তৈমুরের বিশেষ বাহিনীর “যোদ্ধারা” গুরু মো ইউক্রেন রাশিয়ানদের সুমি দিকের দিকে অগ্রসর হতে দেয়নি। বিশেষ অপারেশন চলাকালীন স্কাউটস শত্রুদের পিছনে যেতে, আক্রমণকারীদের অবস্থান পরিষ্কার করতে এবং একটি পাদদেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। পেশীবহীদের প্রচারগুলি তাদের দলগুলির প্রযোজ্য ও শ্রুতিমধুর প্রযোজ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।
রেডিও ইন্টারসেপশন অনুসারে, রাশিয়ান আগ্রাসী দেশের সামরিক সেনাবাহিনী, “সুদূরপ্রসারী কারণে ন্যায়সঙ্গত হয়ে” তৈমুর স্পেশাল ফোর্সেস “এর দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে ঝড়ের অবস্থানগুলি অস্বীকার করেছিল, গুর যোগ করেছেন।
প্রসঙ্গ
সামি অঞ্চলটি নিয়মিতভাবে রাশিয়ান ফেডারেশনের সামরিক বাহিনীর উপর গোলাগুলি এবং হামলার শিকার হয়। ২ May শে মে, ২০২৫ -এ স্যামি আঞ্চলিক প্রশাসন জানিয়েছে যে রাশিয়া এই অঞ্চলের চারটি বসতি স্থাপন করেছে। একই দিনে, ইউক্রেনের রাজ্য বর্ডার সার্ভিস জানিয়েছে যে রাশিয়ান আক্রমণকারীরা ছোট্ট আক্রমণ গোষ্ঠীতে চলেছে স্যামি অঞ্চলে তাদের ক্রিয়াকলাপের অঞ্চলটি প্রসারিত করার চেষ্টা করছে।
12 ই জুন, জেলেনস্কি বলেছিলেন যে রাশিয়ান আক্রমণকারীদের সুমি অঞ্চল থেকে দমন করা হয়েছিল।
২৯ শে জুন, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালটি সামনের অংশে অবস্থিত সামরিক বাহিনীর প্রসঙ্গে জানিয়েছে যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সীমান্তের নিকটবর্তী সুমি অঞ্চল থেকে খুব দূরে নয়, রাশিয়ান ফেডারেশন প্রায় 50 হাজার সামরিক বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করেছিল।
২ July শে জুলাই, ইউক্রেন ভলোডিমির জেলেনস্কির রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন যে স্যামি অঞ্চলে রাশিয়ান পরিকল্পনা ব্যাহত করা সম্ভব হয়েছিল।