আটজন ইবোনেই সম্প্রদায়ের বন্যার মধ্যে মারা যান

আট জনকে মৃতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে এবং 800 টিরও বেশি খামার জমি বন্যার বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে যা ইবোনি রাজ্যের স্থানীয় সরকার অঞ্চল এনোহিয়া ইটিমের একটি প্লান্টেন রোপনকে বিধ্বস্ত করেছিল।
আফিকপো এলজিএর চেয়ারম্যান, টিমোথি নওয়াচি যিনি এই ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে স্থানীয় সরকার পুনঃস্থাপন রোধে সবকিছু করবে।
নওয়াচি এখনও বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণকে একটি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করার আহ্বান জানান,
“দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা নিয়ে আমরা গভীরভাবে দুঃখ পেয়েছি এবং আমরা এই মাধ্যমটি তাদের প্রিয়জনদের হারানো পরিবারগুলির প্রতি আমাদের সমবেদনা বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করছি।
“সরকার হিসাবে, আমরা তাদের সমর্থন করব এবং ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য মানবিক সহায়তা এবং সময়োচিত স্বস্তি প্রদানের জন্য প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্র এবং ফেডারেল এজেন্সিগুলির সাথে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেব।”
আফিকপো আইন পরিষদে আইটিএম ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্বকারী কাউন্সিলর ফ্রান্সিস আবানি ওকপানি বলেছেন, শুক্রবার, ১ আগস্ট, ২০২৫ এ ঘটনাটি ঘটেছে।
তিনি প্রকাশ করেছেন যে মারা যাওয়া আটজনের মধ্যে তিনটি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এবং পাঁচটি ক্ষতিগ্রস্থ এখনও নিখোঁজ ছিল।
তিনি আরও প্রকাশ করেছিলেন যে শিশুরা মারা গেছে তাদের অংশ ছিল।
ওকপানি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ফেডারেল পরিবেশ মন্ত্রক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে আফিকপো নাইজেরিয়ার অন্যতম একটি অঞ্চল ছিল বন্যার মুখোমুখি হতে পারে।
ওক্পানি বলেছিলেন, “আমি এর আগে আফিকপোর জনগণকে বন্যা-ঝুঁকির ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন অনুমানগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম।”
তিনি স্থানীয় সরকারের বাসিন্দাদেরও তাদের কার্যকর নিকাশী ব্যবস্থা রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য এবং বাধা রোধে তাদের ড্রেন এবং জলপথ ধ্বংসাবশেষ থেকে পরিষ্কার রাখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
বিপুল বন্যা বেশ কয়েকটি স্থানীয় সরকার অঞ্চল জুড়ে কৃষিজমি ধ্বংস করে চলেছে বলে এবোনি রাজ্য সরকার বাসিন্দাদের একটি সতর্কতা জারি করেছে।
নাইজেরিয়ান আবহাওয়া সংস্থা, (নিমেট) দ্বারা 2025 মৌসুমী জলবায়ু পূর্বাভাস অনুসারে, এবোনাই একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ বন্যার অঞ্চল হিসাবে তালিকাভুক্ত।
এই পূর্বাভাসটি এখন কার্যকর হচ্ছে কারণ ভারী বৃষ্টিপাত বন্যার সম্প্রদায় এবং নিমজ্জিত খামার জমিগুলি, বিশেষত আইজিআই, আবাকালিকি এবং আইকওয়ো.এল 9 ক্যাল সরকারী অঞ্চলে।
কৃষকরা তাদের ক্ষয়ক্ষতি গণনা করছেন। ভাত, ইয়াম এবং কাসাভা দিয়ে রোপণ করা বড় অঞ্চলগুলি এখন পানির নিচে রয়েছে।
রাজ্যের রাজধানী আবাকালিকিতে যাদের কৃষিজমি প্লাবিত হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন, ফেলিক্স ইজিকা সরকারকে ত্রাণ ও সহায়তার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
“আমরা রাজ্য সরকারকে এ সম্পর্কে কিছু করার জন্য ভিক্ষা করছি। আমরা যদি চাল রোপণ করি এবং একই জিনিস, বন্যা এটি আবরণ করে। আমরা যদি কাসাভা রোপণ করি তবে বন্যা এটি আবরণ করবে। আমাদের এ সম্পর্কে কিছু করার নেই”
পরিবেশ কমিশনার, ভিক্টর চুকউউ, রাজধানী আবাকালিকির বর্তমান পরিস্থিতিকে আংশিকভাবে নাইজেরিয়া ক্ষয় এবং ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (নিউম্যাপ) দ্বারা অসম্পূর্ণ নিকাশী প্রকল্পের জন্য দোষ দিয়েছেন।
তিনি বলেন, থামানো প্রকল্পটি রাজধানী শহরে বৃষ্টিপাতের প্রভাবকে আরও খারাপ করছে।
“নিউম্যাপের দ্বিতীয় পর্বকে আইআইবি নুমাপ বলা হয়। সুতরাং, আমরা সাইটগুলি ডিজাইন করেছি, কারণ বিষয়টি হ’ল যে জলটি নদীর তীরে স্রাবের কথা বলে মনে করা হয় তা শহরে ফিরে প্রবাহিত হয় কারণ নদীটি শহরে সংগ্রহ করা জলের স্রাবের sl ালের চেয়ে বেশি বলে মনে হয়।
“সুতরাং, আমরা সাইটগুলি ডিজাইন করেছি।
রাজ্যও কাউন্টার পার্ট তহবিল প্রদান করেছে। আমাদের সরকারী আরওআর করুণার সাথে ইআইবি নুমাপের জন্য কাউন্টার পার্ট ফান্ডের অর্থ প্রদানের অনুমোদন দিয়েছে ”, তিনি বলেছিলেন।
চুকওয়ু বলেছিলেন যে সরকার এখন জনসচেতনতা প্রচার চালাচ্ছে এবং বন্যা প্রতিরোধের পদক্ষেপে বাসিন্দাদের গাইড করার জন্য টাউন হল সভা করছে।
তাঁর মতে, নিচু, বন্যা প্রবণ অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী লোকেরা বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।