আজ 13 আগস্ট, 2025 আবহাওয়া জানুন

তিনি জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা (এসএমএন), মাধ্যমে কনাগুয়া জলবায়ুআপনার মধ্যে অবহিত সাধারণ আবহাওয়া পূর্বাভাস এর জলবায়ুর জন্য 06:00 ঘন্টা বুধবার, আগস্ট 13, 2025 চেয়ে মেক্সিকান বর্ষা সাথে মিথস্ক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলীয় অস্থিরতানয়ারিট, সিনালোয়া, দুরানগো এবং চিহুহুয়ায় খুব শক্তিশালী নির্দিষ্ট বৃষ্টির সম্ভাবনা বজায় রাখবে; সোনোরায় শক্তিশালী সময়োপযোগী; বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার সুরে চুবাস্কোস অন্তর এবং বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত।
এবং নিম্নচাপ চ্যানেল উত্তর টেবিল এবং কেন্দ্রীয় টেবিল থেকে বিরাজ করবে, এর প্রবেশের সাথে একত্রে ভেজা বাতাস মেক্সিকো উপসাগর থেকে এটি উত্তর, উত্তর -পূর্ব, পূর্ব এবং মধ্য মেক্সিকোতে ঝরনা এবং শক্তিশালী থেকে শক্তিশালী বৃষ্টিপাতের কারণ হবে।
অন্যদিকে, গ্রীষ্মমন্ডলীয় তরঙ্গ ন। 21 মিচোয়াকান উপকূলের দক্ষিণে এবং প্রবাহের প্রবাহে চলে যাবে ভেজা বাতাস প্রশান্ত মহাসাগর থেকে তারা মিকোয়াকান, কলিমা এবং জালিসকোতে শক্তিশালী নির্দিষ্ট বৃষ্টিপাত তৈরি করবে।
আপনিও আগ্রহী হতে পারেন: লাইভ: 13 আগস্টের এই শহরের সকালে অনুসরণ করুন
ক উচ্চতায় অস্পষ্ট এটি দক্ষিণ -পূর্ব এবং দক্ষিণ মেক্সিকো ভ্রমণ করবে এবং ভেরাক্রুজ, ওক্সাকা, পুয়েবলা এবং গেরেরোতে খুব শক্তিশালী নির্দিষ্ট বৃষ্টিপাত করবে। এছাড়াও, একটি অঞ্চল ঘূর্ণিঝড় বিকাশের জন্য নিম্নচাপের সম্ভাবনা এর সাথে সম্পর্কিত গ্রীষ্মমন্ডলীয় তরঙ্গ ন। 22 ক্যাম্পেচে তীব্র নির্দিষ্ট বৃষ্টিপাতের দিকে পরিচালিত করবে; এবং কুইন্টানা রু, ইউকাটান, তাবাস্কো এবং চিয়াপাসে খুব শক্তিশালী সময়োপযোগী।
অবশেষে, উষ্ণ থেকে গরম পরিবেশটি বেশিরভাগ মেক্সিকান প্রজাতন্ত্রের বিকেলে অব্যাহত থাকবে এবং উপদ্বীপের দক্ষিণের অঞ্চলে খুব উত্তপ্ত বাজা ক্যালিফোর্নিয়াউত্তর মেক্সিকোয়ের দেশ এবং সীমান্ত রাজ্যগুলির উত্তর -পশ্চিম, উত্তর -পূর্বের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাজা ক্যালিফোর্নিয়াউত্তর -পশ্চিম এবং পশ্চিম সোনোরা।
জলবায়ু আজ বিস্তারিত
সর্বাধিক তাপমাত্রা
- উচ্চতর একটি 45 ° 100: বাজা ক্যালিফোর্নিয়া (উত্তর -পূর্ব) এবং সোনোরা (পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম)।
- 40 এ 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: বাজা ক্যালিফোর্নিয়া সুর (দক্ষিণ), সিনালোয়া (উত্তর), চিহুহুয়া (উত্তর -পূর্ব এবং দক্ষিণ -পশ্চিম), নিউভো লেন (পূর্ব) এবং তামুলিপাস (পশ্চিম)।
- 35 এ 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: কোহুইলা, ডুরঙ্গো, জ্যাকেটেকাস (দক্ষিণ), সান লুইস পোটোস (সেন্ট্রো এবং এস্ট), নায়ারিট, জালিসকো, মিকোয়াকান, পুয়েবলা (দক্ষিণ পশ্চিম), গেরেরো, ওক্সাকা, ছিয়াপাস, ভেরাক্রুজ, তাবাস্কো, ক্যাম্পচো, কুইন্টান এবং কুইন্টান।
- 30 এ 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: আগুয়াস্কালিয়েন্টেস, কলিমা, গুয়ানাজুয়াতো, কোয়েরেটারো (নর্টে), হিডালগো (উত্তর), মোরেলোস, মেক্সিকো রাজ্য (দক্ষিণ -পশ্চিম)।
ন্যূনতম তাপমাত্রা
- 0 এ 5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: চিহুহুয়া, দুরানগো, মেক্সিকো রাজ্য, ট্লেক্সকালা এবং পুয়েবলা উচ্চ অঞ্চল।
বৃষ্টি
- খুব শক্তিশালী থেকে তীব্র সময়ান: ক্যাম্পে (পশ্চিম)।
- শক্তিশালী থেকে খুব শক্তিশালী সময়ান: সিনালোয়া, চিহুহুয়া, ডুরঙ্গো, নায়ারিট, মেক্সিকো রাজ্য, পুয়েবলা, মোরেলোস, ভেরাক্রুজ, তাবাসকো, গেরেরো, ওক্সাকা, চিয়াপাস, ইউকাটান এবং কুইন্টানা রু।
- শক্তিশালী নির্দিষ্ট বৃষ্টিপাত সহ চুবাস্কোস: সোনোরা, জালিসকো, কলিমা, মাইকোয়াকান, মেক্সিকো সিটি এবং ট্লেক্সকালা।
- ঝরনা ঝরনা: বাজা ক্যালিফোর্নিয়া সুর, কোহুইলা, নিউভো লেন, সান লুইস পোটোস, জ্যাকাটেকাস, আগুয়াস্কালিয়েন্টেস, তাম্লিপাস, গুয়ানাজুয়াতো, কোয়েরেটারো এবং হিডালগো।
- বিচ্ছিন্ন বৃষ্টি: বাজা ক্যালিফোর্নিয়া।
বাতাস
- 30 থেকে 40 কিমি/ঘন্টা 50 থেকে 70 কিমি/ঘন্টা রেখা সহ: সোনোরা।
- 20 থেকে 30 কিমি/ঘন্টা 40 থেকে 60 কিমি/ঘন্টা গাস্টস সহ: ক্যালিফোর্নিয়ার উপসাগর (উত্তর), সিনালোয়া, চিহুহুয়া, কোহুইলা, ন্যুভো লেন, দুরানগো, জ্যাকাটেকাস, সান লুইস পোটোস, জালিসকো, গুয়ানাজুয়াতো, কুইটারো, হিডালগো, পুয়েবলা, টামুলিপাস, ভেরাকান, ট্যাবাসো, ট্যাবাকো, ওএএক্সও।
- গসম্ভাব্য হপার্সে: বাজা ক্যালিফোর্নিয়া এবং বাজা ক্যালিফোর্নিয়া সুর।
আপনিও আগ্রহী হতে পারেন:
গুরুত্বপূর্ণ: দৃ strong ় থেকে তীব্র সময়োপযোগী বৃষ্টিপাত মহাসড়ক বিভাগগুলিতে দৃশ্যমানতা হ্রাস করতে পারে, নদী এবং প্রবাহের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে এবং জলাবদ্ধতা, ভূমিধস এবং বন্যা উত্পন্ন করতে পারে।
সম্পূর্ণ পূর্বাভাস জলবায়ু আজ এটি জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে (এসএমএন)।