আজ 16 ই আগস্ট, 2025 এ মোবিলাইজেশনগুলি জানুন

মোবিলাইজেশনগুলি কী করার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা নীচে জানুন মেক্সিকো সিটি এই সময় শনিবার 16 আগস্ট 2025 এর।
আপনিও আগ্রহী হতে পারেন: জলবায়ু আজ 16 আগস্ট: দেশের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব শক্তিশালী বৃষ্টিপাত
তথ্য দ্বারা সরবরাহিত তথ্য নাগরিক নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় (এসএসসি) আগস্টের এই দ্বিতীয় মঙ্গলবারের জন্য এটি ইঙ্গিত দেয় যে তারা প্রত্যাশিত, রাজধানীর বিভিন্ন মেয়রদের মধ্যে একত্রিতকরণের মধ্যে, ঘনত্ব এবং বিনোদন ঘটনা কয়েকটি মূল উপায়গুলিতে, তাই আমরা আপনাকে জানিয়েছি যে সেগুলি কোথায় চালিত হবে যাতে আপনি রাস্তার বিকল্পগুলি আগেই গ্রহণ করেন।
ঘনত্ব
Cuauhtémoc
- মেক্সিকো সিটির স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউএসিএম) 09:30 ঘন্টা অবধি বর্ণবাদী মেক্সিকো সিটির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের জন্য লাতিন আমেরিকান জোট।
- মেক্সিকো সিটির জোকালোতে সকাল 11:00 টায় অনুরূপ ফার্মেসী ড। সিমি।
- প্রাণীদের জন্য করুণা এসি: সকাল 11:00 টায় মেরিয়ট হোটেল এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে।
- সিমেন বলিভারের স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে কমিউনিটি 4:20 এ।
- ল্যাবরেটর অফ রাইটস অ্যান্ড মেমোরিতে 12:00 টায় ট্রান্সকন্টিন্টা।
- প্যালেস্টাইন মেক্সিকো দ্বারা সাধারণ প্ল্যাটফর্ম 3:00 অপরাহ্ন হেমিসাইকেলে জুয়ারেজে।
- জাভিয়ের ভিলারুটিয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্র জাভিয়ার ভিলারুটিয়া কালচারাল সেন্টারে বিকেল তিনটায়।
- জাতীয় প্রাসাদে বিকেল ৪ টা ৪০ মিনিটে সমষ্টিগত “মেক্সিকো সিটির উপর ভিত্তি করে চুক্তি”।
Xochimilco
- অলিম্পিক রেইনডিয়ার এবং বুথিং ট্র্যাকের 09:00 ঘন্টা নারীবাদী সমষ্টিগত “দ্য আর্গেনডেরাস প্যারিয়াস”।
- জোচিমিলকো স্পোর্টস সেন্টারে 09:00 ঘন্টা ডিপোর্তিভো জোচিমিলকোর প্রতিরক্ষা প্রতিবেশী।
ভেনস্টিয়ানো ক্যারানজা
- ভেনস্টিয়ানো ক্যারানজা মেয়রের অফিসের সদর দফতরে 1:00 টায় কমিটি “হারমোনি উইথ বর্ডারস”।
বিনোদন ঘটনা
- সিংহ কিং বিকাল সাড়ে চারটায় এবং রাত সাড়ে ৮ টায়
- ম্যালিনচে 5:00 অপরাহ্ন এবং 8:45 অপরাহ্ন মেক্সিকো ফ্রন্টে।
- ব্যানামেক্স সেন্টারে 28:00 ঘন্টা এ “এক্সপো ট্রাস্টেন্ডা 2025” সমাপ্ত কনসার্ট।
- ফ্রে ন্যানো বেসবল স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা: 00 টা ৪০ মিনিটে রেগগেটান ফেস্ট।
- পেস্পি সেন্টারে রাত ৮ টা ৪০ মিনিটে এরওয়ে।
- জাতীয় মিলনায়তনে রাত ৮ টা ৪০ মিনিটে ভ্যাক্টর ম্যানুয়েল।
- জেসিয়েল নুয়েজ মেট্রোপলিটন থিয়েটারে রাত ৯ টা ৪০ মিনিটে।
- রাশ মন্টেরে শ্রদ্ধা 21:12 অডিটোরিও ব্ল্যাকবেরি।
এখানে সমস্ত সামাজিক গতিশীলতা জানুন সিডিএমএক্সের নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রক (এসএসসি) এটি এই শনিবার, আগস্ট 16, 2025 এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে।