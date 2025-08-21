আঞ্চলিক রাজস্ব জ্যাকের জন্য এমএসএমইগুলির ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা করে স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী এবং কাদিন

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী (স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী), মুহাম্মদ তিতো কর্নাভিয়ান ইন্দোনেশিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (কাদিন), অনিন্দ্যা নোভান বক্রির সদর দফতরে (কেমেনডগ্রি) সদর দফতরে (কেমেনডেগ্রি) জকার্তেটা, 8220 এ 2120 এর একটি কার্যনির্বাহী সফর পেয়েছিলেন।
বৈঠকে কাদিনের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) ক্ষমতায়নের জন্য সমর্থন এবং সমবায়দের সমর্থন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন ফ্রি নিউট্রিশনাল খাবার (এমবিজি) বাস্তবায়নের মতো সরকারী অগ্রাধিকার কর্মসূচিতে জড়িত হওয়া সহ।
সেই উপলক্ষে, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী জাতীয় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে এমএসএমইগুলির কৌশলগত ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, যখন পান্ডেমি কোভিড -১৯ ছড়িয়ে পড়েছিল, এমএসএমই সেক্টর ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।
তিনি বলেন, “কোভিড এমএসএমইগুলি মেরুদণ্ডী (অর্থনীতি) ছিল তার একটিতে একটি পাঠ দিয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী যোগকার্তা প্রদেশের (ডিআইওয়াই) প্রদেশের অবস্থার উদাহরণ দিয়েছেন যা এমএসএমই সেক্টরের দৃ support ় সমর্থনকে মহামারীটির মাঝে ইতিবাচক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করে চলেছে।
প্রকৃতপক্ষে, একই সময়ে, অন্যান্য অনেক অঞ্চল আসলে অর্থনীতিটিকেও অস্বীকার করেছিল বিয়োগ।
খুব পড়ুন: স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী টিটো কর্ণভিয়ান: ভোক্তা স্তরে ধানের দাম সরবরাহের স্থিতিশীলতা
অনুশীলনটি নিশ্চিত করে যে এমএসএমইগুলির ক্ষমতায়ন আঞ্চলিক মূল উপার্জন (পিএডি) বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
সুতরাং, আঞ্চলিক আর্থিক ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীয় স্থানান্তর তহবিলের উপর নির্ভর করবে না। এটি উদ্বেগের বিষয় হওয়া দরকার কারণ কয়েকটি অঞ্চল নয় যাদের আর্থিক উত্সগুলি এখনও কেন্দ্রীয় স্থানান্তর তহবিলের দ্বারা আধিপত্য রয়েছে।
তাঁর মতে, আঞ্চলিক সরকার (পিইএমডিএ) অবশ্যই ক্রমবর্ধমান প্যাডে সৃজনশীল হতে হবে, যার মধ্যে একটি এমএসএমইগুলির পারফরম্যান্সকে সমর্থন করে।
এমএসএমই ছাড়াও, আঞ্চলিক সরকারকে স্থানীয় অর্থনীতিতে সরানোর ক্ষেত্রে আঞ্চলিক -মালিকানাধীন উদ্যোগের (বিএএমএমডি) ভূমিকার সুযোগও নেওয়া উচিত।
আঞ্চলিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিএমডির ভূমিকা অনুকূল করার চেষ্টা করছে।
ক্ষমতায়নের জন্য অনেক পক্ষের সমর্থন প্রয়োজন, যার মধ্যে একটি কাদিন যার নেটওয়ার্ক বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে।
তদুপরি, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী আঞ্চলিক প্রধানদের নেতৃত্বের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন যাদের একটি উদ্যোক্তা চেতনা রয়েছে যাতে আঞ্চলিক আয়ের সুযোগ এবং সম্ভাব্য উত্সগুলি পড়তে সক্ষম হয়।
ব্যবসায়িক ওয়ার্ল্ড ইকোসিস্টেম পুনরুদ্ধার করতে ব্যবসায়িক লাইসেন্সিং নীতিমালাও প্রয়োগ করা দরকার। তিনি বিশ্বাস করেন যে এই পদক্ষেপটি এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
“উন্নত অঞ্চলগুলি এমন অঞ্চল যাদের সেমিয়ারগুলি বাস করে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
খুব পড়ুন: সরাসরি দেখুন, স্বদেশের মন্ত্রী টিটো কর্ণভিয়ান মন্টেন প্রদেশে এসপিএইচপি রাইস বিতরণ পর্যবেক্ষণ করুন