আজ 8 ই আগস্ট, 2025 এ সংহতকরণগুলি জানুন

মোবিলাইজেশনগুলি কী করার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা নীচে জানুন মেক্সিকো সিটি এই সময় শুক্রবার, 8 আগস্ট 2025 এর।
আপনিও আগ্রহী হতে পারেন: জলবায়ু আজ 8 আগস্ট: গ্রীষ্মমন্ডলীয় আইভো ঝড় সরে যায়, তবে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকে
তথ্য দ্বারা সরবরাহিত তথ্য নাগরিক নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় (এসএসসি) আগস্ট মাসের এই দ্বিতীয় শুক্রবারের জন্য এটি ইঙ্গিত দেয় যে তারা প্রত্যাশিত, রাজধানীর বিভিন্ন মেয়রদের মধ্যে একত্রিতকরণের মধ্যে, ঘনত্ব এবং বিনোদন ঘটনা কয়েকটি মূল উপায়গুলিতে, তাই আমরা আপনাকে জানিয়েছি যে সেগুলি কোথায় চালিত হবে যাতে আপনি রাস্তার বিকল্পগুলি আগেই গ্রহণ করেন।
ঘনত্ব
আজকাপটজালকো
- 10 এবং মোল্ডার্সে বিকেল সাড়ে চারটায় আজকাপটজালকো মেয়রের কর্তৃপক্ষ।
Cuauhtémoc
- মেক্সিকো সিটির জোকালোতে 09:30 এ জাতীয় আদিবাসী, কৃষক এবং সামাজিক পরিষদ (এএনআইসি)।
- ফেডারেল কোর্ট অফ কনসিলিয়েশন অ্যান্ড আরবিট্রেশন -এ সকাল দশটায় জাতীয় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (আইপিএন) এর শিক্ষক এবং শিক্ষক।
- প্লাজা দে লা কনসেপসিয়নে 12:00 টায় সমষ্টিগত “গাঁজার কন্যা”।
- মেক্সিকো সিটির জোকালোতে দুপুর ১ টা ৪০ মিনিটে স্বেচ্ছাসেবী নির্যাতন ও আটকের শিকার।
- ম্যাকডোনাল্ডের ম্যাডেরোতে বিকেল ৩ টা ৪০ মিনিটে সমষ্টিগত “দিনে দিনে দিনে”।
- মেক্সিকো সিটির সরকারী কর্মীরা বেলা ৪ টা ৪০ মিনিটে ব্যানোর্তের কেন্দ্রীয় অফিসগুলিতে।
- বিপ্লবের স্মৃতিসৌধে সন্ধ্যা সাড়ে ৮ টায় চুলিবিকার।
- বিদ্রোহীদের চারদিকে দিনের বেলা লিবারাম এসি।
গুস্তাভো এ মাদেরো
- ক্যালজাদা টিকোমান এবং মোটোবাম্বায় সকাল দশটায় অটোমোবাইল দুর্ঘটনার শিকার আত্মীয়রা।
ইজটাকালকো
- হাউজিং মন্ত্রণালয়ে সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ সমষ্টিগত বিচ্ছিন্ন নারীবাদী “ভলভাম আল্ট্রা ফ্রি হাউজিং স্বায়ত্তশাসিত কণ্ঠস্বর”।
বিনোদন ঘটনা
- অ্যাডো ওয়ার্ল্ড ট্যুর 2025 মেক্সিকো সিটি অ্যারেনায় রাত ৮ টা ৪০ মিনিটে।
- মোয়েনিয়া সকাল সাড়ে ৮ টায় জাতীয় মিলনায়তনে।
- মেক্সিকো ফ্রন্টনে বিকাল সাড়ে ৮ টায় ম্যালিনচে।
- টেলসেল থিয়েটারে রাত সাড়ে ৮ টায় সিংহ কিং।
- ম্যালুমা + প্রেটি স্পোর্টস প্যালেসে রাত ৯ টা ৪০ মিনিটে।
এখানে সমস্ত সামাজিক গতিশীলতা জানুন সিডিএমএক্সের নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রক (এসএসসি) এটি এই শুক্রবার, 8 আগস্ট, 2025 এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে।