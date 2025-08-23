You are Here
আটলান্টা ম্যান ফ্যালেন অফিসারের বাবার কাছে স্ত্রীর অ্যান্টিসেমিটিক টিরেডে যোগদানের জন্য বরখাস্ত
আটলান্টা ম্যান ফ্যালেন অফিসারের বাবার কাছে স্ত্রীর অ্যান্টিসেমিটিক টিরেডে যোগদানের জন্য বরখাস্ত

আটলান্টার একটি শহরতলির এক দম্পতি ২০২৩ সালে নিহত ইস্রায়েলি সীমান্ত পুলিশ অফিসারের বাবার কাছে অ্যান্টিসেমিটিক স্লুরদের চিৎকার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পরে পরিণতির মুখোমুখি হচ্ছেন।

এসজিটি -র পিতা ডেভিড লুবিনে তাকে এবং তাঁর স্ত্রীকে লবিং অপমান টেপ করার পরে মার্ক বউজিককে বরখাস্ত করা হয়েছে। রোজ ইদা লুবিন, ২০। ইস্রায়েলের সীমান্ত পুলিশে কর্মরত তথাকথিত “একাকী সৈনিক”, লুবিনকে ২০২৩ সালের November নভেম্বর জেরুজালেমে ১ 16 বছর বয়সী ফিলিস্তিনি ছেলে দ্বারা ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল।

লুবিন আটলান্টা নিউজকে প্রথমে বলেছিলেন যে এই মাসের শুরুর দিকে ঘটনাটি শুরু হয়েছিল যখন তিনি তার মেয়ের স্মৃতি সম্মান করে স্টিকার বিতরণ করছিলেন।

“আমি যখন তাকে বলতে শুনেছি, আপনার মেয়েটি মরার যোগ্য ছিল এবং আমাকে কাইক বলেছিল, তখনই আমি যখন রাস্তায় হাঁটলাম,” তিনি বলেছিলেন।

ওয়াচডগ গ্রুপ স্টপ এন্টিসেমিটিজম দ্বারা এক্স -এ পোস্ট করা দ্বন্দ্বের একটি ভিডিওতে আনা বৌজেক লুবিনকে বলতে শোনা যায় যে তাঁর মেয়ে ইস্রায়েলে গিয়েছিল “হত্যা করার জন্য।”

“আপনি নিজেকে কাইক বলছেন, আপনি কী জানেন। আপনি আমার চেয়ে ভাল কী জানেন,” বউজেক তার স্বামী মার্কের সাথে কথা বলতে শোনা যায়, যিনি পর্যায়ক্রমে এই বিভেদে যোগ দিয়েছিলেন।

“আপনি আইডিএফ -তে একটি কন্যার সাথে একজন দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, তিনি সেখানে হত্যার জন্য গিয়েছিলেন এবং তিনি সম্ভবত বন্ধুত্বপূর্ণ আগুনে মারা গিয়েছিলেন কারণ ইস্রায়েলি সৈন্যরা তারা সর্বদা একে অপরকে হত্যা করে এবং আপনি খুব ভাল জানেন,” বউজেক বলেছিলেন।

বউজেক পরে আটলান্টা নিউজকে প্রথমে নিশ্চিত করেছিলেন যে তিনি চিত্রায়িত দ্বন্দ্বের আগে লুবিনকে অবমাননাকর শব্দ বলেছিলেন, আউটলেটকে বলেছিলেন, “আমি যা বলেছিলাম তা আমি আফসোস করি না, এবং আমি এটি আবার এক মিলিয়ন বার বলব।”

তিনি লুবিনকে দোষ দিয়েছেন – যিনি ২০২৪ সালে জর্জিয়া রাজ্য সিনেটের পক্ষে ব্যর্থ হয়ে দৌড়েছিলেন, এমন একজন রাজনীতিবিদকে আনসেট করার লক্ষ্যে যিনি কোনও বিরোধিতা বিলে স্বাক্ষর করেননি – এই কথোপকথনের জন্য।

“তিনি আমাকে ইহুদি বিদ্বেষী বলতে শুরু করেছিলেন। তিনি আমাকে নাম বলতে শুরু করেছিলেন, তাই আমি তাকে কাইক বলেছিলাম,” বউজিক আউটলেটকে বলেছেন। “তিনি আমাকে উস্কে দিচ্ছিলেন। তিনি আমার ফোনটি আমার মুখে রাখছিলেন। এটি করার অধিকার তাঁর ছিল না, কারণ আমি তার সাথে ভাঙচুরের বিষয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম।”

লুবিন আউটলেটকে বলেছিলেন যে তিনি বউজিকে শুনেছিলেন “ইহুদিদের প্রতি হলোকাস্টের সময় ঘটেছিল একই ঘৃণা।” আউটলেট অনুসারে তিনি পুলিশকে জড়িত করার বিষয়েও বিবেচনা করছেন।

জর্জিয়ার ডানউইউডিতে প্রতিবেশীদের মধ্যে উত্তেজনা গত বছর থেকেই তৈরি হয়েছিল, যখন আনা এবং মার্ক বউজেক তাদের সামনের উঠোনে প্যালেস্তিনিপন্থী চিহ্ন পোস্ট করেছিলেন বলে অভিযোগ। এই মাসে পোস্ট করা একটি চিহ্নে যে “ফান্ডিং ওয়ার অপরাধীদের” বন্ধ করুন “পড়ার জন্য” কাইকস “শব্দটি 24 বার লেখা হয়েছিল।

লাইট ব্লু শার্টে ডেভিড লুবিন তার মেয়ে রোজ ইলিশেভা লুবিনের জানাজায় অংশ নিয়েছেন 9 নভেম্বর, 2023 -এ জেরুজালেমের মাউন্ট হার্জল মিলিটারি কবরস্থানে। (যোনটান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ 90)

ডানউইউডির মেয়র লিন ডয়চ গত সপ্তাহে ফেসবুকে একটি পোস্টে চিহ্নগুলির নিন্দা করেছিলেন, লিখেছেন যে তারা “গভীরভাবে বিরক্তিকর এবং আক্রমণাত্মক”। পরে তিনি বাড়ির মালিকদের লক্ষণগুলি অপসারণ করতে রাজি করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্টটি আপডেট করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার সংস্থাটি ঘোষণা করেছে, মার্ক বউজেককে এআই-চালিত রোগী মেডিকেল হিস্ট্রি প্ল্যাটফর্ম আলাইহেলথের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার হিসাবে তার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, সংস্থাটি বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে।

বিবৃতিতে সিইও রবার্ট বোইজোলি বলেছেন, “আমরা ডাঃ মার্ক বউজিকের সাথে জড়িত ভিডিও প্রচারে গভীরভাবে বিরক্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছি।” “সেই ফুটেজে প্রদর্শিত আচরণটি নিন্দনীয়, আমাদের মূল্যবোধের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান এবং আমাদের সংস্থা বা সমাজে কোনও স্থান নেই।”

এই ঘটনাটি একজন আমেরিকান পরিবারের উপর সাম্প্রতিক আরেকটি আক্রমণে যোগ দেয় যিনি ইস্রায়েলে তার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চলে এসেছিলেন। সেন্ট লুইসে, স্থানীয় পুলিশ একটি ঘৃণ্য অপরাধের তদন্ত খোলা হয়েছিল তিনটি গাড়ি জ্বলিয়ে দেওয়ার পরে এবং “আইডিএফ -এ মৃত্যু” একটি পরিবারের বাড়ির বাইরে লেখা হয়েছিল যার পুত্র সম্প্রতি আইডিএফ -এ দু’বছর শেষ করেছেন।

টাইমস অফ ইস্রায়েলের কর্মীরা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

