আটলান্টার এমরি কলেজে আলগা উপর সক্রিয় শ্যুটার

একটি সক্রিয় শ্যুটার আটলান্টার এমরি কলেজে আলগা হয়ে রয়েছে।
জর্জিয়ার এমরিতে কলেজ শিক্ষার্থীদের ভয়ঙ্কর শ্যুটার সতর্কতার পরে দৌড়, লুকিয়ে রাখতে বা লড়াই করতে বলা হয়েছিল।
শিক্ষার্থীদের অ্যাপার্টমেন্টের কাছে একাধিক বন্দুকের শব্দের খবর পাওয়া গেছে। ক্যাম্পাসের কাছে তাদের অ্যাপার্টমেন্টে একজন শিক্ষার্থী রেকর্ড করা হয়েছে একটি ভিডিও যেখানে গুলির শব্দগুলি শ্রুতিমধুর ছিল।
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি সতর্কতা দুপুর চারটার দিকে শ্যুটারের শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিয়ে এবং তাদের ক্যাম্পাসে যেখানে সন্দেহভাজন ছিল সেখানে সিভিএস এড়াতে বলেছিল।
সিভিএস ক্লিফটন রোডের এমরি পয়েন্টে অবস্থিত।
কোনও হতাহত হয়েছে কিনা বা শ্যুটারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়।
