপনাকে জানিয়েছি যে সেগুলি কোথায় চালিত হবে যাতে আপনি রাস্তার বিকল্পগুলি আগেই গ্রহণ করেন।
ঘনত্ব
Cuauhtémoc
- জাতীয় প্রাসাদে সকাল দশটায় সংহতি সামাজিক সুরক্ষা প্রতিরক্ষা (এফএনডিএসএসএস) জাতীয় ফ্রন্ট।
- মেক্সিকো মেক্সিকো সিটি সকাল দশটায় সরকারী সচিবালয়ে।
বিনোদন ঘটনা
- ফ্রাঙ্কো এস্কামিলা “ট্যুর 1995” জাতীয় অডিটোরিয়ামে রাত সাড়ে ৮ টায়।
- অ্যাভিতে দিনের বেলা 2025 প্রদর্শনী। প্যাসিও দে লা রিফর্মা।
- সান জুয়ান ইস্টায়োপান শহরে দিনের বেলা সাংস্কৃতিক কর্ন সপ্তাহ 2025।
- গ্রীষ্মের অবকাশ 2025 আগস্ট 31 অবধি।
মার্চিং
- জাতীয় প্রাসাদে ফেডারেল বিদ্যুৎ কমিশনের (সিএফই) 07:30 ঘন্টা বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের জাতীয় সংসদ।
- মেক্সিকো সিটির সরকারী কর্মীরা 09:00 এবং 11:00 ঘন্টা ফ্রে সার্ভান্ডো তেরেসা দে মাইর এবং সংজ্ঞায়িত স্থান এবং সরকার সচিবালয়ের দিকে বিপ্লবের স্মৃতিস্তম্ভ থেকে।
এখানে সমস্ত সামাজিক গতিশীলতা জানুন সিডিএমএক্সের নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রক (এসএসসি) এটি সোমবার, আগস্ট 11, 2025 এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে।