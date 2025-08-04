You are Here
আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থাগুলি সাংবিধানিক স্বীকৃতি-এনএনডিসি বসের প্রাপ্য

নর্দার্ন নাইজেরিয়া উন্নয়ন কমিশনের (এনএনডিসি) চেয়ারম্যান আলহাজি লামিস ডিক্কো সাংবিধানিক সংশোধনীর পক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন যা আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং নাইজেরিয়ার ফেডারেল কাঠামোর মুখোমুখি মূল প্রশাসনের চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করবে।

আবুজাতে নর্থ ওয়েস্ট গভর্নর ফোরামের সাংবিধানিক পর্যালোচনা পরামর্শমূলক বৈঠকে বক্তব্য দেওয়ার সময়, ডিক্কো আরও ন্যায়সঙ্গত ফেডারেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলগত সংস্কারের রূপরেখা প্রকাশ করেছেন, ভারসাম্যপূর্ণ রাজস্ব বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে, স্থানীয় সরকার স্বায়ত্তশাসনকে উন্নত করা এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক ক্ষমতায়নের উপর জোর দিয়ে।

তিনি বলেছিলেন যে “উত্তর ন্যায্যতার বাইরে কোনও অনুগ্রহ চায় না, এবং সমতার উপরে কোনও সুযোগ নেই,”

এনএনডিসির চেয়ারম্যান বেশ কয়েকটি মূল সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাব করেছিলেন, যার মধ্যে একটি ভারসাম্যহীন ফেডারেল কাঠামো রয়েছে যা পুলিশিং, কৃষি, কারাগার এবং খনিজ জাতীয় অঞ্চলে আইনী ক্ষমতা স্থানান্তর করবে।

তিনি আরও যোগ করেন, “আমরা একটি ভারসাম্যহীন ফেডারেল কাঠামোর প্রস্তাব দিই যেখানে রাজ্যগুলিকে পুলিশিং, কৃষি, কারাগার এবং খনিজগুলির মতো ক্ষেত্রগুলিতে আইন প্রণয়ন করা উচিত, অবশিষ্টাংশগুলি রাজ্যে ফিরে আসে এবং ভর্তুকি প্রতিফলিত করার জন্য একচেটিয়া তালিকা ছাঁটাই করা উচিত,” তিনি যোগ করেন।

রাজস্ব বরাদ্দ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে, ডিক্কো জাতীয় ইক্যুইটি নীতিগুলি প্রতিফলিত করে এমন সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছিলেন, উল্লেখ করে যে বর্তমান ব্যবস্থাটি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যতীত রাষ্ট্রগুলিকে অন্যায়ভাবে দণ্ডিত করে।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমন্বয় সম্পর্কে তিনি উন্নয়ন সংস্থাগুলির সাংবিধানিক স্বীকৃতি জোর দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে “যদিও এনএনডিসি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা যেমন ওডুএর মতো আঞ্চলিক উদ্যোগ এবং শিল্পায়নের সমন্বয় করার জন্য আইন দ্বারা ক্ষমতায়িত আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা এবং ফেডারেল সহায়তার সাথে শিল্পায়নের সমন্বয় করার জন্য সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত।”

ডিক্কো সমালোচনামূলক অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলিও তুলে ধরেছিলেন, বিশেষত আপত্তিহীন 255 মেগাওয়াট কুদ্দান/কদুনা বিদ্যুৎকেন্দ্র, অসামান্য বিষয়গুলি সমাধানের জন্য রাষ্ট্রপতির সাথে সরাসরি গৌরবময় হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ডিক্কো পুনর্নবীকরণের উত্তর unity ক্যকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন: “সংবিধান সংশোধন করার এই সময়টি উত্তর অঞ্চলকে আবার একত্রিত করার জন্য আরও জোরালো কর্মকাণ্ডের জন্য অনুঘটক হিসাবে কাজ করা উচিত, উত্তর -পূর্ব, উত্তর মধ্য এবং উত্তর পশ্চিমের অসাংবিধানিক কৃত্রিম খণ্ডন সত্ত্বেও।”

তিনি কার্যকরী সাংবিধানিক সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ফ্রেম করার জন্য একটি প্রযুক্তিগত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন এবং আঞ্চলিক স্বার্থকে অগ্রসর করার জন্য জাতীয় সংসদে উত্তর কক্কাসকে একত্রিত করার আহ্বান জানান।

“আসুন আমরা জাতিকে unity ক্য দেখতে কেমন তা দেখাই। আসুন আমরা দেখি যে আঞ্চলিক গর্ব এবং জাতীয় আনুগত্য সংঘাতের মধ্যে নেই,”

